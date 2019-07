Liveblog: Wat een beursdag!

Update 17:00 uur: rentes en bitcoin

Nog meer berichten van het front, want wat gebeurt er veel. Zie hieronder al. U denkt dat aandelen hard gaan? Dan hebt u vandaag vastrentend nog niet gezien. Het. daalt. Maar. Door.

Hier onze tienjaars, of wat daar nog van over is. Do you feel lucky today, minfin @WBHoekstra? pic.twitter.com/FBITOpeDUi — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 1 juli 2019

Ik krijg nu natuurlijk van alle kanten te horen dat bitcoin nooit een bubbel, was, is en wordt en alleen maar de toekomt heeft. Het zal. Mijn advies: hanteer harde stoplosses en ga eigenlijk alleen glad achter uw schermen weg.

Zo dus pic.twitter.com/mhMdOSnzWY — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 1 juli 2019

Update 16:15 uur: S&P 500 en ISM Index

Goed...

S&P 500 op all time high. Hier hele logaritmische grafiek (eerst S&P 90 meen ik, vanaf 1957 S&P 500). In die tijd werden ook ongeveer 2794 krachs voorspeld, maar dit even terzijde. Let wel, dit plaatje is nog zonder (herbelegd|) dividend. pic.twitter.com/aN5oPnv3kV — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 1 juli 2019

... en minder goed nieuws van de Big Board?

Hier de hele historie, de index heeft een reputatie. Dit is precies de reden waarom de hele wereld inkoopmanagersindices is gaan bijhouden.

VS is voor 121e maand op rij recessievrij, nooit eerder voorgekomen — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 1 juli 2019

Update 15:15 uur: Het Wonder van Tesla

Ik sta paf, Niet alleen dat die Tesla 3 de meest verkochte auto bij ons is, maar...

Leuk voor de #Tesla fans en vijanden om hier hun tanden in te zetten, want maximale stijging #Tesla in juni was +24,86% #endatkannatuurlijkgeentoevalzijn pic.twitter.com/0fLXKx2wfA — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 1 juli 2019

Update 13:00 uur: Unilever

Unilever heeft de notering van de certificaten opgeheven. In de plaats daarvoor krijgt elke aandeelhouder weer een aandeel Unilever met een andere isincode. De nieuwe isincode wordt NL0000388619. Het tickersymbool van het nieuwe aandeel wordt omgekat van UNIA naar UNA, wat ook de naam was van het oude certificaat.

Door wat probleempjes qua regelgeving was het niet meteen mogelijk de goede tick size te introduceren, vandaar dat Unilever vandaag met sprongetjes van €0,20 omhoog of omlaag gaat. Dit wordt zo spoedig mogelijk verholpen en dat is een kwestie van uren of dagen. Bij deze deze uitleg, want...

... de koers van Unilever doet een beetje vreemd vandaag...?

Idd, dit ziet er uit als vage pennystock met flee float van jan doedel, maar niet als de Trotsch van Rotterdam, #Unilever pic.twitter.com/1CRd5rEval — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 1 juli 2019

Update 10:30 uur: Pensioenen

Ze mopperen nooit, maar ik weet het van mijn eigen ouders, die bij het ABP zitten. Al jaren zijn ze niet geïndexeerd en met al die oplopende kosten, bijdrages en taxes wordt dat hoe langer hoe meer merkbaar. Niet alles kan meer zomaar. Hoe staat u ervoor, want er zitten ook hier op IEX de nodige pensionado's.

Koopkracht gepensioneerden in 2017 in de min, koopkracht AOW’ers met klein aanvullend inkomen stijgt wel. Lees meer op: https://t.co/plfcecD1OR pic.twitter.com/xfoyh7ZHUK — CBS (@statistiekcbs) 1 juli 2019

Het is een heel verhaal van het CBS met nog meer plaatjes en data, ofwel ga zeker even kijken.

Inkomen is één, maar er is ook nog zoiets als vermogen en met name dit is natuurlijk wat ouderen van jongeren onderscheidt. Niet meer? Dit plaatje valt mij eerlijk gezegd zwaar tegen, met de stijgende aandelen- en obligatiekoersen en huizenprijzen van de laatste jaren en zelfs het laatste decennium.

Update 10:15 uur: Domper Kiadis

U hebt er vast ook wel eens eentje voorbij zien komen. Een willekeurige Amerikaanse biotech die -90% gaat, omdat op het allerlaatste moment (Fase III ofzo) een medicijn wordt afgekeurd. De truc voor u is om in een vroeg stadium, voor alle onderzoeken, een biotechje op te pikken, dat wél een middel in de markt weet te zetten.

Dan bent u normaal gesproken in één klap binnen, hoewel ik niet denk dat velen de hele rit van veelbelovende upstart biotech tot volwaardige biofarmaceut buy & hold (durven of kunnen) uitzitten. Dat alles-of-niksprincipe is wat biotechs zo onweerstaanbaar verleidelijk maakt. En nu kan ik niet langer om Kiadis heendraaien.

Biotechs en de grote R van risico. #Kiadis -28,5%, vanwege vertraging oordeel middel ATIR101 door het Europees medicijnagentschap EMA #AEX pic.twitter.com/htS7UcoMgq — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 1 juli 2019

Collega Martin trekt een zuur gezicht en maakt duidelijk dat het ook écht vertraging is. Wel kosten in al die maanden, maar geen omzet. Dure grap.

De verdere vertraging van de marktintroductie van ATIR101 is slecht nieuws, vooral omdat niet duidelijk is waarom de EMA aarzelt met toestemming en reden ziet voor een extra tussenstap.

NIBC gooit zelfs de handdoek al. De bank verlaagt haar advies naar sell van hold en naar €5 van €8. Wat een domper, sterkte en veel wijsheid gewenst Kiadis.

Update 10:05 uur: Hello hello, I don't know why you say goodbye, PMI

Die van Nederland vindt u gedetailleerd hieronder, Wat moet ik hier verder van zeggen? H2 2019 begint met een domper.

De EU PMI over juni komt uit op 47,6 (47,8 verwacht). Gelukkig hebben we de Grieken nog met zinderende 52,4 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 1 juli 2019

Update 09:45 uur: ASML, ASMI en Besi

Ja hoor, Veldhoven weer. Het staat er gewoon.

Het zijn inderdaad de chippers die 't 'm doen vandaag op de internationale beurzen. En waarom dan wel?

01 Jul - 09:02:45 [RTRS] - EUROPEAN SEMICONDUCTOR STOCKS JUMP AFTER AFTER TRUMP-XI AGREE TO TRADE TRUCE, ALLOW HUAWEI TO BUY U.S. PRODUCTS

Dat jumpen mag u wel zeggen, hier de opening van:

01 Jul - 09:03:53 [RTRS] - AMS AMS.S UP 10%, INFINEON IFXGn.DE +7%, STMICRO STM.PA +6%, BE SEMICONDUCTOR BESI.AS +6%

ASMI springt er ook uit en schurkt ook al tegen haar all time high aan. Het fonds had natuurlijk voorbeurs ook nog een vrolijke schikking te melden. En die telt. Reuters:

The settlement agreement was not included in our Q2 2019 guidance as published on April 24, 2019, and will positively impact ASMI's sales and bookings in Q2 2019 with an amount of approximately US$115 million, or approximately €103 million.

Voor Q2 wordt €235,33 miljoen omzet verwacht, het geeft een beetje een idee van orde van grootte. Mooie meevaller.

Besi gaat ook lekker, maar voor een all time high moet u nog maar een keertje terugkomen. Ik moet de grafiek zelfs naar twee jaar oprekken voor compleet beeld.

Update 09:15 uur: Nevi PMI valt tegen

Als ik snel uit het blote hoofd mag interpreteren: consumptie nog op peil, investeringen lopen terug?