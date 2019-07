Trade truce heet het, wapenstilstand. De koersen kleuren nu duidelijk groen, maar inderdaad: wat is er nou concreet uit die G20 en de besprekingen VS-China gekomen? Dat beide landen blijven praten, meer niet. En dat doen ze al zo lang.

Economists are skeptical that Trump-Xi truce will rescue growth https://t.co/JUQTl5Sykj — Bloomberg Markets (@markets) 1 juli 2019

Hopelijk ben ik te zwartkijkerig op de maandagochtend. H2 2019 begint vandaag en nieuwe ronde, nieuwe kansen, heet het dan altijd.

Nederlandse beurs (AEX-index) start vandaag vanaf de onderkant van het stijgende trendkanaal. pic.twitter.com/QsGawGxr0b — Royce P.B. TOSTRAMS (@RoyceTostrams) 1 juli 2019

Eerste van de maand, dan doen we het altijd met de wereldwijde inkoopmanagersindices over de vorige maand. Ofwel, wat is het economisch momentum? Japan en China zijn al door en vallen tegen: 49,3 (49,5 verwacht) en 49,5 (50,0) respectievelijk. Wij zijn om 09:00 uur en dan volgen Europa en VS.

Deze week doen we het verder met Amerikaanse arbeidsmarktdata. Dat is het wel. Het is een tussenweek, pas over twee weken gaat het H1-cijferseizoen los. Daar wordt niet zoveel van verwacht, zie bijvoorbeeld mijn vooruitblik van gisteren. Ze zijn er nu nog niet, hopelijk zijn er niet al te veel winst- of omzetwaarschuwers.

De koersen openen mooi vandaag, maar een relief rally kan ik er niet van maken. Bij een echt verdrag VS-China, wat geheel onverwacht was geweest, hadden we nu wel dikkere plussen gezien... De dollar trekt aan, olie gaat hard op Opec, goud krijgt een tikkie en bitcoin zigzagt als Max verstappen door eigen grafiek.

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag. Eindelijk zijn er cijfers van Esperite, de pennystock boekt meer verlies. Het bedrijf benadrukt wel de veiligheid van CryoSave, Vrijdag had Kiadis ook al minder nieuws.

07:43 Esperite benadrukt veiligheid CryoSave

07:26 Bedrijvigheid industrie China neemt af

07:22 NSI verkoopt winkelcentra

07:20 'Applied Materials koopt branchegenoot Kokusai'

06:49 'Private equity welkom bij verzekeraars'

06:40 Esperite stevig in het rood

30 jun 'Doorbraak handelsoverleg bepaalt beursweek'

30 jun Russen willen OPEC-afspraken verlengen

30 jun Topman Nordea Bank volgend jaar met pensioen

30 jun 'Centrale banken moeten brandstof sparen'

30 jun Trump en Kim gaan gesprekken heropenen

29 jun ING-beleggersbarometer stabiel in juni

28 jun Wall Street hoopvol over handelsoverleg G20

28 jun Sterkste maandstijging goudprijs sinds 2016

28 jun Olieproductie VS boven 12 miljoen vaten

28 jun EU en Zuid-Amerika sluiten handelsakkoord

28 jun Kiadis: vertraging EU-goedkeuring ATIR101

28 jun FNV kondigt hardere acties bij PostNL aan

28 jun ABN AMRO rondt juridische fusie af

Analistenadvies luidt:

Aperam: naar €27 van €32 - JP Morgan

Signify: naar €24 van €21 - Jefferies

De AFM meldt deze shorts:

De agenda kent eigenlijk alleen inkoopmanagersindices:

03:45 China Caixin manufacturing PMI jun 50,0

09:00 Nederland manufacturing PMI jun

09:00 Sipef notering €0,55 ex-dividend

09:45 Italië manufacturing PMI jun

09:50 Frankrijk manufacturing PMI jun

09:55 Duitsland manufacturing PMI jun 45,4

09:55 Duitsland werkloosheidspercentage jun 5,0%

10:00 EU manufacturing PMI jun 47,8

10:30 VK manufacturing PMI jun 49,3

16:00 VS bouwuitgaven mei 0,2% MoM

16:00 VS ISM Manufacturing Index jun 51,5

De 121e maand op rij groei:

As U.S. expansion notches record, recovery may have only just begun https://t.co/c9Z9aiOtyU pic.twitter.com/rT6wFakbE3 — Reuters Top News (@Reuters) 1 juli 2019

Nu nog even iedereen zich er aan houden:

OPEC+ nations are close to finalizing a “charter” for a long-term alliance, with a document likely to be signed as soon as this week https://t.co/ffKODchqqx — Bloomberg Markets (@markets) 1 juli 2019

Het is wat die chippers dit jaar:

WATCH: EU antitrust regulators are investigating U.S. chipmaker Broadcom https://t.co/LF0JO37upq pic.twitter.com/Jg8sSwedcz — Reuters Business (@ReutersBiz) 30 juni 2019

Meer:

How reliant is China on U.S. technology? Not as much as you think?—and these charts explain why https://t.co/gb7hNaacyC — Bloomberg (@business) 30 juni 2019

Er zijn meer centrale banken die kopen:

China has been shying away from the dollar, and going for gold instead https://t.co/Fxae12PwMx via @bopinion pic.twitter.com/7bc8JmopWe — Bloomberg (@business) 30 juni 2019

Dit is niet goed en misschien wel een veeg teken?

South Korean exports drop for seventh month on trade war fallout https://t.co/j9yq1kUFDr — Bloomberg Markets (@markets) 1 juli 2019

Verhip, deze bank hadden we ook nog:

Monte dei Paschi ends debt collection deal to sell 3 billion euros in bad loans https://t.co/7GcQJqIFsp pic.twitter.com/nEoMoMOiEe — Reuters Business (@ReutersBiz) 1 juli 2019

Niet in één keer alles bestens in het boek zetten, graag:

A $38 billion stake in Amazon is about to pass to MacKenzie Bezos as part of her divorce. It'll be one of the biggest wealth transfers in history. https://t.co/giOmzHsvzx — Bloomberg (@business) 30 juni 2019

Outsized weekend moves. die kende ik nog niet:

Bitcoin slumped, undoing some of this year’s epic rally and amplifying a recent trend of outsized weekend moves https://t.co/4VgC27TvWB — Bloomberg Markets (@markets) 1 juli 2019

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.