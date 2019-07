TA: Doorbraak?

quote:

-EriC- schreef op 31 mrt 2019 om 06:38:

[...]Ik zie dat IEX mijn account nog niet heeft opgeheven.Benieuwd of ze dan gaan doen. Ook geen bevestiging van mijn mail ontvangen maar goed....Je rekensom gaat wat mank want die 20K had ik niet liggen maar is wat ik heb uitgegeven op de beurs in 6 jaar tijd toen ik me destijds gek liet praten voor pharming en SBM.Ik had toen 5000 euro.Pharming had ik achteraf bezien moeten houden want die heb ik gekocht op 15 cent ofzo destijds en die is tussentijds op 1,50 euro geweest :-)Maar ook dat is onzin want ik zou nooit gewacht hebben tot die 1,50 en waarschijnlijk bij 30 cent al zijn uitgestapt.De hamvraag moet zijn:"wat doe ik hier?" Beleggen is namelijk absoluut niet aan de orde.Ik deed aan speculeren/gokken want ik vind die spanning leuk maar wilde er ook wat aan verdienen anders voelt het regelmatig of je vriendin het net heeft uitgemaakt. Zou ik nu 10 of 20 duizend hebben liggen en ik zou willen beleggen/investeren, dan zou ik investeren in Nederlandse bedrijven die warmtepompen bouwen/installeren.Want dat stomme broeikaseffect krijgen ze echt niet omlaag maar er zal de komende jaren vele miljarden worden weggegooid aan dat soort dingen.Beleggen voor later is niks voor mij. Ik leef per dag en moet ietsje verantwoording nemen voor wat langere termijn omdat ik opgroeiende kinderen heb.Als ze groot zijn, ben ik hier weg uit dit gat dat Zeewolde heet.Geld heb ik feitelijk niet eens nodig.Zolang ik maar een baan heb. Ik start zo de auto en cross naar de Ardennen.Gewoon in mijn oude Volvo op LPG met een koelbox achterin. Straks als ik daar weer in de heuvels loop zal ik me wederom afvragen wat me bezielt om urenlang naar schermen te duren. Zou ik anders gaan leven als ik wel een keer een vette klap maak? Nee. Ik geef niks om dure dingen en ben het liefst aan het zwerven.Ik dacht meer aan dingen als een extra vakantie. Als de kinderen groot zijn wil ik zelfs kleiner gaan wonen. Ik heb een plek nodig om een paar uur per etmaal te slapen, eten en douchen.Ik denk dat mijn aanwezigheid op de beurs een principe kwestie aan het worden was.Wilde gewoon eens vet winnen met geen enkel doel verder.Toen ik mijn eerste vette verlies had, ging ik dubbel in om het weer terug te krijgen. Daarna weet ik niet meer maar ineens zat ik dagelijks op dit forum en op de beurs.Heeft me vooral stress gegeven en slaaptekort gegeven en me een wat slechtere werknemer gemaakt omdat ik ook onder werktijd de koersen in de gaten moest houden.Maar ook hier besteed ik nu weer teveel tijd aan :-)Ik ga richting de auto!Fijne zondag!