Europa maakt zich teveel druk over mensenrechten, terwijl de mens van nature ‘n roofdier is. (De ogen van voren en niet van opzij....) Alleen ‘n intellectueel met ‘n te hoog salaris in z’n bubbel, is begaan met zijn arme medemens (zolang deze niet meer verdiend/vangt hij.) klinkt erg cynisch, maar kijk eens goed om je heen en je ziet. Voorbeeldje: Eva Jinek vond € 150.k ‘n modaal-inkomen.... dan ben je idd de verbinding kwijt.... (deze is te vinden op het wereldwijde web.)