Vooruitblik: Ja en nu dan?

Zeg maar of u het ook mee- of tegenvalt. Onze verslaggever ter plaatse meldt:

I had a great meeting with President Xi of China yesterday, far better than expected. I agreed not to increase the already existing Tariffs that we charge China while we continue to negotiate. China has agreed that, during the negotiation, they will begin purchasing large..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 juni 2019

In het kort: de VS laat een nieuw rondje tarieven even zitten, Huawei mag bescheiden zaken doen met de Amerikaanse technologiebedrijven en China koopt landbouwproducten. De twee landen blijven praten. Volgens mij is het ongeveer in de prik van wat er werd verwacht van VS en China op de G20 in Osaka, Japan.

President Trump gives ground on Huawei as part of China truce and revives stalled trade talks https://t.co/3YxtiF8HS3 — Bloomberg (@business) 30 juni 2019

China doet trouwens nog een toezegging, het opent de poort weer een beetje:

China eases foreign investment curbs amid cooling trade tensions https://t.co/swzB2tPFjf pic.twitter.com/Wrb4G2f5vM — Reuters Business (@ReutersBiz) 30 juni 2019

De boodschap van de afgelopen twee maanden is denk ik dat de rivaliteit tussen VS en China een blijvertje is. Niet iets wat even met een verdragje uit de wereld is geholpen. Concurrentie, het is een gevecht wie deze eeuw de grootste economische, technologische, politieke en militaire nummer één is in de wereld. Punt.

Verder nog iets? Terwijl de Amerikaanse president Donald Trump even in Noord-Korea was, deed zijn Russische collega ook zaken: volgens Bloomberg heeft hij Opec in zijn zak zitten. Ik weet niet of u morgen vol in de Duitse auto-aandelen moet, om maar wat te noemen, want juist de EU zou de tol van deze top betalen.

De EU heeft het deze week weer druk met andere dingen: de Italiaanse begroting bijvoorbeeld, die weer eens aan de beurt is. Er kan impact op de euro en de rentes zijn, als dit weer gehannes, gezeur en gedoe geeft. Wie zien morgen wel wat dit alles voor de koersen betekent. Verder is er dit weekend geen bedrijfsnieuws.

Toch maar even terugblikken

Over naar de markten, waar H1 er op zit. U ook? Ik teken blind bij het kruisje dat H2 net zo goed wordt, al weet ik natuurlijk dondersgoed dat niet ieder halfjaar, alles, maar dan ook alles met (double digits) stijgen kan. Want dat gebeurde in H1: van aandelen, via obligaties, tot commodities en zelfs bitcoin: alles omhoog.

Jeroen, hier met die grafiek. Zoals gezegd, álles steeg in H1. Hang maar boven uw bed of op uw kantoor, want dit gaat u niet zo heel vaak meer meemaken in uw handelend of beleggend leven. Normaal gesproken dan.

Despite the abundance of low bond #yields this was the best first half of the year for a combination of long bonds and equities since 1995! pic.twitter.com/hCHfjGVALH — jeroen blokland (@jsblokland) 30 juni 2019

Steeg echt alles in H1? Nee, natuurlijk niet. De indices allemaal wel - en hoe en zelfs hier in Amsterdam - maar onderliggend zijn er weer grote verschillen. Ik zoom in. Door de bank genomen namen in H1 de dure dividendaandelen uit de AEX het voortouw, waar de goedkope cyclicals en financials koerscorvée hadden.

Grote uitzondering vind ik Ahold Delhaize. Ik kan het niet verklaren. Waarom het zo fraai yieldende vastgoed zo slecht ligt, is mij eerlijk gezegd ook niet helemaal duidelijk - op winkels na dan. Want we leven tenslotte in het zero yield tijdperk, ofwel rentes op nul.

Het is lastiger om in de AMX een grote gemene deler aan te wijzen. Wat een ratjetoe. Opvallend zijn zonder meer het fraaie ASMI - ondanks de heersende chip-bibberitis - en het ontluisterende PostNL, dat nota bene op papier tegen een weggeefprijs staat genoteerd. Om van de shorts maar te zwijgen. En de FNV?

Opvallend in ieder geval, zowel in AEX en AMX zijn de grootste dalers zo'n beetje ook de goedkoopste fondsen.

De AScX blijft achter op AEX en AMX en er zijn relatief veel dalers en underperformers ten opzichte van de AEX. Komt meer voor, op Wall Street bleef in H1 small cap index Russell 2000 ook een pietsie achter op de S&P 500: +16,1% versus +17,3%.

Helaas kan ik dit plaatje niet van de AMX en AScX maken, maar gewoontegetrouw geef ik u weer de waarderingsgrafiek van de AEX mee. Aan de vooravond van het H1-cijferseizoen - ASML is de eerste op 17 juli - zijwaartsen de omzet- en winstverwachtingen van de analisten.

Ik heb deze data wel van de S&P 500 (helaas niet van de Nasdaq 100) en ook hier is de vaart uit omzet- en winststijging?

Strikt genomen hoeven de koersen ook niet zonodig te stijgen, denk ik. De verwachtingen zijn niet goed voor H1 en veel vliegende outlooks voor Q3 of H2 zitten er denk ik ook niet in.

$SPX EPS estimate for Q2 has declined by 6.9% over the past 12 months and by 2.5% since March 31. https://t.co/MpJg8BefMt pic.twitter.com/m8K2WlAt2o — FactSet (@FactSet) 28 juni 2019

De S&P 500 is wat lastig in één plaatje te screendumpen en daarom neem ik de Dow Jones Industrial Average maar. Want laat die hetzelfde beeld zien als de AEX, ofwel defensief versus cyclisch en financials? Nou nee, het is door elkaar.

Hoe zit het dan met de Euro Stoxx 50? Want het is natuurlijk vooral de euro die lage rentes kent, daarbij vergeleken is de dollar peperduur. Nee, ook hier springen de defensieve fondsen er niet echt uit. Technologie staat bovenaan, maar meer dan ASML en SAP vindt u ook niet eens in de Euro Stoxx 50.

Even tussendoor, ik vind dat verontrustend. Europa is bezig de technologiewapenwedloop te verliezen, als ze die al niet heeft verloren. Wij hebben geen Amazon, Alibaba, Tencent, Facebook, Huawei en Google. Bij alles waar we ons druk over maken op dit continent, kom ik dit nooit tegen en dat begrijp ik niet.

Krijgt u nog een paar H1 grafieken van mij. Goud is ineens helemaal hip, zo gaat dat bij commodities. Het is of zijwaarts, of meteen boom & bust. Logisch, grondstoffen is pure prijsactie en er is geen vrije kasstroom om onderliggende waarde cash te maken, ofwel om dividend te betalen of te investeren.

Shit, had ik ze nou maar gekocht... Eerlijk zeggen en vinger opsteken wie dit in de afgelopen weken niet tenminste één keertje stiekem bij zichzelf heeft gedacht. Ja, ik ook, terwijl ik dit onzin en veel te hoogrisico vindt. Maar ja, niets zo magisch en verleidelijk op de beurs als snoeihard stijgende koersen.

Olie gaat ook lekker dit jaar, maar dat was ook flink afgekomen:

Dan nog de grootste comedy caper van dit jaar, vastrentend. Intussen is vanstnietrentend een beter woord. Extreme voorbeelden genoeg - de Oostenrijkse 100 jaars doet bijvoorbeeld 1,2% en de Italiaanse rentes onder één jaar yielden negatief - en de plaatjes hoef ik verder niet te geven. Maar wat dacht u van deze?

Die rentes vind ik zelf het moeilijke aspect aan de huidige markt, vooral ook omdat het mezelf raakt. Gisteren werd ik 51 en gezien mijn leeftijd moet ik dan risico gaan afbouwen van aandelen naar obligaties, volgens de boekjes. Ik sta niet te trappelen, maar ik durf deze beleggingswet ook weer niet compleet te tarten.

Want wie weet blijven de rentes nog dertig jaar laag, u weet maar nooit. Laat ik zeggen dat ik onderwogen in obligaties ben. Als iemand de wijsheid in pacht heeft hoor ik dat graag, want ik kom er zelf niet uit. Ik betwijfel of iemand het wel weet, want dit kwam nooit eerder voor in de (beurs)geschiedenis. Er is geen trackrecod.

ICYMI! The total amount of negative-yielding #debt has reached new records, but is has not recorded new highs as a percentage of all outstanding debt. pic.twitter.com/14HBB8ejdU — jeroen blokland (@jsblokland) 29 juni 2019

Wat de BIS zegt, maar dat doet ze ook al zowat tien jaar en zolang die rentes laag blijven, heeft geen regering haast om te hervormen. Als iemand een sigarendoos- of bierviltjesom heeft hoeveel bijvoorbeeld de EU-landen jaarlijks aan miljarden uitsparen met die rente op nul vergeleken met zeg 3% of 4%, graag.

Het enige goede punt is dat er niemand, maar dan ook helemaal niemand - geef anders graag de link - is die positief is over het ruim geld beleid van de centrale banken. Ik heb nog nooit één pluim voor ECB-president Mario Draghi gelezen of gezien. Achteraf wil het dan nog wel eens goed beleid blijken, heel goed zelfs...

Agenda

Nieuw halfjaar, nieuwe kansen. Nog twee weekjes tot het H1-cijferseizoen en deze week doen we het vooral met inkoopmanagersindices - ofwel, wat is het huidige economische momentum - en Amerikaanse arbeidsmarktdata. Niet in de agenda uiteraard en hopelijk ook niet in de headlines straks: winstwaarschuwingen!

Dit is er wel de aangewezen week voor, duimen maar. Weet u nog? H1 2019 startten we in januari met die omzetwaarschuwing van Apple. Achteraf gezien was dat echter een bodembel van jewelste. Kijk hierboven in al die fondsenstaatjes nog maar eens technologie na. Sindsdien deden veel van die aandelen het prima.

Intussen zijn de officiële Chinese inkoopmanagersindices over juni al door vandaag. Het is weer niet om over naar huis te schrijven en weer die tweedeling: industrie doet het veel minder dan dienstensector. Dat geldt nog meer voor Duitsland. Morgen zien we hoe dat land er voor staat.

Hier is de hele agenda. Rood heeft al omzet over H1 en normaal heeft Sligro dat toch ook heel snel? Niks te zien in de agenda, wel komt het bedrijf op 19 juli met cijfers. Schrik ook niet van Unibail woensdag, dat gaat eventjes €5,40 ex-dividend.

1 jul

03:45 China Caixin manufacturing PMI jun 50,0

09:00 Nederland manufacturing PMI jun

09:45 Italië manufacturing PMI jun

09:50 Frankrijk manufacturing PMI jun

09:55 Duitsland manufacturing PMI jun 45,4

09:55 Duitsland werkloosheidspercentage jun 5,0%

10:00 EU manufacturing PMI jun 47,8

10:30 VK manufacturing PMI jun 49,3

16:00 VS bouwuitgaven mei 0,2% MoM

16:00 VS ISM Manufacturing Index jun 51,5



2 jul

08:00 Duitsland detailhandelsverkopen mei 0,5% MoM



3 jul

03:45 China Caixin services PMI

09:00 Unibail Rodamco notering €5,40 ex-dividend

09:50 Frankrijk services PMI jun

09:55 Duitsland services PMI jun 55,6

10:00 EU services PMI jun 53,4

14:15 VS ADP banenrapport jun 150K

14:30 VS handelsbalans jun -49,8B

14:30 VS wekelijkse jobless claims

16:00 VS fabrieksorders jun 0,2% MoM

16:00 VS ISM non-manufacturing PMI jun 56,0



4 jul

06:30 Nederland inflatie CPI jun

08:00 Rood Microtech H1 omzetcijfers

11:00 EU detailhandelsverkopen mei 0,4% MoM

15:30 Beurzen VS gesloten i.v.m. Independence Day



5 jul

08:00 Duitsland industriële orders mei 0,1% MoM

14:30 VS Non-Farm Payrolls jun 165K

14:30 VS werkloosheidspercentage jun 3,6%

14:30 VS loongroei jun 0,3% MoM

Succes deze week en eens zien of de dure aandelen weer duurder en de goedkope aandelen weer goedkoper worden, om H1 maar even heel ruw samen te vatten. Corné nog even over handelsoorlog en rentes:

Tot morgen, tot voorbeurs en verhip. Het is nog juni, de Tour de France moet nog beginnen en we zwaaien nu alweer met z'n allen naar De Kuip :-) Eens zien wat Adidas morgen doet, of moet u bij ForFamers zijn?