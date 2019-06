Slot: +15,1%

De eerste jaarhelft is alweer voorbij en is er één geworden waar we als beleggers alleen maar van kunnen dromen. De AEX weet maar liefst 15,1% te winnen en de herbeleggingsindex doet het met een plus van 17,7% zelfs nog een tikje beter.

In december was de angst groot dat economieën wereldwijd in een recessie zouden belanden. Daar kwam bij dat de Fed destijds nogal wat havikengedrag vertoonde. Slechte economische vooruitzichten in combinatie met de dreiging van renteverhogingen zijn een garantie voor lagere koersen.

De ommekeer kwam begin januari toen Fed-voorzitter Jerome Powell een draai maakte en ineens geen plannen meer had om de rente te verhogen. Daarnaast bleken de kwartaalcijfers van bedrijven toch niet zo slecht als verwacht. Toen de vooruitzichten voor de tweede jaarhelft er rooskleuriger uit begonnen te zien, was de AEX niet meer te houden.

Na amper vijf handelsweken had de hoofdindex al meer dan 10% gewonnen. Daarmee werd het gehele verlies in december weggepoetst. De index liep continu op tot de Amerikaanse President Donald Trump het wel genoeg vond.

Handelsoorlog

Begin mei liet Trump via Twitter weten verschillende importtarieven in te voeren op Chinese producten en niet veel later volgde het bericht dat de Chinese smartphoneproducent Huawei op de zwarte lijst werd gezet. Een handelsoorlog was geboren.

Het beeld was dat met name cyclische bedrijven en de kleinere aandelen de grootste klappen kregen. ArcelorMittal, Besi en AMG kon u toen maar beter niet in portefeuille hebben. Daarentegen bleven defensieve haven zoals Unilever, Wolters Kluwer en Royal Dutch Shell uitermate goed liggen.

Het lijkt erop dat de dalende rentes hierin een grote rol spelen. Als beleggers moeten betalen om hun geld uit te lenen aan kapitaalkrachtige overheden, is de weg naar dividendaandelen snel gevonden.

Ieder voordeel heeft zijn nadeel

Door de oplopende koersen, zien we dat dividendrendementen van sterke bedrijven tot een dieptepunt zijn gezakt. Het nadeel is dat u hierdoor minder nieuwe aandelen kunt kopen voor het dividend dat u krijgt. Dat is slecht voor het rendement op lange termijn.

Hieronder ziet u het verloop van de dividendrendementen van Royal Dutch Shell, Unilever, Heineken en Wolters Kluwer.



Klik op het plaatje voor een grote versie

Het grote plaatje is dat u in vergelijking met de afgelopen tien jaar relatief weinig dividend beurt op uw aandelen. Met name de winstuitkering van Wolters Kluwer (paarse lijn) is hard gedaald van 5,2% in 2009 naar 1,5% nu.

Alle indices omhoog

Beleggers die in de eerste jaarhelft een verlies hebben geboekt, kunnen waarschijnlijk beter wat anders doen. Op de Belgische beurs na, schoten alle indices met meer dan 10% omhoog. De Nasdaq en AMX weten zelfs een plus van meer dan 20% op het bord te zetten.

Niet onlogisch dat de volatiliteit een duikvlucht maakt. De angstbarometer zakte met 42% naar 12,8 punten. Dit betekent dat er relatief veel rust is op de financiële markten.

Rentes

Geen grote bewegingen in renteland. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier daalt twee basispunten naar -0,16%. Wellicht brengt de G20-top spektakel.

Over naar de lijstjes

AEX deze week -0,1%

AEX deze maand +4,0%

AEX dit jaar +15,1%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar +17,8%

AEX

Binnen de hoofdindex is DSM (+52,2%) de knaller van het jaar. De omzetgroei van 3% in het eerste kwartaal viel mij eerlijk gezegd een beetje tegen. De waardering van het chemie- en biotechnologiebedrijf is inmiddels opgelopen tot 21 keer de winst voor dit jaar.

Ondanks een sterk herstel deze maand is ArcelorMittal (-13,3%) de bleeder van het jaar. Het staalconcern heeft last van de Amerikaanse handelstarieven, waardoor Chinees staal goedkoop op de Europese markt wordt gedumpt.

AMX

In het liveblog schreef ik vanmiddag al iets over Altice (+85,9%). De Franse kabelaar is dit jaar niet te houden. ASMI (+58,2%) heeft als één van de weinige chippers geen last van de afzwakkende vraag naar chips.

Over PostNL (-23,7%) heb ik al vaak genoeg gemopperd. Dat sla ik voor het gemak maar eens een keer over. Vastgoedfondsen zoals Eurocommercial Properties (-12,9%) en Wereldhave (-15,3%) liggen er ook dramatisch bij. Simpelweg een gebrek aan vertrouwen in winkelvastgoed.

ASCX

Het aandeel van het jaar is Kasbank (+109,5%) al heeft waarschijnlijk geen enkele particulier het aandeel in portefeuille. Een dochter van Credit Agricole deed een overnamebod met een premie van maar liefst 110%. Ook Wessanen (+42,6%) lijkt van de beurs te worden gehaald.

Aandelen op het gebied van duurzame energie presteren daarentegen belabberd. Windturbine producten Sif (-13,7%) en specialist in energie-oplossingen Alfen (-18,4%) noteren bovenaan het rijtje dalers.

Volgende week

Zondag schrijft Arend Jan de vooruitblik. Bedankt voor uw bezoek en reacties deze week en een fijn weekend toegewenst.