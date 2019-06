Fondsenrondje: Chippers in de lift

In de aanloop naar de G20-top blijven de Europese indices redelijk dicht bij huis. De AEX perst er een klein plusje van 0,3% uit. Hiervoor is ASML (+1,9%) volledig verantwoordelijk.

De chipgigant heeft een weging van van 13,1% binnen de hoofdindex en stuwt deze daarmee 0,25% omhoog. Voor de rest schieten de nulletjes ons om de oren. Grootste daler is ArcelorMittal (-0,5%), dat na een paar mooie weken wat gas terug neemt.

Morgen ontmoet de Amerikaanse President Trump de Chinese leider Xi Jinping op de G20-top. Het is uitermate lastig in te schatten wat daaruit gaat komen, maar er is een reële kans dat er van het weekend geen akkoord komt. Echter, zonder goed nieuws hoeft u niet direct een afstort van de markt te vrezen.

De verwachtingen zijn namelijk niet heel hooggespannen. Wat we alleen niet moeten hebben, is dat beide heren ineens rollebollend over straat lopen en elkaar het ene verwijt naar het andere toeschuiven. Maar goed, niemand heeft daar een belang bij dus ligt het niet voor de hand.

Galapagos op een all time high

De aandeelhouders van Galapagos (+1,2%) mogen al wat bier koud zetten, want vanochtend werd er opnieuw een nieuwe hoogste koers ooit op het bord gezet. Het oude record dateert van begin deze maand op €113,55 en daar ging het biotechfonds nipt overheen.

Filgotinib, het medicijn tegen reuma, moet de blockbuster worden. Positief is dat de onderzoeksresultaten uitermate goed zijn. Nu moet er door de toezichthouder nog toestemming worden gegeven om het op de markt te brengen.



De afgelopen vijf jaar heeft het aandeel Galapagos een prachtig ritje gemaakt. Tot nu toe ben ik niemand tegengekomen die klaagt over een koersstijging van 700%.

Brede markt

De AEX gaat 0,3% omhoog en presteert in lijn met de DAX (+0,6%) en CAC (+0,1%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 1,1% en noteert 13,0 punten.

De Amerikaanse futures staan ongeveer 0,3% in het groen.

De euro stijgt 0,2% en noteert 1,139 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,14%) en Duitse (-0,31%) rente lopen een basispuntje op.

Goud (+0,3%) pakt de draad weer op.

Olie: WTI (-0,5%) en Brent (-0,5%) weten nog geen duidelijke richting te kiezen.

Dat geldt niet voor de Bitcoin (+5,9%). De digitale munt vliegt alle kanten op.

Het Damrak

IMCD (+1,1%) kruipt stiekem naar een nieuwe all time high. Nog 0,8% erbij en de vlaggen mogen weer uit.

(+1,1%) kruipt stiekem naar een nieuwe all time high. Nog 0,8% erbij en de vlaggen mogen weer uit. Unibail Rodamco (+0,5%) lijkt geen last te hebben van een koersdoelverlaging van Independent Research. Het aandeel gaat naar €140 van €160.

(+0,5%) lijkt geen last te hebben van een koersdoelverlaging van Independent Research. Het aandeel gaat naar €140 van €160. Wederom knallen de AMX-fondsen er vandoor. Met name het gekke Altice (+3,8%) is niet te houden. De kabelaar koerst op het hoogste niveau van het jaar.

(+3,8%) is niet te houden. De kabelaar koerst op het hoogste niveau van het jaar. Voorlopig kent AMG (+2,0%) een mager jaar met een min van 2,7%. Toch loopt het aandeel deze maand een groot deel van het verlies in. Kortom, er is in de tweede jaarhelft van alles mogelijk.

(+2,0%) een mager jaar met een min van 2,7%. Toch loopt het aandeel deze maand een groot deel van het verlies in. Kortom, er is in de tweede jaarhelft van alles mogelijk. Niet alleen ASML ligt goed. ASMI (+2,4%) en Besi (+2,8%) kunnen er ook wat van. Het lijkt erop dat er het nodige vertrouwen is in een goede afloop van de G20-top.

ligt goed. (+2,4%) en (+2,8%) kunnen er ook wat van. Het lijkt erop dat er het nodige vertrouwen is in een goede afloop van de G20-top. TomTom (+1,0%) profiteert van een koersdoelverhoging van ABN Amro. Het aandeel gaat naar €12 van €10.

(+1,0%) profiteert van een koersdoelverhoging van ABN Amro. Het aandeel gaat naar €12 van €10. PostNL (-0,5%) houdt dapper stand boven de €1,50.

(-0,5%) houdt dapper stand boven de €1,50. Lucas Bols (+2,4%) weet dit jaar niet te profiteren van het herstel op de financiële markten. Vandaag herstelt het aandeel op een lage omzet.

(+2,4%) weet dit jaar niet te profiteren van het herstel op de financiële markten. Vandaag herstelt het aandeel op een lage omzet. De Franse vermogensbeheerder Lazard Freres Gestion heeft haar 5,2% belang in Beter Bed (-2,1%) afgebouwd naar 0,4%.

