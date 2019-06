Liveblog: ASML, Akzo, Traton én H1

Update 13:20 uur: Lagere groei in 2019

De analisten van ING zijn door het handelsconflict tussen de VS en China iets voorzichtiger over de Nederlandse economie. De groeiverwachting voor 2019 wordt verlaagd naar 1,7% (NK).

Onze vooruitzichten voor de Nederlandse economie zijn door handelsperikelen somberder dan eerder dit jaar. Met 1,7% verwacht #ING nog steeds een prima groeicijfer voor 2019. De binnenlandse motor draait nog op volle toeren. @klok_marcel https://t.co/kR2ptA20jT — ING Economie (@INGnl_Economie) June 27, 2019

Update 12:35 uur: AkzoNobel

Live in actie nog wel! Maak er wat moois van AkzoNobel. Kan een mooi visitekaartje zijn.

Gefeliciteerd, want als @AkzoNobel zijnde kan je amper prestigieuzere opdracht krijgen, toch? Spannende opzet ook #Nachtwacht pic.twitter.com/4MxfUjziIH — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 28 juni 2019

Update 11:15 uur: Halfjaarlijstjes

Ja, dat was me wat. Zo kan u het ook bekijken. Even geheel terzijde: ooit pollden we hier op IEX wat u het meest is bijgebleven van 1987. Met stip op één: Mél & Kim, daarna op respectabele achterstand de aandelenkrach van dat najaar.

The last time European equities rallied this much in the first half of the year, Geri Halliwell had just quit the Spice Girls https://t.co/Z3IJ2vIjqG via @markets pic.twitter.com/XRbOyQa1dN — Namitha Jagadeesh (@namithaj) 28 juni 2019

Serieus, vanavond om 22:00 uur zit H1 2019 er op en dit zijn zomaar wat scores over dit jaar. En wat voor jaar! Gemiddeld doen aandelen 7% total return per jaar sinds 1800 of 1602. De laatste vijftig jaar doen ze 10% bruto. Mooi beursjaar dus. Een heel mooi beursjaar zelfs. Ondanks alles. Maar is dat weleens niet zo?

A bullmarket has to climb a wall of worry...

Alles in is eigen valuta en zonder herbelegd dividend, puur prijs dus.

AEX +14,6%

AEX Total Return Index +17,3%

AMX +20,6%

AScX +10,2%

Eurostoxx 600 +13,2%

DAX 30 +16,9%

Bel 20 +8,8%

CAC 40 +16,3%

SMI 30 +16,6%

FTSE 100 +10,2%

Dow Jones +15,3%

S&P 500 +18,0%

Nasdaq Composite +20,1%

Nasdaq 100 +21,0%

Russell 2000 +14,7%

SOX +26,1%

Nikkei 225 +6,3%

Hang Seng +10,4%

Shanghai Composite +20,2%

RTS +30,3%

BSE 30 +9,4%

Bovespa +14,6%

MSCI World Index +15,0%

MSCI Emerging Markets Index +10,4%

WTI +30,0%

Brent +26,9&%

Goud +10,3%

Bitcoin +220%

Nederlandse tienjaars rente -143,8% (minus 50 basispunten)

Duitse tienjaars rente -228,1% (minus 56)

Amerikaanse tienjaars rente -25,8% (minus 69)

Update 10:15 uur: Traton, Uber en Fastned

Nee, het publiek staat nog niet op de banken. Wat een verschil met al die Amerikaanse beursgangen en die ene kleine bij ons, weet u wel.

Zien we ook niet vaak, een beursgang en dan 0,00%. #Traton, de bedrijfsvoertuigen van #Volkswagen waaronder #MAN debuteert vandaag op de Duitse beurs #DAX #AEX pic.twitter.com/tWCIKb48VE — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 28 juni 2019

Hoe is het eigenlijk met Uber, om de meest spraakmakende beursgang van dit jaar te noemen? Dat beweegt braaf aan het handje van mama S&P 500. Maar de index betaalt wel dividend. En maakt wel winst. En koopt nog weleens een aandeeltje terug. Enfin, bij ons doet Fastned nu -0,36% op €16,66. Valt mij nog mee.

Helaas, hier ook amper data:

Volkswagen’s trucks unit opened flat in its Frankfurt trading debut, after completing Europe’s second-largest initial public offering this year https://t.co/eKngA3bRlY pic.twitter.com/lBGHK3fIwq — Bloomberg Markets (@markets) 28 juni 2019

Want is Traton duur of goedkoop? Dit is alles wat ik heb en voor zover ik kan zien doet het aandeel geen dividend?! Lijkt me sterk. Reken maar uit, het fonds doet nu krap 12 keer de winst. Dat lijkt goedkoop, maar VW zelf (6,6 keer), BMW (7,9) en Daimler (7,3) zijn veel goedkoper.

Update 10:00 uur: ASML

Het is een beetje ongemerkt gegaan, maar het staat er wel. En die all time high kan zo op het bord staat, als er bijvoorbeeld spierwitte rook uit Osaka komt. Moraal van dit verhaal: let op winsten, niet op headlines.

De crux zit 'm denk ik hier, ondanks al die problem lopen de verwachtringen nog 'gewoon' op bij #ASML Aandeel is daardoor zelfs goedkoper dan vorig jaar rond zelfde koersniveaus pic.twitter.com/INII9PsNqb — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 28 juni 2019

Update 09:40 uur: Apple en Ive

Misschien waren wijlen Steve Jobs en vormgever Jony Ive wel de enige echte Applegenieën, en daarom is het zéker beleggingsnieuws dat hij vertrekt. Of het is een volgende, logische stap in het proces dat Apple een gewoon bedrijf aan het worden is. Zo lang het maar een mooi aandeel blijft?

— Joe Weisenthal (@TheStalwart) 27 juni 2019

En dit is alleen nog maar het instapmodelletje, de prijsgrafiek.

Niet exclusief zijn werk, maar hij heeft wel mee geboetseerd. #Apple's Jony Ive's mooiste creatie, het aandeel Apple pic.twitter.com/ghv9OjlASt — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 28 juni 2019

Update 09:30 uur: Over zeehond en Tour

Goedemorgen, eerst maar even wat ongein en need & nice to knowdingen op deze nog saaie beursdag. Verhip, we hebben een beursgorilla en beursdolfijnen, maar geen beurszeehond. Waarom is dat? Misschien is dit een goede kandidaat.

ICYMI: Gray seals learn to mimic human sounds and could be used as a new model to study speech disorders, scientists say pic.twitter.com/khkk424mVQ — Reuters Top News (@Reuters) 28 juni 2019

Zit u ook al te hannessen? Ik kom er ook al niet uit. Er zijn er wel tien die dit jaar de Tour kunnen winnen. Het selecteren van renners is net beleggen of stockpicken: ja, maar, ja maar, ja maar...

Dit is minder grappig, be carefeul out there...

Een telefoontje uit het buitenland met een investeringsvoorstel? De kans is groot dat het een #boilerroom is, oplichters die waardeloze aandelen aanbieden. Hoe gaan ze te werk? Kijk op https://t.co/fzFAYocllQ pic.twitter.com/WvMwXFAreX — AFM (@AutoriteitFM) 28 juni 2019

De bitcoinbubbel ten voeten uit, als u het mij vraagt. Iedere generatie heeft haar eigen hemelbestormers. De geschiedenis houdt daar een trackrecord van bij. Moet ik doorgaan?

Sektarisch en wereldvreemd. Grappig en vooral tekenend stukje (The Telegraph, staat in mn Reuters) #bitcoin #libra en #Facebook pic.twitter.com/7UahGbgl7e — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 28 juni 2019

Tot slot, niet iedere thuiswedstrijd van Ajax trekt 50K publiek.