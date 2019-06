Beetje symbolisch dit beeld, we wachten, wachten, wachten allemaal op nieuws - en dan het liefst witte rook - uit Osaka Japan, waar die G20 gaande is.

Sluiten de VS en China een deal? Ik heb heel erg gezocht. Er is nu geen enkel nieuw feit, quote, tweetje of wat dan ook daarover. Het lijkt wel radiostilte. Goed, slecht of niks zeggend teken?

Waiting, waiting, waiting: Japan PM Shinzo Abe was caught in a lull during the G-20 red-carpet welcome for world leaders https://t.co/rCsF1H3dfh #G20Summit pic.twitter.com/YhOpq7DGOs — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) 28 juni 2019

Gelukkig hoeft u zich op IEX niet te vervelen, gisteren gaf ik ook al suggesties en wij hebben wat stockpickjes voor deal of geen deal:

Verder is er nu gewoon helemaal niks te doen en de koersen vinden het ook wel best. Alleen bitcoin wappert. Probeer die rondvliegende draaiende kettingzaag maar te vangen, veel succes. Nike was gisteravond het allerlaatste (Dow Jones) fonds met Q1-cijfers en deed slechts... -0,07% nabeurs.

Nog één ding, Osakea kan ook nog een non-event worden. En dan bedoel ik geen deal, maar ook niet meer ruzie of nieuwe tarieven, maar gewoon helemaal niks. Zou niet voor het eerst zijn bij grootsche gebeurtenissen waar iedereen veel van verwachtte op de beurs.

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. Toch Mountainshield en Selwyn Duijvestein:

07:41 'Baas Mountainshield misleidend op televisie'

06:43 Afzetprijzen industrie omhoog

27 jun Deutsche Bank doorstaat Amerikaanse stresstest

27 jun Meer omzet voor Nike

27 jun Wall Street overwegend hoger in aanloop G20

27 jun Aandeel truckdivisie VW gaat 27 euro kosten

27 jun Beurzenruzie tussen Zwitserland en Europese Unie

Analistenadvies luidt en hoezo volgde HSBC Unilever niet?!

Unilever: starten met hold en €52 - HSBC

De AFM meldt deze shorts:

De agenda kent geen hemelbestormende punten, maar check wel die inkoopmanagersindex uit Chicago:

01:30 Japan werkloosheidspercentage mei 2,4%

01:30 Japan industriële productie mei 0,7%

08:45 Frankrijk inflatie CPI jun 1,1%

11:00 Italië inflatie CPI jun 0,7%

14:30 VS persoonlijke inkomsten mei 0,3% MoM

14:30 VS persoonlijke uitgaven mei 0,4% MoM

15:45 VS Chicago PMI jun 54,0

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan jun 97,9

Hoe onmisbaar is hij?

Jony Ive, whose iMac and iPhone designs fueled Apple's meteoric rise, is leaving the company when its at a vulnerable moment. @tombuerkle

explains why the last thing Apple needs now is to fall out of fashion. https://t.co/o75jLF6i6D pic.twitter.com/7CWoDhsP04 — ReutersBreakingviews (@Breakingviews) 28 juni 2019

Net als twee jaar geleden, bij wijze van:

Era of low sovereign yields to last at least two more years - Reuters poll https://t.co/UnPevsv9qY pic.twitter.com/nwcF0n54c4 — Reuters Business (@ReutersBiz) 28 juni 2019

-0,07% nabeurs:

Nike misses quarterly profit estimates on higher marketing expenses https://t.co/CU29ngg1vG pic.twitter.com/PQKaD4HVkA — Reuters Business (@ReutersBiz) 27 juni 2019

Het is een lang en ingewikkeld verhaal:

The fate of the Swiss stock exchange hangs in the balance as the EU plays Brexit hardball https://t.co/Kr0tSnEslK — Bloomberg Markets (@markets) 28 juni 2019

Defensieve aandelen:

A slide in global bond yields is forcing investors to look outside of the usual refuges for stable assets that provide a modicum of return https://t.co/GsysVTpxwH — Bloomberg Markets (@markets) 28 juni 2019

Hoe is het mogelijk:

Deutsche Bank’s U.S. arm defied predictions and passed the Federal Reserve’s stress test https://t.co/KkgxTDr6ne — Bloomberg Markets (@markets) 28 juni 2019

Andersom ziet u niet snel:

EM stocks for the long run? The cyclically adjusts #PE, or #CAPE, of EM equities is massively lower than that of US equities! Chart via @PIMCO pic.twitter.com/8g1yvA6xej — jeroen blokland (@jsblokland) 27 juni 2019

Oh, wat zijn we duurzaam:

Schiphol trok in het eerste kwartaal 15,5 miljoen passagiers, 1,7 procent meer dan in hetzelfde kwartaal in 2018.https://t.co/DIm7H4v79q pic.twitter.com/z43mEsXryY — CBS (@statistiekcbs) 28 juni 2019

Veel plezier en succes vandaag.

