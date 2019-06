Slot: Spektakel binnen de AMX

Per saldo is de AEX (-0,1%) niet vooruitgekomen. Dat komt doordat defensieve havens zoals Royal Dutch Shell (-1,1%), Heineken (-1,7%) en Unilever (-0,8%) een matige dag kennen.

Het is even wennen, want vooral de grote bedrijven stuwen de hoofdindex dit jaar tot grote hoogtes. Vandaag is alles anders. Het zijn met name de financials die er goed bijliggen. Een duidelijke oorzaak kunnen we helaas niet vinden. De rentes dalen zelfs licht.

In vergelijking met de AMX zijn de bewegingen van de hoofdfondsen marginaal. Een groot deel van het cyclische spul gaat helemaal los. Met name PostNL (+4,3%) is niet te houden. Sinds er geruchten zijn dat Herna Verhagen wordt genoemd als topkandidaat voor de functie als CEO van KPN, gaat de post- en pakketbezorger eindelijk omhoog.

Geen idee of het één met het ander te maken heeft, maar opvallend is het wel. Eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat meerdere afgestrafte aandelen worden opgepikt. AMG (+4,3%) en Air France-KLM (+3,7%) zijn hiervan mooie voorbeelden.

TomTom boven €10

Het heeft eventjes geduurd, maar TomTom (+3,5%) doorbrak tijdelijk de magische €10-grens. Zonder groot nieuws is de navigatiespecialist in een maand tijd 20% opgelopen. Vandaag was er zelfs een blocktrade van ruim 336.000 aandelen. Dit betekent dat er van het ene op het andere moment een grote hoeveelheid stukken van eigenaar is gewisseld.



De laatste 2,5 jaar is het aandeel TomTom per saldo niet zoveel opgeschoten. Toch waren er genoeg mogelijkheden om mooie (of slechte) trades te maken. De koers springt alle kanten op.

Rentes

De handel in tienjaars staatspapier had vandaag overgeslagen mogen worden. Er gebeurde vrijwel niets. De Nederlandse tienjaarsrente daalt een basispuntje naar -0,14%.

Brede markt

De AEX daalt 0,1% en presteert in lijn met de CAC (-0,1%). De Duitse beurs is de positieve uitschieter met een plus van 0,2%. Zwaargewicht Bayer (+9,1%) stuwt de DAX de goede richting in.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 0,9% omhoog en noteert 13,2 punten.

De Amerikaanse indices laten een verdeeld beeld zien. De Nasdaq (+0,5%) en S&P500 (+0,3%) blijven goed liggen, terwijl de Dow Jones (-0,1%) wat terrein moet prijsgeven.

De euro zakt 0,1% en noteert 1,137 ten opzichte van de dollar.



Goud (-0,1%) doet niets.

Olie: WTI (-0,3%) en Brent (-0,4%) koelen iets af.

De bitcoin (+0,7%) knalde vannacht hard omlaag. Toch staat er nog altijd ruim $11.000 op het bord.

Het Damrak

De aandeelhouders van Aegon (+1,4%) hebben geen enkel probleem met de koersdoelverlaging van de analisten van Kepler Cheuvreux. Het aandeel gaat naar €5,80 van €6,50 en het koopadvies blijft gehandhaafd.

(+1,4%) hebben geen enkel probleem met de koersdoelverlaging van de analisten van Kepler Cheuvreux. Het aandeel gaat naar €5,80 van €6,50 en het koopadvies blijft gehandhaafd. Unibail Rodamco (+0,8%) heeft €500 miljoen opgehaald tegen een rente van 1,75%. Het gaat om een dertigjaarslening dus dat hebben de heren knap uitonderhandeld.

(+0,8%) heeft €500 miljoen opgehaald tegen een rente van 1,75%. Het gaat om een dertigjaarslening dus dat hebben de heren knap uitonderhandeld. Ineens is er volop interesse in de aandelen Basic-Fit (+4,2%). Er is warm weer op komst en dat lijkt me juist niet positief voor sportschoolketens. Wie wil er nou sporten met 30 graden buiten?

(+4,2%). Er is warm weer op komst en dat lijkt me juist niet positief voor sportschoolketens. Wie wil er nou sporten met 30 graden buiten? Eurocommercial Properties (+2,0%) weet de helft van het verlies van gisteren goed te maken.

(+2,0%) weet de helft van het verlies van gisteren goed te maken. De pit leek eruit bij Arcadis (+3,5%), maar ineens wordt het aandeel opgepikt.

(+3,5%), maar ineens wordt het aandeel opgepikt. Air France-KLM (+3,7%) is on fire. Zomaar uit het niets +3,7%. Ook Easyjet stijgt ruim 4%. Daarentegen blijft het geplaagde Lufthansa (-0,1%) wederom achter.

(+3,7%) is on fire. Zomaar uit het niets +3,7%. Ook Easyjet stijgt ruim 4%. Daarentegen blijft het geplaagde Lufthansa (-0,1%) wederom achter. Het is beslist niet het jaar van Kiadis (+4,0%), maar vandaag gaat het aandeel als de brandweer. Crap rally?

(+4,0%), maar vandaag gaat het aandeel als de brandweer. Crap rally? Avantium (+4,4%) leeft op dankzij een subsidie van €1,3 miljoen.

(+4,4%) leeft op dankzij een subsidie van €1,3 miljoen. Fastned (-3,9%) zakt steeds verder weg.

Adviezen

Aegon: naar €5,80 van €6,50 en kopen - Kepler Cheuvreux

NIBC: naar €11,50 van €11 en kopen - Kepler Cheuvreux

TomTom: naar houden van verkopen en naar €9,50 van €6,30 - Barclays

Unibail Rodamco: naar €130 en houden - Jefferies

De dag van morgen