Fondsenrondje: Cyclisch straalt

De AEX zet een klein plusje van 0,2% op het bord. Hiermee kunnen we het tempo van de Duitsers (+0,5%) helaas niet bijbenen. Zwaargewicht Bayer (+7,6%) trekt onze oosterburen omhoog, terwijl in Amsterdam het zware spul daalt.



Met name defensieve havens zoals Unilever (-0,8%), Royal Dutch Shell (-0,2%) en Relx (-0,2%) trekken de hoofdindex omlaag. Daarentegen doen cyclische aandelen het goed vandaag. Probleem is alleen dat deze een relatief lage weging hebben binnen de AEX.

ArcelorMittal (+2,7%) is bijvoorbeeld een enorm staalconcern met een beurswaarde van €16,1 miljard, maar bepaalt slechts voor 2,3% de koers van de hoofdindex. Deze lage weging is het gevolg van de gigantische dreun die het aandeel de laatste jaren heeft gehad.



Klik op het plaatje voor een grote versie

Mede door het goedkope Chinese staal dat op de Europese markt is gedumpt, is de koers van ArcelorMittal de afgelopen tien jaar helemaal afgestort. De laatste weken sijpelen er wat goede berichten door en daarom zien we een klein haakje in de grafiek.

Elliott stapt in Bayer

Het aandeel Bayer kwam al even langs. De koers van het geplaagde pharma- en agriconcern spuit omhoog op het bericht dat het activistische hedge fund Elliott is ingestapt. De Amerikanen bekennen een belang van 2,1% te hebben in het bedrijf.

Het is geen nieuwe positie, alleen was Elliott nooit verplicht te melden of het een belang had in Bayer. Dat is omdat Amerikaanse partijen dat pas hoeven te doen bij een belang van 3% of meer. Het lijkt erop dat de voormalige AkzoNobel-belager een schikking wil omtrent het hoofdpijndossier Monsanto.

Er is een reële kans dat het hier ook uiteindelijk op gaat uitlopen. Eerder wilde het management vechten tot het bittere einde, maar omdat Bayer gisteren bekendmaakte een extern advocatenkantoor in te huren, lijkt een strategiewijziging op komst.

Ondanks deze mooie koersstijging heeft het aandeel Bayer nog een lange weg te gaan. Amper een jaar geleden stond er een koers van meer dan €100 op het bord.



Klik op het plaatje voor een grote versie

Brede markt

De AEX gaat 0,2% omhoog en blijft wat achter ten opzichte van de overige Europese indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 2,0% en noteert 12,8 punten.

De Amerikaanse futures staan ongeveer 0,3% in het groen.

De euro daalt 0,1% en noteert 1,137 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,12%) en Duitse (-0,30%) rente lopen een basispuntje op.

Goud (-0,3%) maakt pas op de plaats

Olie: WTI (-0,7%) en Brent (-0,8%) zakken na een wild ritje wat weg.

Bitcoin (+5,1%) pakt de draad weer op.

Het Damrak

De verzekeraars liggen er goed bij. Met name Aegon (+2,6%) en ASR (+1,5%) vinden de weg omhoog. De rentes stijgen weliswaar, maar veel heeft het niet om het lijf.

Bijna alle defensieve havens gaan omlaag. Met name Ahold (-0,5%) presteert beroerd. Een duidelijke aanleiding voor het forse koersverlies van de laatste weken kunnen we echter niet vinden.

Cyclische fondsen zoals AMG (+3,3%) en Besi (+3,1%) gaan helemaal los.

TomTom (+2,7%) profiteert van een adviesverhoging van Barclays. Verder gaat het koersdoel omhoog naar €9,50.

PostNL (+1,8%) houdt de moed erin.

ICT Group (+1,9%) heeft er ineens zin in. Het volume van 6.500 stukjes is echter beperkt.

Goed nieuws voor Avantium (+2,2%). De ontwikkelaar van bioplastic krijgt een subsidie van €1,3 miljoen.

Adviezen