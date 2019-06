Liveblog: Deal or no deal aandelen

Update 17:15 uur: PostNL

We hebben de bodem wel gezien, we hebben de bodem nog niet gezien: bent u er al uit?

Mooi dat we dat nog eens mogen meemaken, #PostNL is stijger vd dag met nu +4,7%. Bodem (nieuwe all time low) gezet? Niet te timen, maar volgens boekjes 'horen' draaien op hoog volume. Die is er (nog) niet #AEX #AMX pic.twitter.com/I5yoFDOUWk — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 27 juni 2019

Update 16:30 uur: Deal or no deal aandelen

Zaterdag spreken de Chinese president Xi Jinping en zijn Amerikaanse collega Donald Trump elkaar. Deal of handelsoorlog, dat is nu nog de open vraag. U hebt nog ruim een dag op daar op voor te sorteren, als u het leuk vindt, of het niet kan laten hier op te handelen, of wat langer positie op in te nemen.

Welke aandelen moet u in welk scenario hebben? Bloomberg doet een bescheiden aftrap. Het persbureau zegt niet long of short, maar dat kunt u zelf bedenken. Als er (iets van) een deal komt, kunnen deze afgestrafte handelsoorlogfondsen maandag een (bescheiden) rally maken. Zo niet, dan blijven ze kwakkelen?

The moment European investors have been waiting for is finally here. These are the stocks to watch ahead of Trump and Xi's meeting https://t.co/iX0yxFZYM2 — Bloomberg (@business) 27 juni 2019

Voor wie het stukje niet open krijgt, heb ik hier de aandelen die worden genoemd. Het zijn er maar een paar en die hebt u intussen ook wel zelf bedacht. Ik geef ze maar even en geef de Nederlandse varianten ook meteen mee, hoewel u die intussen denk ik ook wel hebt bedacht...

Cars

BMW

Daimler

BMW

Voegt u daar maar Aalberts en Kendrion aan toe.

Semiconductors

Dialog

Infineon

STMicroeletronics

Intikkertje: ASML, ASMI en Besi dus.

Miners

BHP Billiton

Rio Tinto

Mijnen hebben wij niet - zelfs bij De Staats Mijnen (DSM) werken nu voornamelijk witte boorden - maar een deurtje verderop in de bedrijfskolom hebben wij een paar staaljongens: ArcelorMital, Aperam en AMG.

Luxury goods and alochol

LVMH

Rémy Contreau

Nu wordt het iets lastiger. Als de VS en China nou eens écht zaken doen en met champagne een deal beklinken, kan de hele beurs het op haar heupen krijgen en alle achterblijvers een inhaalslag maken: dat is bijna alles wat niet superdefensieve aandelen zijn: financials, cyclicals, ADHD-aandelen, bouwers en misschien vastgoed.

Met andere woorden, die gaan dan lopen omdat de beurzen dan hopen/denken/verwachten/beredeneren dat de wereldeconomie kan aantrekken, of minder schade leiden. Geen deal, boze gezichten en een zeker iemand die CAPS LOCK Twitter vol tikt, dan wordt het vast glas, plas, was op de beurzen, ofwel defensief.

Gewoon de AMX doen is ook een idee, of hebben we de dip alweer gemist?

Update uur 14:05 daar is de VHR weer

Wist ik niet, morgen is er een debat in de Tweede Kamer over vermogensrendementsheffing. De focus ligt op sparen, maar wij beleggers hebben er ook mee te maken. Belasting betalen moet, weet ik ook wel, maar aan deze heb ik zelf een hekel. Ik neem risico en verdorie, dan moet ik nog aftikken ook.

Nog iets, waar spaarders hun geld niet meer zien renderen door die rente op nul, spaart onze minfin die uit op leningen. Ik betwijfel of de dames en heren volksvertegenwoordigers en bewindvoerders die link morgen ook leggen. Rente nul, tax ook nul, lijkt mij de gemakkelijkste weg.

Die vermogensrendementsheffing van zeg 1,2% lijkt niet veel. Op lange termijn is t hele dure. Check. Aandelen doen historisch 7% p/j. Als u 40 jr lang €100 p/m belegt... zie verder de sommetjes hieronder pic.twitter.com/yXwt08y5xW — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 27 juni 2019

Update 13:20: TomTom

Wij zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Dat tientje dus. De rally gaat maar door. Hoogste stand 2017 was €10,07.

#TomTom alweer +2.5% en nog net voor minder dan tientje verkrijgbaar. Hoogste stand in twee jaar pic.twitter.com/xYtNnmvtUP — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 27 juni 2019

Update 11:55 uur: VS-China

Beide presidenten zijn intussen in Japan en de Chinese leider heeft een verlanglijstje meegenomen. Het heet dat de markten hier nu even op dippen. Ik hoef verder niet te citeren, hier staat eigenlijk alles al.

China's Xi Jinping to present President Trump with a set of terms for settling the trade fight, including lifting the ban on U.S. sales to Huawei https://t.co/AAiiL3kXX8 — The Wall Street Journal (@WSJ) 27 juni 2019

Waarom is dit bearish? Ik gok dit. De naam Huawei ligt wat moeilijk en viel - heel toevallig natuurlijk - eerder vandaag. Wat ik niet meteen begrijp is dat de cyclische fondsen in de AEX blijven liggen, maar juist de defensieve verder verslechteren:

Several Huawei employees have collaborated on research projects with Chinese armed forces personnel, indicating closer ties to the country’s military than previously acknowledged https://t.co/7yuHKC9Gwb — Bloomberg Markets (@markets) 27 juni 2019

Bloomberg heeft nog meer. Kan maar zo dat vandaag of vannacht er meer berichtjes in deze categorie verschijnen. Morgen begint die tweedaagse G20 in Osaka, Japan.

China says its demands for a trade deal with the U.S. haven't changed https://t.co/MKpYuu4CbU — Bloomberg (@business) 27 juni 2019

Update 09:30 uur: Aegon

De stijger van de dag krijgt net een koersdoelverlaging.

27 Jun - 09:14:25 [RTRS] - AEGON NV AEGN.AS: KEPLER CHEUVREUX CUTS TARGET PRICE TO 5.8 EUROS FROM 6.5 EUROS

Vanwaar die stijging? Onder andere Financials liggen goed vandaag. De Amerikaanse tienjaarsrente loopt ook een basispuntje op, maar dat is te weinig om die +2% nu te duiden. Dat die twee iets met elkaar hebben is wel zo. Amerikaanse lijfrentes, het is een belangrijk deel van de business van Aegon, vandaar.

Update 09:00 uur: Bitcoin gaat helemaal avocado. Of avocado gaat helemaal bitcoin

Haha, dit had ik nog helemaal niet gezien. The Millennials Pair Trade, of weet u een betere naam? Wat is het toch fijn dat er financiële markten zijn. Suggesties voor een obscuur biotechje ofzo dat ook mooi in dit plaatje valt zijn welkom. Geen idee trouwens hoe en waar u in avocado's handelt.

I know @tracyalloway has a patent on this chart, but the Avocadoes vs. Bitcoin chart really is outstanding pic.twitter.com/aKLvnXsLLx — Joe Weisenthal (@TheStalwart) 26 juni 2019

Geen idee wie de DAX trader is, maar deze kende ik nog niet:

Amateur traders want to be right

Pro traders want to make money

Je Twitter bio is spot on. Gisteren had ik veel mentions op gewoon charts met flauwe geintjes van me van lui met crypto of bitcoin in hun naam. Ipv dat ze naar hun koersenschermen kijken, proberen ze me te bekeren, overtuigen etc — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 27 juni 2019

Bij goud is dat ook, de goudkevers die u eindeloos en soms zelfs fanatiek proberen te overtuigen van dat geld en aandelen onzin zijn en goud juist et cetera. Apart. Ik houd het erop dat deze items geen intrinsieke of te berekenen waarde hebben. Er zijn alleen grotere gekken nodig die nog meer betalen. Vandaar?