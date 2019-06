Kom kom Arend Jan,



De intrinsieke waarde van goud is toch minimaal de kosten die je moet maken om aan zuiver goud te komen. En daar wordt al 200 jaar over gepubliceerd. Maar wat nog prettiger is: Goud wordt al duizenden jaren, in tientallen, waarschijnlijk wel honderden culturen op zes continenten begeerd en altijd maar weer een hoge prijs voor betaald. Geschiedenis is ook een leermeester, zeker als je die les gedurende eeuwen op 5 of 6 continenten zich herhalen.



En tenslotte Arend Jan: Goud is een prima verzekering. Besef je pas echt wanneer je naar je bankier stapt, je geld opvraagt en hij als antwoord geeft: Oprechte sorry, maar dat gaat niet... Anno 2008. DIE les, die schok , die vergeet je nooit....

Peter