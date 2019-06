Prijsactie to the max. Hét item momenteel, het is weer een waanzinnige rit. Vooral omhoog, maar gisteravond ging er zo in een paar minuten $2000 of een procentje of vijftien vanaf. U zal maar net naar de wc zijn, of even de hond uitlaten... Bitcoin dus.

Goedemorgen, morgen begint die G20 in Japans waarop de Amerikaanse en Chinese president... Opvallend weinig hierover, geen lekken, proefballonnetjes, quotes of wat dan ook. Zeg maar of het een goed teken is. Als u denkt dat er een deal komt moet dat goed zijn voor risicovolle aandelen (staal, technologie en auto's).

Enfin, er wordt vooral op een tijdelijke wapenstilstand VS-China gehoopt. Zo niet, geen deal, kunt u denk ik misschien beter even helemaal geen aandelen hebben, of anders defensieve. Ik moet alleen nog zien of de markten teleurgesteld reageren als er niks uit die top komt. Veel wordt er niet van verwacht.

Trump warns of ‘Plan B’ on China trade: billions more in tariffs https://t.co/2O3bSSrXgr pic.twitter.com/LTh2MmrfZ7 — Bloomberg Economics (@economics) 27 juni 2019

Verder is nu vrij weinig te doen (op het Damrak). Er is alleen nieuws Shell, Philips, Huawei en Broadcom, die komt u al scrollend hieronder tegen komt. De koersen blijven dicht bij huis, niks bijzonders, op olie en bitcoin na. Die gaan wel hard. Aparte markt dit, zowel angst als all time highs.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:32 Vivoryon en Universiteit Kiel gaan samenwerken

07:25 NSI tekent huurovereenkomst in Den Haag

07:19 Unibail haalt 500 miljoen op met obligaties

06:58 'Rus getuigt in strafzaak tegen Shell'

06:57 'Philips-topman betrokken bij beeldbuiskartel'

06:56 Producenten opnieuw minder positief

06:07 Nieuw probleem ontdekt bij Boeing 737 MAX

06:06 Shell verkoopt Canadese gasonderdelen

26 jun Chipsector in schijnwerpers op Wall Street

26 jun Voetbalsters Ajax krijgen cao

26 jun Boeing: 737 MAX einde zomer weer de lucht in

Philips CEO Frans van Houten dus:

Terwijl de platte tv’s opkwamen, maakten fabrikanten in het geniep afspraken om nog iets te verdienen aan bolle schermen https://t.co/Sc945oSUWe — Trouw (@trouw) 27 juni 2019

Analistenadvies is er nog niet en de AFM meldt deze shorts:

De agenda kent de eerst schatting van de Duitse inflatie over deze maand en de zoveelste herziening van het Amerikaanse BBP:

06:30 Nederland vertrouwen industrie jun

10:00 Italië consumentenvertrouwen jun 111,3

11:00 EU consumentenvertrouwen jun -7,2

11:00 EU economisch sentiment jun 104,6

14:00 Duitsland Inflatie CPI jun 0,2% MoM

14:30 VS BBP Q1 laatste herziening 3,2% geannualiseerd

14:30 VS wekelijkse jobless claims 218K

En dan nog even dit

Ja, het is weer raak:

WATCH: Interest in Facebook's Libra cryptocurrency sends Bitcoin to 18-month high https://t.co/uINmrERmRa pic.twitter.com/bvabXFu8rQ — Reuters Business (@ReutersBiz) 27 juni 2019

This time it's different? Ja:

Bitcoin's rally feels like 2017, but it's not quite the same https://t.co/7wF38YCwQs — Bloomberg Markets (@markets) 27 juni 2019

Wat is olie braaf vergeleken hierbij:

Oil holds close to 5-week highs after a huge drop in U.S. crude inventories boost demand outlook ahead of G-20 https://t.co/We9Exjpqf4 pic.twitter.com/5ThutNQ3to — Bloomberg (@business) 27 juni 2019

Op basis van Bloomberg's eigen data:

China’s economy continued to weaken in June, with a meeting between President Xi Jinping and President Donald Trump looming this week https://t.co/DoyylTeubB — Bloomberg Markets (@markets) 27 juni 2019

Uh-oh, puur toeval natuurlijk dat dit uitgerekend nú uitkomt:

Several Huawei employees have collaborated on research projects with Chinese armed forces personnel, indicating closer ties to the country’s military than previously acknowledged https://t.co/7yuHKC9Gwb — Bloomberg Markets (@markets) 27 juni 2019

Uh-oh II:

We used to talk about the gap between soft and hard U.S. eco data, courtesy of this chart from @boes_. Now that gap has narrowed a lot - with softer measures like business surveys following the hard data *down* pic.twitter.com/zEb8XPvS8J — Tracy Alloway (@tracyalloway) 27 juni 2019

Nooit een seconde rust in deze sector:

WATCH: EU antitrust regulators are investigating U.S. chipmaker Broadcom https://t.co/LF0JO2PT0Q pic.twitter.com/20rueD0jmv — Reuters Business (@ReutersBiz) 27 juni 2019

Voor de Dow Theory liefhebbers:

Ratio of Transports to the broad market is at its lowest level March 2009. $IYT $SPY pic.twitter.com/qbmHmKEAib — Charlie Bilello (@charliebilello) 24 juni 2019

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.