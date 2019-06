Nieuwe aanval

Na een aantal zwakke dagen lijkt de markt langzaam weer omhoog te willen. Het opwaarts potentieel is vooralsnog echter beperkt.

AEX index

De Nederlandse beurs vormt sinds begin juni een patroon van gematigd hogere toppen en bodems. Dit duidt op aantrekkende vraag. Echte overtuiging lijkt echter te ontbreken, aangezien na ieder opleving ook een flinke correctie volgt.

De index lijkt thans wat steun te vinden rond de topjes van medio mei en begin juni op 559 punten. Als de index rond dit niveau wordt opgevangen, kan het herstel verder worden voortgezet richting weerstand 576,90.

AEX index nadert weerstand

De weerstand op 576,90 vormt de bovenkant van de zware weerstandszone tussen 573 en 576,90, gevormd door meerdere oude toppen uit 2018 en 2019. De kans blijft hierdoor aanwezig dat het herstel van de index ook deze keer in deze zone zal stuklopen.

Pas wanneer de weerstandszone opwaarts wordt doorbroken, zal het technisch beeld verder opklaren en komt er nieuw opwaarts potentieel vrij. Volgende koersdoel wacht dan rond 609,22, gevormd door een top uit 2001.

Frankrijk test weerstand

De Franse beurs, de CAC 40 index, is net als de Nederlandse beurs aanbeland in een zware weerstandszone. Rond 5.600 punten liggen meerdere toppen uit het recente verleden die voor vrijkomend aanbod kunnen zorgen.

De hogere koersbodem die de afgelopen weken is gevormd, duidt wel op aantrekkende vraag. De kans op een succesvolle doorbraak van de weerstand is hierdoor toegenomen.

Indien weerstand 5.657,44 op basis van het weekslot wordt gebroken, zal het technisch plaatje flink verbeteren en kan er een opgaande trend worden ingezet. Volgende koersdoel wacht dan rond 6.168,15, de top van 2007.



DAX wacht op nieuwe impulsen

De Duitse beurs is nog ver verwijderd van de toppen van 2018, maar noteert ook rond een belangrijke weerstand. De recente koerstop vormt namelijk rond 12.500 punten de eerste horde op weg naar hogere koersen.

Wanneer de DAX index deze weerstand weet te breken, zal de stijgende fase worden hervat richting het volgende richtpunt op 13.204 punten. De hogere koersbodems die de afgelopen maanden zijn gevormd, duiden op aantrekkende vraag. Het lijkt hierdoor slechts een kwestie van tijd voordat er weer hogere koersen op het bord staan.

Amerika heeft weerstand getest

De Amerikaanse beurzen hebben hun belangrijke weerstandsniveaus recent getest, maar nog niet kunnen doorbreken. Hoewel op korte termijn wat gas terug kan worden genomen, is de verwachting dat de weerstanden binnenkort opnieuw onder druk zullen worden gezet.

De Dow Jones index heeft de weerstand rond 26.951 punten nu voor de vierde keer getest en wederom niet kunnen breken. Een doorbraak is noodzakelijk om het technisch beeld verder te doen opklaren.

Na een doorbraak zal er een opgaande trend worden ingezet en kan de index verder omhoog richting berekend koersdoel 29.500. De hogere koersbodem die in de afgelopen weken is gevormd, duidt erop dat er nog voldoende kracht in de markt zit om de aanval op de weerstand binnenkort te doen slagen.