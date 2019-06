Mooi lijstje Nico. Vooral AM ben ik zeer met je eens.



Had alleen wel gehoopt op een wat verrassender kandidaat uit de Smallcap categorie......

LucasBols!!! Voor omzet en winst erg afhankelijk van de VS en China.

Krijg je over anderhalve week ook nog €0,25 interim dividend. Dividendrendement totaal meer dan 4%.



Weet dat je vanwege het risico nogal negatief bent over LB maar naar mijn mening heb je wat te weinig aandacht voor de upside van dat risico. Zelfs al zou men het dividend halveren (wat niet gaat gebeuren) krijgt de belegger nog meer dan bij bv Heineken.



Een beetje afwijken van de voor de hand liggende namen mag best ;-)



Hartelijke groet, Broer Konijn