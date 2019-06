Slot: ING schopt vastgoed onderuit

Het is de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin helaas niet gelukt de AEX (-0,0%) hoger te zetten. In een interview met CNBC sprak hij hoopvolle woorden over een handelsdeal met China.

Volgens Mnuchin is de deal voor 90% rond. Opvallend dat de markten niet extreem bewegen op deze uitspraken. Een reden kan zijn dat de grote problemen juist zitten bij die 10% waar nog geen overeenstemming over is bereikt.

Daar komt bij dat beleggers misschien een beetje klaar zijn met al het rumoer rondom het handelsconflict. Met name Donald Trump twittert er bijna elke dag over. Op een gegeven moment weten we gewoon niet meer wat we moeten geloven.

De Amerikaanse indices gaan vandaag overigens wel vrolijk omhoog. Met name de Nasdaq heeft er met een winst van 0,7% zin in. Vergeet alleen niet dat Wall Street gisteren na het Europese slot behoorlijk wat terrein moest prijsgeven. Daarom houden we de Yankees nu niet bij.

Vastgoed onderuit

Het dreigt wederom een dramatisch jaar voor winkelvastgoedaandelen te worden. Daar waar bijna alle aandelen op het Damrak dit jaar keihard omhoog spuiten, blijven vastgoedfondsen ver achter. Ook vandaag is het weer mis

De analisten van ING besloten dat de tijd rijp was om Eurocommercial Properties (-4,8%) en Wereldhave (-2,5%) af te waarderen. Het koersdoel van beide aandelen werd met €5 naar beneden bijgesteld. Het lijkt erop dat de Nederlandse grootbank een beetje achter de koers aanholt.

Hieronder een overzicht van de adviezen en koersdoelen van ING voor Eurocommercial Properties.

Datum Advies Koersdoel 26-06-2019 Houden €25 10-05-2019 Houden €30 31-01-2019 Houden €30 12-11-2018 Kopen €36 02-07-2018 Kopen €40 11-05-2018 Kopen €43

De koers van Eurocommercial Properties is in deze periode helemaal afgestort. Het enige lichtpuntje is dat het dividend niet is verlaagd. Op dit moment krijgt u een dividendrendement van 10%. De markt gaat er dus vanuit dat deze winstuitkering niet vast te houden is.



Waar beleggers zich aan kunnen vasthouden, is dat het vastgoedfonds zijn dividend de afgelopen twintig jaar niet heeft verlaagd. Ook niet tijdens de economische crisis in 2008/2009. Maar goed, prestaties uit het verleden......



Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier lopen in een brede lijn op. Extreme uitslagen zijn het niet, al zien we de Duitse rente niet iedere dag drie basispunten oplopen.

Brede markt

De AEX daalt 0,01% en presteert in lijn met de DAX (+0,2%) en CAC (-0,2%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 1,4% omhoog en noteert 13,1 punten.

De Amerikaanse indices staan allemaal in het groen.

De euro klimt 0,2% en noteert 1,139 ten opzichte van de dollar.



Goud (-0,7%) koelt wat af.

Olie: WTI (+2,8%) en Brent (+2,1%) lopen hard op.

Dat geldt helemaal voor de Bitcoin (+11,1%).

Het Damrak

ArcelorMittal (+4,8%) en Aperam (+2,5%) behoren de gehele dag tot de toppers van het Damrak. In China worden er strengere milleumaatregelen genomen, waardoor bepaalde staalfabrieken minder mogen produceren. Daar komt bij dat branchegenoot Nucor de staalprijzen in Amerika verhoogt.

Vandaag moet u bankaandelen hebben. Zwaargewicht ING (+2,8%) zorgt ervoor dat de AEX onveranderd sluit. Ook Deutsche Bank (+3,8%) loopt fors op.

Heineken (-1,2%) valt wat tegen, al zette het biermerk maandag nog een all time high op het bord.

Het is even wennen om Unilever (-1,2%) meer dan 1% te zien dalen.

Zo vaak komt het niet voor dat de olieprijs omhoog schiet en Air France-KLM (+4,6%) er zin in heeft.

Fugro (+3,9%) krijgt een lift. De reden is bekend.

PostNL (+2,1%) sluit na een dieprode opening op het hoogste punt van de dag. De Telegraaf meldt dat Herna Verhagen behoort tot de topkandidaten om Ibarra op te volgen als CEO van KPN. Mogen we dit interpreteren als goed nieuws?

OCI (-3,8%) zakt mede doordat concurrent Yara de opties bekijkt voor een beursgang van de stikstofactiviteiten.

De aandeelhouders van Takeaway.com (-2,3%) kunnen deze beursdag maar beter vergeten.

Een miniem herstel voor Beter Bed (+2,5%) na die dramatische -40% die er gisteren op het bord stond.

De fantasie in Fastned (-6,3%) loopt eruit.

Adviezen

Eurocommercial Properties: naar €25 van €30 en houden - ING

NSI: naar houden van kopen en naar €40 van €42 - ING

Unibail Rodamco: naar €130 en houden - Jefferies

WDP: naar €137 van €127 en houden - ING

Wereldhave: naar €20 van €25 en verkopen - ING

