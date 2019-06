De AEX (+0,0%) beweegt deze handelsdag rond het nulpunt. Hiermee presteren we in lijn met de DAX (+0,0%) en CAC (-0,1%). Met name zwaargewicht ING (+1,2%) houdt de hoofdindex overeind.

De grootste stijger onder de hoofdfondsen is ArcelorMittal (+2,5%). Branchegenoot Nucor verhoogt de staalprijzen in Amerika. Verder worden er in China strengere milieumaatregelen genomen, omdat de lucht in bepaalde steden te vervuild is. Hierdoor mogen bepaalde fabrieken minder produceren en dat komt de staalprijs ten goede.

Allemaal berichten die voor enige fantasie zorgen in staalaandelen, zoals ArcelorMittal en Aperam (+1,8%). Het Duitse Thyssenkrupp (+5,8%) gaat helemaal hard omhoog, maar dat komt doordat er geruchten zijn dat Kone een bod voorbereidt op de liftdivisie.

De agenda is relatief leeg. Vanochtend werd bekend dat het vertrouwen onder Duitse consumenten licht is gedaald, maar dit was volgens verwachting. Om 14.30 uur komt er nog een cijfer langs over de Amerikaanse orders voor duurzame goederen over de maand mei. Mochten de markten hierop bewegen, houden wij u hiervan op de hoogte in het liveblog.

Chippers liggen goed

Chippers ASML (+0,2%), ASMI (+1,4%) en Besi (+1,4%) doen het vandaag niet onaardig op de beurs. Gisteravond liet Micron bij de publicatie van de kwartaalcijfers weten dat zij denken dat de vraag naar chips in de tweede jaarhelft weer aantrekt. Voorbeurs staat het aandeel ruim 8% hoger.



Klik op het plaatje voor een grote versie

Ondanks de afkoeling in de chipsector, liggen alle chippers er dit jaar goed bij. Grote uitschieter is ASMI dat de omzet in het eerste kwartaal zag stijgen met maar liefst 56%. Hiermee is het één van de weinige bedrijven binnen de sector die geen last heeft van vraaguitval.

Brede markt

De AEX gaat 0,01% omhoog en presteert redelijk in lijn met de overige Europese indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 0,2% en noteert 12,9 punten.

De Amerikaanse futures staan ongeveer 0,1% in het groen.

De euro daalt 0,1% en noteert 1,136 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,15%) en Duitse (-0,32%) rente lopen een basispuntje op.

Goud (-0,9%) doet een stap terug, maar heeft de laatste weken een prachtige rit gemaakt.

Olie: WTI (+1,6%) en Brent (+1,2%) lijken uit te bodemen.

Bitcoin (+9,1%) kan deze maand alleen maar omhoog.

Het Damrak

ING (+1,2%) en ABN Amro (+1,1%) vinden de weg omhoog. Alle Europese bankaandelen liggen goed.

(+1,2%) en (+1,1%) vinden de weg omhoog. Alle Europese bankaandelen liggen goed. Vastgoed ligt er weer eens beroerd bij. Eurocommercial Properties (-2,0%) krijgt een koersdoelverlaging voor de kiezen van de analisten van ING. Het aandeel gaat naar €25 van €30.

(-2,0%) krijgt een koersdoelverlaging voor de kiezen van de analisten van ING. Het aandeel gaat naar €25 van €30. Ook Wereldhave (-0,6%) is de sjaak. Het koersdoel van het winkelvastgoedfonds gaat naar €20 van €25.

(-0,6%) is de sjaak. Het koersdoel van het winkelvastgoedfonds gaat naar €20 van €25. Voor het eerst dat ik IMCD (-1,2%) bovenaan het rijtje dalers zie staan.

(-1,2%) bovenaan het rijtje dalers zie staan. Air France-KLM (+3,3%) begint met een herstel. Het aandeel koerst helaas nog rond het laagste niveau van het jaar.

(+3,3%) begint met een herstel. Het aandeel koerst helaas nog rond het laagste niveau van het jaar. OCI (-2,8%) staat wat onder druk. Concurrent Yara bekijkt de mogelijkheden voor een beursgang van zijn stikstofdivisie.

(-2,8%) staat wat onder druk. Concurrent Yara bekijkt de mogelijkheden voor een beursgang van zijn stikstofdivisie. Het geplaagde Sif (-2,5%) krijgt de wind maar niet in de zeilen.

(-2,5%) krijgt de wind maar niet in de zeilen. Beter Bed (+3,8%) loopt iets op. De analisten van ING schrappen het aandeel van de min favorieten lijst. Verder wordt het koersdoel onder de loep genomen.

Adviezen