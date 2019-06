Liveblog: PostNL, Fastned en Oranje

Update 10:50 uur: Oranje boven, onder of zijwaarts?

De waan van de dag en hoe zit het met Oranjegevoel en onze beurs? Nederland gidsland, want bij mijn weten is de beurs naast totaal voetbal het enige Nederlandse foefje dat de hele wereld heeft omarmd.

SCP: Vier op de tien Nederlanders is trots op haar nationaliteit: https://t.co/sAxMAsqYV5 — NU.nl (@NUnl) 25 juni 2019

Natuurlijk, zonder Royal Dutch Shell en Unilever - goed voor de halve market cap van AEX, AMX en AScX - is Beursplein 5 echt een Mickey Mouse beurs. Niettemin vind ik dat we geen klagen hebben met het Damrak. Vergelijk maar eens met Brussel, Oslo, Kopenhagen, Stockholm, Wenen en andere kleine landen.

Anyway, wat vindt u?

Er zijn maar weinig Nederlandse aandelen, die interessant zijn om in je portfolio te hebben, PostNL is daar niet 1 van ......?? — Frank (@FvanderKrogt) 26 juni 2019

Even tussendoor, er is naar mijn bescheiden smaak maar één klein land dat goter is dan wij: Zwitserland. Tweetje van vorige week en dan doet die SMI 30 ook nog eens 3,2% yield.

En die Zwitserse beurs is er niet voor de vorm, ze herbergt de grootse Europese bedrijven in beurswaarde pic.twitter.com/XIXFfEhI4A — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 18 juni 2019

En kom me niet aan met dat Nederlandse aandelen sowieso niks is, want het is gewoon niet zo. Dit is de oudste index die wij kennen, de MSCI Netherlands Index anno 1969 en die is nog zonder Royal Dutch Shell ook. Dan was het verschil nog veel groter met al dat herbelegde dividend.

Update 10:15 uur: Vastgoed (in de aanbieding)

ING neemt op Unibail na onze vastgoedfondsen op de korrel en vooral NSI moet het daarbij ontgelden. De bank neemt ook haar advies voor Beter Bed onder de loep. Zeker eerst even afwachten of en wat voor zaken de andere kant van de Chinese Muur misschien met de aangeslagen beddenboer doet. :-)

Eurocommercial Properties: naar €25 van €30 - ING

WDP: naar €137 van €127 - ING

Wereldhave: naar €20 van €25 - ING

NSI: naar hold van buy en naar €40 van €42 - ING

Update 09:15 uur: PostNL en Fastned

Ik meld het maar, ik weet niet meer wat ik erover moet zeggen.

Overigens zijn álle trends neerwaarts bij PostNL. Het aandeel is op papier een koopje, maar dat was het op - zeg - €2 ook al en het blijkt toch iedere keer nog goedkoper te kunnen.

Idem dito. De spread wordt snel kleiner, laat ik het zo maar zeggen.