"Nog een keertje of u nou voor of tegen short gaan bent: zelf vind ik shorts belangrijke informatie. Dit zijn beleggers die met verhoogd risico in de etalage staan, ofwel ze hebben hun huiswerk meer dan goed gedaan, voor ze een short avontuur aan gingen. Kortom, wat zien zij dat u en ik misschien niet zien?"



Shorters zien bijna altijd niet veel meer dan u en ik. Shorters proberen aandelen te manipuleren, meestal doen ze dat met een flink aantal medeshorters zodat het risico beperkt is. Ze proberen het aandeel naar beneden te trekken door middel van manipulatie en het laten maken van adviezen.



Om die reden zou shorten gewoon verboden moeten worden. Als het goed gaat met een bedrijf dan gaat een aandeel omhoog, gaat het niet goed dan gaat een aandeel omlaag. Daar is echt geen shorter voor nodig. Een feit is dat partijen veel geld verdienen aan short praktijken en om die reden het shorten niet verboden zal worden. De belangen zijn te groot.



Ik denk dat er geen enkel beursfonds te vinden is die blij is met shorters. Shorten is slecht voor de beursgenoteerde bedrijven.