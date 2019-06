Awesome! Zonder precedent in de geschiedenis dit.

Bitcoin tops $12,000 level for first time since January 2018 https://t.co/b7Re58K4dF pic.twitter.com/ip2mh6KE22 — Bloomberg Markets (@markets) 26 juni 2019

Verder is er nu niet zoveel te doen na een slechte sessie op Wall Street. Amerikaans-Iraanse retoriek en Fed-baas Jerome Powell die weer niet zwart op wit zei dat hij de rente eind juli verlaagt, waren hier volgens de networks debet aan. Vooral technologie liet het hier op afweten:

-Asian stocks mostly ?

-Crude oil prices climb on supply concerns

-Gold gives up some recent gains

-New Zealand’s dollar fluctuates after central bank keeps rates unchanged

-10-year Treasury yields hold around 2%https://t.co/bgIhTAhby7 pic.twitter.com/8uYzcWXRqs — Bloomberg Markets (@markets) 26 juni 2019

Gelukkig was er ook nog goed technisch nieuws. Wist ik niet, Micron had gisteravond nog Q1's en deed +8,5% op betere cijfers en outlook dan verwacht. Eens zien wat ASML, ASMI en Besi hiermee doen. FedEx deed +0,7% op haar cijfers.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:48 Shell tekent schuldregeling met Somalië

07:40 'Focus op chipsector na Micron-berichten'

07:23 Lagere kapitaalratio NIBC na onderzoek DNB

07:23 Arcadis krijgt order in Australië

06:31 Polen staken gesprekken over stamceltak Esperite

25 jun Micron ziet vroege tekenen marktherstel

25 jun FedEx haalt meer omzet maar minder winst

25 jun Verliesbeurt voor Amerikaanse beurzen

25 jun Banken Marel oefenen overtoewijzingsoptie uit

25 jun Powell: Fed houdt economie scherp in de gaten

25 jun Sky Italia benoemt KPN-baas Ibarra tot topman

U ziet het staan, familie-omstandigheden dus...

Comcast's SKY Italia appoints Maximo Ibarra as new CEO https://t.co/st0CRmrAFG pic.twitter.com/7BVdf77cWE — Reuters Business (@ReutersBiz) 25 juni 2019

Analistenadvies luidt:

Core Labs: naar $77 van $95 - RBC

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

08:00 Duitsland GFK consumentenvertrouwen jul 10,0

14:30 VS orders duurzame goederen mei 0,0% MoM

En dan nog even dit

Verrassend weinig quotes, proefballonnetjes en nieuws hierover?

U.S. hopes to re-launch China trade talks, will not accept conditions on tariffs https://t.co/Hygpy7Ge5f pic.twitter.com/5FILm5vQ5I — Reuters Business (@ReutersBiz) 26 juni 2019

Niks nieuws dus:

Federal Reserve Chairman Jerome Powell said that the downside risks to the U.S. economy have increased recently, reinforcing the case among policy makers for somewhat lower interest rateshttps://t.co/XyEcXE0HVB — Bloomberg Markets (@markets) 25 juni 2019

Ja, dat zat er in?

European earnings season looks set to deliver more bad news than good https://t.co/LFLft44uBr — Bloomberg (@business) 25 juni 2019

Logisch:

European central bankers and regulators are demanding more detail on Facebook’s #cryptocurrency project. Read more: https://t.co/dQawjvIcC5 #ReutersFintech pic.twitter.com/9lAADL44X1 — Reuters Business (@ReutersBiz) 26 juni 2019

Als u die tracker hebt, weet u wat u er bij krijgt:

MSCI will add Kuwait to its main index tracking stocks in emerging markets next year https://t.co/ssrMLqC40c — Bloomberg Markets (@markets) 26 juni 2019

Congrats guys, we did it. The entire U.S. swap spread curve is now inverted.https://t.co/73dsZRRRLR by @mccormickliz pic.twitter.com/0lrVUJ4IDj — Tracy Alloway (@tracyalloway) 26 juni 2019

