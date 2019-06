Slot: Dag van afstraffingen

Per saldo houdt de AEX (-0,3%) de schade redelijk beperkt, maar onderliggend zijn er de nodige aandelen die keihard onderuit gaan. Binnen de hoofdindex krijgen vooral Ahold (-3,1%) en Randstad (-4,6%) rake klappen.

Het blijft gissen waarom de Nederlandse supermarktketen zo slecht ligt. Groot nieuws kunnen we niet vinden. Ok, er was weer eens een pinstoring bij Albert Heijn, maar daar zullen beleggers geen slapeloze nachten van krijgen.

Vorige week temperde branchegenoot Colruyt de verwachtingen, maar zij zijn met name actief in België. De supermarkten van Ahold zijn vooral te vinden in de VS. Dat is een zeer concurrerende markt, maar dat is niets nieuws. Misschien is het bericht dat Carrefour wordt afgewaardeerd door de analisten van Deutsche bank, de trigger.

De daling van Randstad kunnen we wel verklaren. De uitzender hield een analistendag en gaf waarschijnlijk tussen neus en lippen door dat we niet teveel moeten verwachten van het tweede kwartaal. Reden voor de analisten van Jefferies om het koersdoel te verlagen naar €41.

Baksteen Fastned

De aandeelhouders van Fastned moeten een sterk hart hebben. Ruim 400% erbij op de eerste beursdag, 21% er af op de tweede handelsdag en vandaag 56% afstorten. Bewegingen die eerlijk gezegd niet horen bij een serieus aandeel.

Zoals u weet heeft de beperkte verhandelbaarheid er mede toegeleid dat de koers omhoog spoot op de eerste beursdag. De Vereniging Effectenbezitters (VEB) vroeg zich daarom af of de beursgang volgens het boekje is gegaan.

Bij een beursgang moet minimaal 5% van het aantal uitstaande aandelen vrij verhandelbaar zijn. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) bevestigt dat alles netjes is verlopen. Volgens de toezichthouder was 10,91% vrij te verhandelen.

Beleggers die €50 voor een aandeel betaalden, mogen eerlijk gezegd een beetje naar zichzelf kijken. Bij deze koers was het snellaadbedrijf meer dan €700 miljoen waard. Een beetje veel voor een verlieslatende onderneming met een omzet van €844.000 in het eerste kwartaal.



Het is goed zoeken naar upticks vandaag. De koers leek rond het middaguur te stabiliseren, maar vlak voor het slot ging de hakbijl er uiteindelijk toch in.

Rentes

De Duitse rente (-0,33%) zet vandaag een all time low op het bord. Nog nooit moesten beleggers zoveel geld betalen om hun geld uit te lenen aan de Duitse overheid.

Brede markt

De AEX daalt 0,3% en presteert in lijn met de DAX (-0,4%) en CAC (-0,2%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 0,4% omhoog en noteert 13,1 punten.

De Amerikaanse indices staan allemaal in het rood. De Dow Jones (-0,1%) en S&P500 (-0,3%) houden de schade redelijk beperkt. Negatieve uitschieter is de Nasdaq met een min van 0,7%.

De euro zakt 0,1% en noteert 1,139 ten opzichte van de dollar.



Goud (+0,7%) is niet meer te houden. Wederom een nieuwe hoogste stand van het jaar.

Olie: WTI (+0,1%) en Brent (+0,7%) blijven aardig liggen.

Dat geldt helemaal voor de Bitcoin (+3,7%).

Het Damrak

Adyen (-2,2%) heeft een Amerikaanse federale betalingslicentie aangevraagd bij de Federal Reserve. Met een licentie kan het betaalplatform haar diensten verder uitbreiden. Beleggers zijn niet onder de indruk.

De defensieve havens hebben de AEX op de been gehouden. Met name Royal Dutch Shell (+0,4%) houdt dapper stand.

Vreemde eend in de bijt is KPN (-1,8%). Topman Ibarra stapt op, maar dat komt niet door de storing van gisteren. Door een softwarefout lag het hele netwerk plat, waardoor zelfs 112 plat lag.

Takeaway.com (+2,9%) zet een nieuwe all time high op het bord.

Dat geldt helaas niet voor PostNL (-3,1%). Groot nieuws kwam er niet voorbij. Binnenkort zou er nieuws vanuit de Autoriteit Consument en Markt (ACM) moeten komen of de overname van Sandd door mag gaan.

TomTom (+1,8%) is op weg naar de €10. Ruim 20% erbij binnen twee weken is niet verkeerd.

AMG (+1,9%) krabbelt op.

Nauwelijks beweging, maar toch een mooie koerssprong van Flow Traders. Het handelshuis noteert sinds begin februari rond de €25.

Accsys zag de omzet in het gebroken boekjaar 2018/2019 met 23% stijgen naar €75,2 miljoen. Een mooi moment voor topman Paul Clegg om zijn afscheid aan te kondigen.

Sif (-2,8%) trekt op het einde nog iets bij, maar het verlies blijft pijnlijk.

Beter Bed (-42,8%) wordt in de uitverkoop gezet, omdat het bedrijf niet kan voldoen aan de bankconvenanten. Meer hierover in het fondsenrondje. Ook de IEX Beleggersdesk kwam met een update langs. Liquiditeitsproblemen voor Beter Bed #BeterBed https://t.co/o6dDSHGsCh — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 25, 2019

Adviezen

Beter Bed: naar houden van kopen - Bank de Groof

Boskalis: naar houden van verkopen en €23 - Bank de Groof

Randstad: naar €41 van €42 en verkopen - Jefferies

Unilever: naar €52 van €44,50 en verkopen - JPMorgan Cazenove

