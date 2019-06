Fondsenrondje: Fastned en Beter Bed kelderen

Op een relatief rustige beursdag doet de AEX (-0,2%) een klein stapje terug . Ook de DAX (-0,1%) en CAC (-0,2%) weten de weg omhoog eventjes niet te vinden.



Het lijkt erop dat we het wederom van de Amerikanen moeten hebben. Om 16.00 uur weten we dan meer over de verkopen van nieuwe woningen en het consumentenvertrouwen in juni. Richtinggevend nieuws vanuit Europa lijkt er niet te zijn.

Alleen premierskandidaat Boris Johnson laat van zich horen. Hij zegt dat het Verenigd Koninkrijk de EU vóór 31 oktober gaat verlaten. Tenminste, dat belooft hij. Het Britse pond beweegt er helemaal niet op. Stijgt zelfs 0,3% ten opzichte van de euro.

Als de markten deze uitspraken serieus hadden genomen, was de Britse munt ongetwijfeld hard naar beneden gezakt. Zijn bewering dat er voldoende steun is van parlementariërs voor een Brexit zonder deal is nogal ongeloofwaardig. Uit eerdere stemmingen bleek namelijk dat dat niet het geval is.

Leden van de Conservatieve partij lijken Johnson wel te geloven, want de beste man staat nog altijd ruim bovenaan in alle peilingen. Bij een gerenommeerd wedkantoor krijgt u bij een inleg van €1 slechts €1,22 terug als hij premier wordt.

Beter Bed onderuit

Beter Bed (-37,8%) zit in geldnood en moet daardoor onderhandelen met de banken om tijdelijk af te zien van de convenanten.

De problemen van de beddenverkoper zitten vooral in Duitsland. In verouderde winkels op strategisch ongunstige plekken lukt het Beter Bed in Duitsland niet om klanten naar zich toe te trekken. Niet alleen van online komt het gevaar, maar ook branchegenoot Bett Eins, die goedkope one-size-fits-allmatrassen verkoopt, timmert flink aan de weg.

Schrijnend is de de omzetdaling van 20,7% in de Dach-landen (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland). Okee, het bedrijf is bezig fors te desinvesteren, maar het blijft een pijnlijk krimppercentage voor het eerste kwartaal. Wat ooit een prachtig dividendaandeel was, is nu een speelbal geworden van speculanten.



Klik op het plaatje voor een grote versie

Na meerdere keren gepiekt te hebben op €22 stortte het aandeel de laatste drie jaar helemaal af.

Brede markt

De AEX gaat 0,2% omlaag en presteert redelijk in lijn met de overige Europese indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 0,1% en noteert 13,0 punten.

De Amerikaanse futures staan ongeveer 0,2% in het rood.

De euro daalt 0,1% en noteert 1,138 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,14%) en Duitse (-0,32%) rente blijven onveranderd.

Goud (+0,7%) gaat deze maand helemaal los.

Olie: WTI (+0,3%) en Brent (+0,2%) blijven dicht bij huis.

Bitcoin (+1,8%) koerst inmiddels boven de $11.000.

Het Damrak

De koers van Ahold (-2,6%) stond gisteren al onder druk en zakt vandaag verder weg in het moeras. Een pinstoring bij Albert Heijn zal de trigger niet zijn.

(-2,6%) stond gisteren al onder druk en zakt vandaag verder weg in het moeras. Een pinstoring bij Albert Heijn zal de trigger niet zijn. Beleggers kunnen het plotselinge vertrek van topman Ibarra van KPN (-2,3%) niet waarderen. Het bedrijf zegt dat privéomstandigheden de oorzaak zijn.

topman Ibarra van (-2,3%) niet waarderen. Het bedrijf zegt dat privéomstandigheden de oorzaak zijn. Randstad (-1,9%) krijgt een minieme koersdoelverlaging van Jefferies voor de kiezen. Het aandeel gaat naar €41 van €42. Meer hierover in het liveblog.

(-1,9%) krijgt een minieme koersdoelverlaging van Jefferies voor de kiezen. Het aandeel gaat naar €41 van €42. Meer hierover in het liveblog. Opvallend dat cyclische aandelen in een lagere markt er zo goed bijliggen. Grote winnaars zijn AMG (+3,5%) en Aperam (+3,2%).

(+3,5%) en (+3,2%). Ook de chippers doen het niet onaardig. Vooral Besi (+2,0%) gaat goed.

(+2,0%) gaat goed. Accsys (+5,5%) wist de omzet in het gebroken boekjaar op te krikken naar €75,2 miljoen. Dit is ruim 23% meer dan een jaar geleden. Verder kondigde topman Paul Clegg aan na tien jaar te vertrekken.

(+5,5%) wist de omzet in het gebroken boekjaar op te krikken naar €75,2 miljoen. Dit is ruim 23% meer dan een jaar geleden. Verder kondigde topman Paul Clegg aan na tien jaar te vertrekken. Sif (-2,9%) gaat wederom hard naar beneden. Er zijn echter slechts 5600 stukjes van eigenaar gewisseld.

(-2,9%) gaat wederom hard naar beneden. Er zijn echter slechts 5600 stukjes van eigenaar gewisseld. De fantasie bij Fastned (-40,9%) lijkt er wel een beetje uit.

Adviezen