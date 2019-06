Liveblog: Fastned, Tom2, Randstad en Beter Bed

Update 15:05: Fastned deel zoveel

Beursbedrijf @euronext zegt dat beursgang #Fastned volgens "het boekje is gegaan" (in antwoorden op @vebncvb vragen). Beurs zegt dat er 10,9% free float was om belangrijkste antwoord te geven https://t.co/5AmCxAB0Yx

Ik zoek een sommetje en de Koffiekamer reageert aldus :-) #AEX pic.twitter.com/UtLSSQNjvz — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 25 juni 2019

Update 14:50 uur: TomTien?

Stijgt er al een brééédgedragen Tien! Tien! Tien! op van het forum? TomTom is niet te houden.

TOMTOM gaat als een speer, forse daily rally en weekly breakout, weerstandzone 9,50/90 inmiddels bereikt. Bij een zwarte daily candle XL overwegen.... https://t.co/CtvPmq6nlL — Nico PR Bakker/BNPP Markets NL (@TheDailyTurbo) 25 juni 2019

De technische lijnen moet u zelf trekken, ik geef alle deze scores dit jaar en sinds bodem begin vorig maand. Uitbraak?

Er is trouwens ook nog nieuws vandaag. Leuk, maar daar zou ik die rally maar niet aan ophangen.

Ik zal me wel niet populair maken onder de polonaises op het forum (suggestie: zing maar Het is stil aan de overkant), maar ik wijs u toch even op de fundamentele grafiek van TomTom. De koers stijgt harder dan de verwachtingen, ofwel met die stijging wordt het aandeel duurder.

Update 13:30 uur: Daar is goud, waar is zliver?

Een ratio is één, maar uiteindelijk is vraag en aanbod één en één is twee. Heerlijke feitjes weer, Eddy.

Plato said the ratio was 12:1 is his day. When setting up the US monetary system, Alexander Hamilton pegged the ratio at 15:1. On February 22, 1991, gold was going for 102 times silver. https://t.co/PdIue2O06p — Eddy Elfenbein (@EddyElfenbein) 25 juni 2019

Die ratio heb ik niet, maar ik heb goud en zilver wel vrij lang terug.

U ziet dat goud nu oploopt, maar zilver niet. Goud geldt door de bank genomen meer als belegging en zilver meer als industrieel product. Is dit reden?

Update 13:00 uur: AbbVie koopt Allergan. Voor $61,7 miljard

Overnamespektakel, want dat mag ik wel zeggen met dit bedrag en die premie? Als vursitregel geldt 20% als premie bij overname. AbbVie doet nu pre-markt Wall Street -7,9% en Allergan +28,9%.

AbbVie confirms deal to buy Allergan for $61.7 billion, a 45% premium https://t.co/0h2LZhQJuU — MarketWatch (@MarketWatch) 25 juni 2019

Zelfs op het Damrak is een koersschokje te rapporteren, Galapagos uiteraard. Het is echter precies een jaar geleden dat de samenwerking van die twee door de Amerikanen werd opgezegd.

Update 11:00 uur: Beter Bed

Dit is de grootste nachtmerrie van beleggen. Een in essentie prima, keurig en net bedrijf dat naar de knoppen gaat.

Auw #BeterBed Dat krijgt Duitse dochter Matratzen Concord maar niet op orde, komt liquiditeiten tekort en moet met de banken praten over (nieuw?) convenant. Daar houden beleggers niet zo van... #AEX pic.twitter.com/429MWGKotZ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 25 juni 2019

Wat Martin zegt. En veel meer valt er nu ook nog niet te zeggen.

Banken die de duimschroeven aandraaien, hogere rentes en misschien wel een emissie, alles is in principe nu mogelijk. Wordt vervolgd. Want kijk naar het perbericht, er zit niet één cijfer in. Er zijn gewoon nog geen sommen te maken. Het enige dat we wijzer worden vandaag is dat we die opnieuw moeten maken. En hoe.

Update 10: 35 uur: Fastned

-38%?!

De postduif uit de voorste loopgraaf op het Damrak is er doorheen. Hoe luidt de boodschap? De arbitragepremie met NXChange loopt er zienderogen uit, om het zomaar te noemen. In dit tempo moet Fastned deze week zelf al aan de snellader.

Nog geen drie dagen genoteerd, maar de grafiek van #Fastned is nu al rijp voor mooi wandje in Stedelijk Museum 020. En u mag er zeker moeilijk bij kijken #AEX pic.twitter.com/ErUWyRSUYm — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 25 juni 2019

Update 10:15 uur: Lelijke eendjes Ahold en AMG

Vandaag weer, defensieve aandelen doen het beter dan cyclische en groeifondsen, om ze voor het gemak maar even allemaal op een paar grote hopen te gooien. Vaker gemeld deze dagen, pure AEX-defensials als Unilever, Heineken, Relx en Wolters Kluwer doen het heel goed en zetten regelmatig all time highs neer.

Dit zijn zeg maar de AAA-obligaties onder de aandelen en met deze noemer weet u precies waarom ze goed doen: betrekkelijk veilige yield. Er is één grote uitzondering. Nee, niet Royal Dutch Shell. Dat is ook een weduwen- en wezenfonds, maar staat een tientje ofzo onder haar all time high, want olieprijs et cetera.

Nee, ik doel op Ahold Delhaize. Het zit verdorie niet mee. Toch een beetje het KPN onder de supemarkten.

Landelijke kassastoring bij Albert Heijn grotendeels opgelost: https://t.co/sz0WQxgPjc — NU.nl (@NUnl) 25 juni 2019

Dit is natuurlijk niet de reden waarom het aandeel dit voorjaar zo slecht ligt. Want dat ligt het.

Het aandeel staat -17% vanaf het laatste topje en dat niet alleen tegen de AEX in, maar ook haar defensieve soortgenoten dus. Ik kan alleen maar gissen waarom, maar constateer feitelijk alleen nog maar dat het aandeel met die daling goedkoper is geworden:

Héél opportuun, maar u weet maar nooit en zeker bij cyclicals moet u er altijd snel bij zijn, want anders is de koers al gevlogen. Zeker met 23,3% short. Aardig volume ook nog, AMG is het Ahold Delhaize van de snelle aandelen op het Damrak, ofwel beweegt deze week tegen de markt in.

Hier de verwachtingen, AMG wordt vooralsnog één op één duurder met die oplopende koers. Spannend.

Update 09:30 uur: Randstad

Uit een ING note van vanochtend, die ik toevallig heb. Randstad heeft een analistenonderonsje gehouden, waar wellicht ook Jefferies bij aanschoof. Dat waardeert volgens Reuters het koersdoel vandaag af naar €41 van €43, maar daar zit verder geen toelichting bij. Ik citeer ING:

We just had our pre-earnings call with Randstad tot discuss the latest market dat. We already flagged in previous notes the softening of some key end-markets like NL and Belgium while Frande and US remain stable.

However in general the Benelux is al large region for Randstad and highly profitable while als other EU markets seems to soften a bit.

Hence we conclude that Q2 will likely see a weakening in the revenue trend and for 2H it remains to be seen if the easier comps will provide some comfort. It seems that the risk for now is somewhat on the downside but better pricing should provide some support as well.

Nee, dit is geen harde omzet- of winstwaarschuwing, maar echt geweldig gaat het niet dit kwartaal (in de Benelux) met Randstad? Vraag is alleen, zoals zo vaak, of Randstad niet een persbericht had moeten tikken in plaats van dit alleen met analisten te bespreken. Zet er anders een camera op - kom op, het is 2019!

Ja, ik ageer hier vaker tegen. Dit is gewoon in strijd met het principe van tegelijkertijd gelijke informatie voor iedereen, vind ik. De toezichthouders hoor ik hier echter nooit over. Enfin, toevasllig heb ik de verwachte omzettrennd. Die houdt al niet over en eens zien of die de komende tijd wordt bijgewerkt.

Hier de analistenconsensus nu: