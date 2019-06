Familie-omstandigheden heet in het persbericht, zijn vertrek heeft niets met #storing en #NLAlert te maken. Sterkte, maar er is wel een vacature in de AEX.

Dat is snel... Wie o wie volgt hem op? #KPN pic.twitter.com/fQ3eIV2jh2 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 25 juni 2019

Beter Bed heeft ook nieuws, het geeft het beruchte Matratzen Concord op:

Royal Dutch Shell zou op pole staan om Eneco over te nemen en dat is nu het bedrijfsnieuws. Aandelen dalen wat en obligaties liggen vlak:

-Shares ? in Japan and South Korea, ? in Hong Kong and China

-U.S. dollar remains under pressure

-West Texas oil futures pull back after 3 days of gains

-Euro touches 3-month high against greenback

-Gold extends advance above $1,400 an ouncehttps://t.co/vqyZx1IYHR pic.twitter.com/KweFy87t9t — Bloomberg Markets (@markets) 25 juni 2019

Al met al rode koersenborden nu, de markten willen eerst zien wat die G20 oplevert? Of is het de economie? Duitsland is een gegeven en de VS wordt toch ook snel minder. Helaas zijn er geen data over, vandaag. Bitcoin is het enige dat zich nergens wat van aantrekt, goud ligt ook goed en de dollar trekt nu wat aan.

Intussen dweilt de AEX nu al bijna twee maanden tussen 540 en 560 heen en weer. Wordt wel eens tijd voor wat anders?

Nieuws, advies, shorts en agenda

Niet veel, het ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:55 KPN-topman Ibarra kondigt vertrek aan

07:45 Beter Bed bekijkt opties Matratzen Concord

07:33 Iran: sancties betekenen eind diplomatie

07:31 'Shell voornaamste kandidaat Eneco-deal'

07:13 Johnson: deal of no deal, brexit eind oktober

24 jun 'Telefoonstoring niet veroorzaakt door hack'

24 jun Overwegend rood slot op afwachtend Wall Street

24 jun Ajax legt Promes voor vijf jaar vast

24 jun Storing KPN verholpen, 112 is weer bereikbaar

24 jun IT-bedrijf Capgemini neemt Altran over

24 jun Wall Street blijft dicht bij huis

24 jun Trump pakt nu grootayatollah Iran aan

24 jun Minister wil opheldering KPN-top over storing

24 jun ABN AMRO rondt juridische fusie spoedig af

Nog even nieuws van het front, overzetten schijnt twee dagen te duren bij deze arbitragecasus van de eeuw. Fastned dus. Bij een Shell of een Unilever zou u daar niet lang na over hoeven denken, maar...

Timing. Arbitrage door professionele beurshandel is niet mogelijk omdat het enkele dagen duurt voor aandelen omgezet zijn. — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 24 juni 2019

Wie aandelen op Nx'change heeft moet kan kiezen: niks doen, op lagere prijs verkopen of overzetten en hopen dat over dag of wat koers op Euronext nog steeds zo hoog is. — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 24 juni 2019

Analistenadvies luidt:

Randstad: naar €41 van €43 - Jefferies

Unilever naar €52 van €44,60 - JP Morgan

De AFM meldt deze shorts:

De agenda stelt weer weinig voor, maar spot voor de zekerheid om 19:00 uur de headlines.

08:45 Frankrijk businessklimaat jun 103,0

11:00 Nyrstar AvA

16:00 VS consumentenvertrouwen jun 132,0

16:00 VS verkopen nieuwe woningen jun 675K

19:00 VS speech Fed-voorzitter Jerome Powell

En dan nog even dit

De ander altijd een beetje meer dan jij, als het even kan:

Both China and the United States should make compromises in trade talks, says Chinese Vice Commerce Minister Wang Shouwen, ahead of a meeting between the Chinese and U.S. presidents at this week's G20 summit https://t.co/xzOnjKYAGu pic.twitter.com/4ZNBWKmSKe — Reuters Business (@ReutersBiz) 25 juni 2019

Unaniem? Dan...

Bond strategists are almost unanimous about the outlook for global yield curves: The risk is a one-sided trade https://t.co/TdrRNj6NTb pic.twitter.com/OXACO12F5l — Bloomberg Markets (@markets) 25 juni 2019

Landen of maffia?

Hackers have broken into the systems of more than a dozen global telecoms companies and taken large amounts of personal and corporate data in espionage campaign: cyber research firm https://t.co/fvbbxSBbDD by Ari Rabinovitch @cohen_tova pic.twitter.com/YElALpaT2H — Reuters Business (@ReutersBiz) 25 juni 2019

The German economy is heading for the doldrums:

German business sentiment lowest since 2014, a survey shows. Increasing expectations that Europe's largest economy contracted in the second quarter. https://t.co/1cmbCjbfug pic.twitter.com/cuJva315Js — Reuters Business (@ReutersBiz) 25 juni 2019

Plus dalende dollar?

Gold surges to the highest level in almost six years as fresh U.S. sanctions on Iran added to uncertainty in global markets https://t.co/qBX2VUPORU pic.twitter.com/53hHZ45yv5 — Bloomberg Markets (@markets) 25 juni 2019

Over Iran gesproken:

Iran's Foreign Ministry spokesman says the new U.S. sanctions targeting the Islamic Republic's supreme leader and other top officials mean the "permanent closure" of diplomacy between Tehran and Washington. https://t.co/BhYT3QNnPa — The Associated Press (@AP) 25 juni 2019

Als u wilt speculeren:

A strike at a major copper mine in Chile risks wiping out 10,000 metric tons from the market https://t.co/uiZvBVqOuy — Bloomberg Markets (@markets) 25 juni 2019

Small caps en transport:

Two groups of stocks are about to send crisis-era signals on the economy https://t.co/vT6n8UMp2y — Bloomberg Markets (@markets) 25 juni 2019

Is wel zo:

China has lifted 850 million people out of poverty, which is "hugely helpful" to the rest of the world, says World Bank President David Malpass. https://t.co/FQljiIZzgW pic.twitter.com/Wh2py3fi06 — CNBC (@CNBC) 25 juni 2019

