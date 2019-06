TA: All-time-highs voor bier en ijs

Met tropische temperaturen op straten en stranden, zetten bierbouwer Heineken en ijsjesmaker Unilever nieuwe koersrecords op het bord.

Vorige week stipte ik hier aan dat diverse beurzen proberen uit te breken boven hun all-time-highs. De Nederlandse herbeleggingsindex is zijn koersrecord van mei tot op een fractie na genaderd, de S&P500 heeft vorige week nipt een nieuw all-time-high aangetikt.

Beleggers verwachten dat aandelen de komende jaren goed zullen presteren, nu centrale banken de deur openzetten voor nieuwe renteverlagingen.

Ook bij de individuele aandelen zien we steeds meer nieuwe all-time-highs. Veel Nederlandse aandelen zetten nieuwe koersrecords neer. Opvallende all-time-highs bij de huidige tropische temperaturen zijn van bierbrouwer Heineken en ijsjesmaker Unilever. Stuk voor stuk fondsen die structureel de rest van de beurs verslaan, dus outperformen. Met een biertje in de hand schijn ik mijn licht over dit tweetal.

Andere aandelen die thans hun all-time-highs scherp stellen zijn DSM, Relx, Galapagos. Wolters, IMCD en WDP; alle aandelen die in de defensieve langetermijn-Tostramsportefeuille zijn opgenomen.

AEX doet stapje terug

De beurs blijft nog binnen het stijgende trendkanaal. Het momentum van de Nederlandse beurs (onderste helft van de graffiek) stijgt en heeft de 0-lijn doorkruist. Dat is een positief signaal.

Heineken test oude record

Puur statistisch en feitelijk heeft Heineken maandag geen nieuw all-time neergezet. Het hoogste intraday ooit lag op 99,80, de top van 2 mei 2019. Gisteren (maandag) lag het intraday high eveneens exact op 99,80, dus net geen nieuw record, maar wel opnieuw getest. In de recente correctie vormde Heineken een hogere bodem binnen de stijgende trend. Nu de koers boven de voorgaande top weet te blijven, wordt het technische beeld bevestigd. Er ligt steun op 93,24 (bodem van 31 mei). Berekend koersdoel ligt rond 117,50.

De 200-dagenlijn laat een opwaarts verloop zien, terwijl de koers van Heineken erboven beweegt. Dit duidt op een positieve technische conditie.De stijgende B.O.B. suggereert betere prestaties van het aandeel Heineken dan de rest van de markt.

Unilever blijft outperformen

Unilever laat een technische verbetering zien nadat de voormalige weerstand rond de voorgaande koerstoppen van 2017 en 2018 (tussen 50 en 52) opwaarts is gebroken. Er is potentieel tot weerstand 75,33 (berekend koersdoel). Een tussenliggende top is die van 55,33, het all-time-high van 18 juni j.l.. Steun ligt rond 50,08 (bodem van 17 april). De opwaartse richting van de B.O.B.-indicator van Unilever duidt op sterkere prestaties, vergeleken met de rest van de beurs.