Slot: Typische 2019 beursdag

Bij gebrek aan echt nieuw is de twitterende Amerikaanse president weer de sensatie van de dag.

Ik vind het overigens prima dat hij zich zo nadrukkelijk en publiekelijk (zijn voorgangers deden het in de wandelgangen, volgens ex-Fed voorzitter Alan Greenspan) met de Fed bemoeit, want dat doen we allemaal. Hoge bomen vangen veel wind, daar moeten de FOMC-leden van de Fed maar tegen kunnen, toch?

Dit vind ik zelf een leukere en betere manier om de president van repliek te dienen, dan die eeuwige veilige meninkjes van iedereen. LOL :-)

"think of what it could have been if the Fed had gotten it right. Thousands of points higher on the Dow"



Mario Draghi moved to negative interest rates 5 years ago. The Fed hiked rates 9 times over the same period.



Total Returns, Last 5 Years...



Dow: +78%

Eurozone Stocks: +6% pic.twitter.com/Cu6brxsFtN — Charlie Bilello (@charliebilello) 24 juni 2019

Ach, eigenlijk past deze tweet ook wel in dat beeld, want het is weer een typische 2019 beursdag: de winnaars winnen weer eens en de verliezers verliezen nogmaals. U ziet de indices bescheiden dalen, haalt uw schouders misschien op, maar onderliggend is er het nodige koersgeweld. Takeaway buikschuift zelfs de AEX in.

Gokje: ik denk dat Thuisbezorgd op dit uur heel wat sushi aan het verschepen is. Echt eten voor dit weer. Zelf vecht ik al de hele dag met mijn espressomaling, want waar die gisteren nog prima was, liep die er vandaag zo doorheen. Jeetje, ik dwaal af. Er zijn in de AEX ook verliezers. Deze valt mij vooral op:

Behalve #AirFranceKLM heeft minfin @WBHoekstra nog een bleeder: #ABNAmro Dat doet nu -2,5% en nadert de uitgifteprijs €17,75 van 20-11-2015. Op papier is fonds prikkie tegen 8,5x winst en 7,7% dividend. Markt voorziet slechte tijden...? Gelukkig heeft Wopke het dividend nog pic.twitter.com/xvFskNYWLa — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 24 juni 2019

Zometeen kijken we verder naar het Damrak, eerst marktbreed. Eigenlijk is er maar één cijfer vandaag, een leading indicator van het Duitse BBP. Wieder eine Enttäuschung...

Dat levert dan deze feiten op, in aanloop naar de G20 einde deze week, om het eens op z'n networks' te zeggen:

De Europese beurzen bakken er collectief niks van. Exact drie jaar na het roemruchte brexitreferendum blijft de FTSE 100 nog het beste liggen.

Wall Street plust met de hakken over de sloot.

Bij ons stijgt de VIX index 6% tot 13, maar in de VS ligt die stil.

Dat de VS het wat beter doet komt door de dollar? De euro tikte vanmiddag zelfs even 1,14 dollar aan.

Olie zakt toch weg, ondanks de Amerikaans-Iraanse spanningen.

Goud is de winnaar vandaag. Ik verdenk zelf vooral dalende dollar van de stijging de laatste tijd.

Bitcoin noteert net onder $11K.

Tot slot de rentes. Die daalden vandaag eerst drie à vier basispunten, maar die zijn nu weer weggepoetst.

Damrak

Zoals gezegd, de winnaars winnen op Beursplein 5 en de verliezers verliezen. Bij winnaars denkt u dan aan inderdaad Takeaway, Heineken (dat nét €100 niet op het bord heeft), Unilever, Relx, IMCD, Wolters Kluwer, DSM en Galapagos. De verliezers zijn financials (ABN Amro vooral), vastgoed (oeps Unibail...), cyclicals en bouwers.

Ik ga zo verder met de fondsen die niet aan dit stereotype voldoen. Eerst de adviezen van vandaag. Doet het KPN-netwerk het alweer? Flinke storing vanmiddag. De koers reageerde er evenwel niet op.

KPN: naar €3,15 van €3,05 - UBS

Relx: naar £21 van £19,50 - Credit Suisse

ForFamers: naar accumulate van hold (€8,50) - KBC

Verder nog iets?

Het is mij een raadsel waarom Ahold Delhaize zó slecht ligt.

Dat geldt eigenlijk ook wel voor Unibail en het andere vastgoed. Rentes? Angst voor economische verslechtering? Misschien wel allebei, of nog meer.

Die rentes en moeizame economie lijken wel de reden dat financials niet vooruit te branden zijn, banken en verzekeraars.

Let op TomTom! Dat is aan een hele fraaie rally bezig. Hoogste stand €10 (omgerekend na de splitsing) van twee jaar terug komt voorzichtig in zicht en sowieso wordt het hier technisch interessant? Fundamenteel is er weinig nieuws te melden, verlies dat niet uit het oog.

Zijn Corbion-aandeelhouders blij dat de oude CEO weg gaat, of blij met de nieuwe?

Nieuwkomer Fagron voelt zich meteen thuis in de AMX.

Nog meer vastgoedellende, Eurocom krijgt onderuit de zak.

PostNL komt nog niet echt lekker los van die all time low.

Arcadis mag deze beursdag snel vergeten.

Leg mij maar uit waarom Kendrion zo hard stijgt met die winstwaarschuwing van Daimler (-3,8%) en de die druipende Ifo Geschäftsklima.

Sligro en Ordina houden niet van de warmte, laat ik het daar maar op houden.

Houden we nog één fonds over. Er wordt deze dagen beursgeschiedenis geschreven op het Damrak. Wat een toestanden over wat uiteindelijk niet meer is dan een beursgang van €30 miljoen...