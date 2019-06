Fondsenrondje: Tropenrooster

Helemaal vergeten, Niels is dagje weg en ik moet het fondsenrondje doen. Laat ik maar met de deur in huis vallen. Er is intussen vandaag een en ander van de koers af en hoe de beurs al twee dagen in de ban is van een piepklein aandeel.

Er Gebeurt. Dan. Ook. Heel. Veel.

Volgens @NicoInberg in deze knappe reconstructie bedraagt free float #Fastned op @euronext_nl 1,5%. Volgens beursreglement moet dat minimaal 5% zijn #AEX https://t.co/qCujPxGNxJ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 24 juni 2019

Verder is er bitter weinig te doen op de beurzen. Daimler staat -4,5% op haar derde winstwaarschuwing in dik een jaar en de andere Europese autofabrikanten houden de schade beperkt. Wel is er meer Duitse malaise, het ondernemersvertrouwen wil nog niet vlotten.

German Business Confidence dives again as economy wobbles. June Ifo business climate weakest since 2014, as Ifo expectations worsen to 94.2 vs 94.6 expected. This is the second-lowest since Nov2012 and closing in on the sovereign debt crisis low of 92.9. https://t.co/709UUPN0ir pic.twitter.com/vDpPLiHFj7 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 24 juni 2019

Verder is het denk ik deze week wachten op nieuwtjes, geruchten en proefballonnetjes van de G20 en dan doel ik natuurlijk op de Amerikaans-Chinese handelsoorlog. Het marktbrede overzicht nu:

Op Zwitserland na kleuren alle Europese beurzen bescheiden rood

De Amerikaanse futures doen het ook met een kleine min

De volatiliteit stijgt een paar procent

De dollar daalt verder en flirt met 1,14

Olie stijgt bescheiden. De VS wil meer sancties tegen Iran, wellicht is dit de trigger

Goud staat keurig boven $1400

Bitcoin vecht een robbertje uit met $11.000

En de rentes? Die dalen maar weer eens

Damrak

Relx, Wolters Kluwer, Heineken, IMCD en Unilever scherpen weer eens hun all time highs aan, of staan daar dicht tegen aan.

De marketing afdeling van #Heineken weet hier wel raad mee? Fonds evenaart all time high op €99,80 en ik zou t wel chique vinden als aandeel tijdens #hittegolf door $100 gaat #proost pic.twitter.com/xU0UTRv9SG — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 24 juni 2019

Het is geen toeval dat deze fondsen zo goed presteren, gisteren had ik het daar al over in mijn vooruitblik. Vandaag is er vooral voor Rexl weer een zetje in de rug:

KPN: naar €3,15 van €3,05 - UBS

Relx: naar £21 van £19,50 - Credit Suisse

ForFamers: naar accumulate van hold (€8,50) - KBC

Nieuwkomer Takeaway voelt zich zo te zien ook als een vis in het water in de AEX en staat ook dicht onder haar top. Verder zijn het in de AEX ook weer de usual suspects die onderaan staan: ABN Amro, ING, Ahold Delhaize en Unibail. Verder nog iets? Niet veel.

Kendrion vind ik zelf de opvallendste beweger: terwijl Daimler winstwaarschuwt gaat de koers er vandoor

Fagon neemt gretig het plekje van Takeaway in de AMX over

De andere cyclicals dalen, maar AMG gaat er tegenin

Vertel es minfin Wopke, voel je je nog een beetje happy met je belegging in Air France-KLM?

Just another manic Arcadis Monday

Tot slot, in winstwaarschuwingen en afschrijvingen recyclen was het fonds altijd goed, dus dit moet koud kunstje zijn :-)