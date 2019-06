Liveblog: Takeway, Fastned en KPN

Update 11:00 uur: Fastned

Wie maakt een kunstzinnige beschrijving in de comments? Het ziet er uit als een heel moeilijk schilderij in het Amsterdamse Stedelijk Museum. De Japanse candle sticks, anderhalve dag handel in Fastned dus.

Zelden gaf zo'n klein aandeel - het was een beursgang van €30 miljoen - zoveel reuring. Maak daar maar #schande en #ophef van volgens de VEB? Dat is al in de pen geklommen.

Een van de redenen voor de koersexplosie van Fastned is waarschijnlijk de schaarste aan vrij verhandelbare certificaten van aandelen. Ruim 80 procent van de certificaten is onder controle van Fastned-oprichter Bart Lubbers en topman Michiel Langezaal.

Zij hebben eerder aangegeven hun stukken vast te houden. Volgens de VEB staat in de regels dat 5 procent van het aandelenkapitaal van een onderneming vrij verhandelbaar moet zijn.

"Als Fastned, zoals gepland, aandelen had uitgeven bij het beursdebuut op Euronext was deze drempel met gemak gehaald. Maar door het afblazen van de geplande emissie, in combinatie met het gegeven dat veel aan Nxchange genoteerde stukken nog niet waren overgeschreven, maakte de spoeling voor de handel buitengewoon dun. De grens van vijf procent ‘liquide’ aandelen komt dan ook in zicht", aldus de belangenbehartiger.

Als het u allemaal duizelt, Nico doet vandaag definitieve verhaal én sommen uit de doeken. Hij komt tot 1,5% free float.

Update 10:00 uur: Takeaway

Goedemorgen, de AEX telt een nieuweling. Fagron schuift door naar de AMX. Dat ligt ook al zo goed.

En die stijging komt niet helemaal uit de licht vallen #Takeaway pic.twitter.com/wbMsnC76xh — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 24 juni 2019

Er is taart van Morgan Stanley:

?? ADVIEZEN#Sipef: Kepler Cheuvreux start opvolging: “Reduce” en €43 koersdoel #Takeaway.com: Morgan Stanley geeft “Equal weight” en €73 KD#Metro: Bernstein verhoogt advies nr “Market perform”, met €16 KD#DeliveryHero: Berstein hervat opvolging: “Overweight” en €59 KD pic.twitter.com/XGHlseuK6n — Tom Simonts (@TSimonts) 24 juni 2019

