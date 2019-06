Hosanna,



En wederom BNP naairj, geen bied en laat.

Allemaal expres, en heel toevallige storing. Kan mij niet voorstellen.

Ik ga in beroep, kan me winst niet pakken.

In prospectus staat duidelijk open van 0800 1830



dadelijk wel open als winst marge kleiner is.

In bereop bij rechter kan je dit winnne, ze moeten duidleijk verklaren waarom je vaak gam hebt, kopen en meteen gam 1 op 1 en waarom uitgerekend bij keertje winst meteen geen koersen, storing zeggen ze vaak, niet de 1ste keer in ons beleggen.