quote: rekeozsejtlerap ed schreef op 23 jun 2019 om 15:26:

Als China niet inschikkelijk is, dan verwacht ik dat men cyberoorlog gaat opstarten, als die al niet is begonnen... De Amerikanen hebben al een test met malware software gedaan in de Russische electriciteitsnet centrales. Een vervolg stap is ‘n kerncentrale gecontroleerd laten smelten... oorlog voeren 2.0

Als China niet inschikkelijk is, dan verwacht ik dat men cyberoorlog gaat opstarten, als die al niet is begonnen... De Amerikanen hebben al een test met malware software gedaan in de Russische electriciteitsnet centrales. Een vervolg stap is ‘n kerncentrale gecontroleerd laten smelten... oorlog voeren 2.0

Google eens op 'Stuxnet'. Een virus dat de centrifuges van uranium verrijkings installaties aanviel en liet falen."The worm worked by first causing an infected Iranian IR-1 centrifuge to increase from its normal operating speed of 1,064 hertz to 1,410 hertz for 15 minutes before returning to its normal frequency. Twenty-seven days later, the worm went back into action, slowing the infected centrifuges down to a few hundred hertz for a full 50 minutes. The stresses from the excessive, then slower, speeds caused the aluminium centrifugal tubes to expand, often forcing parts of the centrifuges into sufficient contact with each other to destroy the machine. [...] Statistics published by the Federation of American Scientists (FAS) show that the number of enrichment centrifuges operational in Iran mysteriously declined from about 4,700 to about 3,900 beginning around the time the nuclear incident WikiLeaks mentioned would have occurred."