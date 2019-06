Vooruitblik: Deal or no deal?

De reden dat ik ooit deze vooruitblik ben gaan tikken, is dat ik op zondag de rust heb en er geen afleidende, pruttelde koersen voor mijn ogen staan. Deze dag leent zich bij uitstek om te helicopterviewen, om het spuuglelijk te zeggen.

Vandaag kan ik dat in feite met dit handige tweetje af doen. Resumerend:

Wall Street Week...

S&P 500: All-Time High ??

Preferred Stocks: All-Time High ??

Treasuries: All-Time High ??

Investment Grade Bonds: All-Time High ??

Junk Bonds: All-Time High ??

Real Estate: All-Time High ??

Fed: Cutting Rates Next Month ?? pic.twitter.com/bBttmchoW9 — Charlie Bilello (@charliebilello) 22 juni 2019

Maakt u het rijtje af, zou ik zeggen. Hier alvast een suggestie, de beursgangen doen weer aan Party like it's 1999 denken. Sorry dat ik mij vrijdag zo in de spectaculaire prijsactie van Fastned verloor. Pure handelsspelletjes in de marge van de beurs, want veel meer dan dat was het niet. Dat maakte ik onvoldoende duidelijk.

Slack Technologies Inc. shares rose as much as 4.2% on Friday in their second day of tradinghttps://t.co/vPQ8bfYE9M — Bloomberg Markets (@markets) 21 juni 2019

Er zijn vast nog meer verzinnen, maar dit zijn denk ik de de voornaamste bouwstenen van de huidige wall of worry, waar de bull market tegenop moet klimmen. En dat nog doet ook. Het is een vreemde beurs in mijn optiek met bullishe en bearishe excessen.

Handelsoorlog waarvan impact op economie en winsten nog onduidelijk zijn

Geopolitieke spanningen (vooral Midden-Oosten en Verre Oosten)

Economische teruggang (nu ook de VS gezien alle voorlopende indicatoren vorige week)

Technologische disruptie (met Facebook's libra als laatste loot)

Gebrek aan inflatie (formeel dé reden voor centrale banken om alle beschikbare orgels te verzamelen om er weer vol op te kunnen gaan)

Onze aandelen en onze rente

Weliswaar geen all time highs voor aandelen in Europa, waar nota bene de rentes nog veel en veel lager staan dan in de VS, maar ook hier hebben we geen klagen, denk ik. De AEX staat nog ver onder top 703,18 uit 2000, maar de AEX herbeleggingsindex staat maar 1% onder haar all time high.

Het lijntje trek ik vanaf het moment dat de Amerikaanse president Donald Trump zijn handelsoorlog afkondigde. Die AEX stijging mag u geheel op conto van het mooie dividend van rond 3,5% van de index schijven. De welbekende prijsindex deed minder.

Dat dividendrendement noem ik niet voor niets, want naar yield op onze rentes kunt u fluiten. Hier onze tienjaars Wopke.

Hier het hele overzicht, alleen onze langste rentes leveren nog een frutsel rente op, waar u nog net een ijsje van kan kopen: een Raketje van onze vijftienjaars en nog net een Mini-Magnum van onze dertigjaars.

Dure en goedkope aandelen

Die ijsjes zijn van Unilever en die noem ik niet voor niks. De Rotterdammers schreven deze week een nieuwe all time high op het bord, waar ook de defensiefste saaie veilige havendividendfondsen als Heineken, Relx en Wolters Kluwer dicht in de buurt staan. Dat is denk ik beslist geen toeval en niet zomaar.

Eigenlijk fungeren deze aandelen als een soort surrogaat AAA-staatsleningen. Beetje yield tegen het minste risico. Royal Dutch Shell mag u daar aan toevoegen, net als andere defensials die verder van hun all time highs af staan. Ahold Delhaize is de belangrijkste afwezige, hoewel dat bezig is technologiefonds te worden?

Ik gooi die Veilige Vier in een grafiek met daarin huidige waardering (koerswinstverhouding) en dividendrendement (rechteras). Veiligheid mag wat kosten, zoals u ziet. U betaalt de hoofdprijs voor deze aandelen. Unilever is nog de goedkoopste tegen 15 keer huidige, 21 keer verwachte winst en 2,9% yield.

Toch zijn dit niet eens de beste fondsen uit de AEX (+15,3% en +17,9% met herbelegd dividend), want dat zijn nota bene cyclicals. Op die ene staalboer na die u tegen - schrik niet - vier keer (ja, 4) de winst kan afhalen op het Damrak. Met een bèta van 1,8 hoeft u zich zelfs op saaie beursdagen met dit fonds niet te vervelen.

Op Adyen na - hoewel dat meer een technologiefonds is, zeker gelet op de waardering - zijn het de financials die de tol betalen. Vooral de verzekeraars zuchten onder de lage rentes. Bij banken speelt dat minder (gaat om renteverschil) en wordt wellicht een risicopremie ingebouwd met al die (economische) onzekerheden.

Opvallend is dat ook het op papier defensieve Ahold Delhaize en Unibail wanpresteren. Nogmaals. de grutter moet zich omvormen tot technologiefonds met Amazon in haar nek en vastgoed staat onder druk, omdat door economie, handelsoorlog en disruptie retail wankelt. Lege winkels heet dat in normaal Nederlands.

Er zijn trouwens meer uitzonderingen. Chipper ASML staat ook maar een tientje of een paar procent onder haar all time high. Als van de week VS en China nou zaken kunnen doen op die G20 in Japan, waar naar verluid de Amerikaanse en Chinese president elkaar ontmoeten, kan er zo maar een nieuwe top het bord staan.

Dan moet er van de week geen grote chipper gaan winstwaarschuwen en outlook bashen, maar dat is altijd koffiedik kijken. Verder staan IMCD en Galapagos ook op all time highs (ook niet de goedkoopste fondsen), stelt Vopak misschien teleur en van harte gefeliciteerd etenbezorger Takeaway met de opname in de AEX.

Diepe buiging voor oprichter, CEO en grootaandeelhouder Jitse Groen. Met een paar centen op je kamer zelf een bedrijf beginnen en die binnen twintig jaar de hoofdindex infietsen, dat is niet veel gegeven. Opvallend? Tekenend? Ik ben in onze media niet één verhaal over dit jongensboek tegen gekomen. want dat is het wel.

Met de opname in de index begint symbolisch wel het nog spannender deel twee (?) van dit jongensboek: Jitse tegen Amazon en Uber.

Priced for perfection?

Wat levert al dit bewegen nou indexbreed op? Ik blijf het priced for perfection vinden: gelet op de huidige omzet en winstverwachtingen lijkt mij de waardering van de AEX zeker niet gek en 3,5% dividendrendement keurig.

Misschien zijn aandelen zelfs wel goedkoper dan u denkt (door die lage rentes). Inderdaad, wat doen de winsten. U ziet aan bovenstaande grafiek van mij dat de verwachtingen daarvoor vlak bewegen.

Aandelen zijn op zich niet duur. Deze Lange termijn grafiek van Morgan Stanley geeft aan dat aandelen zelfs godkoop zijn (dividend yield - rente). De vraag is echter wat de winsten gaan doen. pic.twitter.com/6hZKEs3Owh — Corne van Zeijl (@beursanalist) 21 juni 2019

Maak ik dezelfde grafiek voor de S&P 500. Ondanks die all time high is de index wel eens duurder geweest als ik naar waardering, dividendrendement en rente kijk. Veel duurder.

Om u niet langer in spanning te laten, bij deze is het nu maar hopen en bidden dat er geen grote boze winstwaarschuwers tussen de schuifdeuren verschijnen. Het is er, een paar weekjes voor het begin van het Q2 of H1 cijferseizoen, wel de tijd van het jaar voor.

$SPX EPS estimate for Q2 has declined by 6.9% over the past 12 months and by 2.4% since March 31. https://t.co/4zTHdqBGQa pic.twitter.com/zJAdaU1CWg — FactSet (@FactSet) 22 juni 2019

Net als de meeste van u denk ik, heb ik zelf nog het meeste problemen met de centrale banken die de markten nu al tien jaar zeg maar onder verdoving houden. Inflatie is het voornaamste excuus hiervoor, maar het klopt voor mijn gevoel en verstand niet om economie en markten niet hun natuurlijke gang te laten gaan.

Daar horen recessies en (dikke) koersdalingen gewoon bij. Frissen en ruimen lekker op. Dat gebeurt nu niet en het is gissen wat dit op langere termijn oplevert, want de geschiedenis kent geen precedent. Denk er eens over na, centrale bankiers. Misschien ontstaat er juist na recessie en beursdip weer inflatie!

Agenda

Over naar de waan van de week, die G20 in Japan van 27 tot 29 juni in Japan is hét item. Zo lang u niet op een en-ze-leefden-nog-lang-en-gelukkig-deal rekent is alles mogelijk. Zelf denk ik dat er wel iets uit komt, zodat beide landen hun goede wil laten zien, maar permanente rivaliteit tussen die twee is denk ik here to stay.

Ik vermoed dat de VS al het momentum heeft gemist, om China doeltreffend onder druk te kunnen zetten. Dat was tot voor een jaar of tien terug, toen het land in feite nog een puur exportgedreven economie was. China is nu groot, sterk en rijk genoeg om zich door niks en niemand meer iets te laten vertellen.

En dat laat ze weten. De Amerikanen zijn natuurlijk ook van het type by all means necessary, ofwel misschien levert dit wel weer een nieuwe Koude Oolrog op, maar dan niet met tanks en (nucleaire) raketten, maar vooral technologie.

China has the strength and patience to withstand the trade war, and will fight to the end if the U.S. administration persists with it, China’s state-run People’s Daily said https://t.co/c51Wz1sCh6 — Bloomberg Markets (@markets) 22 juni 2019

Verder stelt de agenda weinig voor. Er zijn wat voorlopende indicatoren, inflatiecijfers en herzien BBP's.

24 jun

10:00 Kiadis AvA

10:00 Duitsland ifo business klimaat jun 97,3



25 jun

08:45 Frankrijk business klimaat jun 103,0

11:00 Nyrstar AvA

16:00 VS consumentenvertrouwen jun 132,0

16:00 VS verkopen nieuwe woningen jun 0,675M



26 jun

08:00 Duitsland GFK consumentenvertrouwen jul 10,0

14:30 VS orders duurzame goederen mei 0,0% MoM



27 jun

06:30 Nederland vertrouwen industrie jun

10:00 Italië consumentenvertrouwen jun 111,3

11:00 EU consumentenvertrouwen jun -7,2

11:00 EU economisch sentiment jun 104,6

14:00 Duitsland Inflatie CPI jun 0,2% MoM

14:30 VS BBP Q1 laatste herziening 3,2% geannualiseerd

14:30 VS wekelijkse jobless claims 218K



28 jun

01:30 Japan werkloosheidspercentage mei 2,4%

01:30 Japan industriële productie mei 0,7%

08:45 Frankrijk inflatie CPI jun 1,1%

11:00 Italië inflatie CPI jun 0,7%

14:30 VS persoonlijke inkomsten mei 0,3% MoM

14:30 VS persoonlijke uitgaven mei 0,4% MoM

15:45 VS Chicago PMI jun 54,0

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan jun 97,9

Verder is er bitter weinig (bedrijfs)nieuws nu. Hoewel, op Twitter kom ik nog wat aardige dingen tegen. Allereerst Axalta, is AkzoNobel misschien in beeld? Eerder ging overname/fusie niet door.

Activist investor Jana Partners has built a position Axalta Coating Systems, according to sources https://t.co/v6BaWfSt9p — Bloomberg Markets (@markets) 22 juni 2019

Misschien kan ArcelorMittal nog goedkoper worden, want...

Steelmakers are next in the crosshairs as climate pressure grows https://t.co/sWjsPY1nDf pic.twitter.com/hdm53CoSLc — Bloomberg Markets (@markets) 21 juni 2019

Misschien moet u ook nog maar eens goed over uw banken nadenken, want nu is er ook nog libra:

global wall street must-read https://t.co/NE8pM18CJO — tom keene (@tomkeene) 21 juni 2019

Over dat laatste is The Firm al noten aan het kraken. Wellicht hebben we peak banking al gezien in de geschiedenis.

Traditional consumer banks face an existential threat from new digital challengers, according to a Goldman Sachs Group Inc. executive in the company’s retail unithttps://t.co/oRP2xZvuya — Bloomberg Markets (@markets) 21 juni 2019

De centrale bankiers hebben altijd stof tot nadenken:

Central bankers will hand back the spotlight to presidents and prime ministers this week as G-20 leaders gather in Japan https://t.co/Yuue91sdEw — Bloomberg (@business) 23 juni 2019

Dit is mijn grootste probleem altijd met de EU: het vlaggetje is altijd belangrijk dan het poppetje. Wie volgen president Mario Draghi van de ECB en Jean-Claude Juncker van Europese Commissie nou op?

It's decision time for the EU's top jobs, but it's still not even clear who's in the running for what https://t.co/BmpDGa8VGL — Bloomberg (@business) 23 juni 2019

Maar of uit de EU gaan nou de oplossing is?

Three years after Britain voted to leave the European Union, warning signals for the U.K. economy are finally beginning to flash redhttps://t.co/9dvCUmRrik — Bloomberg Markets (@markets) 21 juni 2019

Wat de handelsoorlog betreft, gaan bedrijven natuurlijk niet op handen zitten afwachten... Dit kan ook verstrekkende gevlogen hebben. Buy Vietnam?

Apple is considering moving production of up to a third of its devices out of China amid trade tensions, with Southeast Asia a possible new destination https://t.co/ZDhrJtAmZm — The Wall Street Journal (@WSJ) 23 juni 2019

Hier sta ik ook van te kijken. Geen militaire reactie (nog) op het neerhalen van die Amerikaanse drone al dan niet door Iran, maar geopolitiek 2.0. Vroeger vroegen Amerikaanse presidenten altijd Where are the carriers? bij een crisis. Nu vragen ze Where's my laptop?

The U.S. launched cyberstrikes on Iran Thursday targeting computer systems used to control missile and rocket launches https://t.co/ArJiNMozuY — The Wall Street Journal (@WSJ) 23 juni 2019

En ach, anders hebben we bitcoin nog. $10K stond al op het bord.

bitcoin traders: gold is for dinosaurs



gold: pic.twitter.com/Vvz5flvJ77 — Livia Yap (@liviayap11) 21 juni 2019

Krijgt Corné weer het laatste woord van me, hij legt die vermaledijde obligaties nog een keer uit:

Prettige zondag verder, tot morgen, tot voorbeurs en deze moet er van mijn vrouw nog bij, want die is toevallig yogajuf. Ze factureert in euro's, dat wel :-)