Slot: Complete gekte!

De laatste keer dat ik zoveel gekte meemaakte met een aandeel was met Imtech. Een claim die €0,01 waard hoorde te zijn, noteerde even meer dan €0,50. Bij Fastned (+430%) is het ook gekkenhuis.

Het lukte het bedrijf niet om beleggers te interesseren zich in te schrijven tegen €10, maar blijkbaar zijn er wel partijen bereid €52,99 neer te tellen. Een gigantisch verschil dat alleen maar verklaard kan worden door de lage free float.

Anders gezegd, er zijn relatief weinig stukken beschikbaar om in te handelen. Als er dan een grote koper is, kan de koers fors omhoog. Vergeet ook niet de mensen die willen meeliften op de stijging van het aandeel. Daar komt bij dat er de nodige handelaren zijn op het Damrak die aan het einde van de handelsdag verplicht de geshorte stukken terug moeten kopen.

Allemaal triggers voor een explosieve koersstijging. Als het aandeel op €67 was gesloten, dan was Fastned €1 miljard waard geweest. Dat voor een bedrijf met een omzet van €844.000 in het eerste kwartaal van dit jaar. Bizar!

Terug naar de markt

De AEX wist deze week net geen nieuwe all time high op het bord te zetten. Toch hebben beleggers niets te klagen over een plus van 1,7%. Met name het bericht dat ECB-voorzitter Mario Draghi bereid is de geldkraan open te draaien als het nodig is, deed de beurzen goed.

Daar komt bij dat de Amerikaanse president Donald Trump een individueel gesprek gaat voeren met de Chinese leider Xi Jinping. Als kers op de taart liet de Fed doorschemeren bij de komende vergadering de rente te verlagen. Allemaal berichten die beleggers graag willen horen.



De Nasdaq en S&P500 zijn dit jaar niet te stoppen. In dollars renderen deze twee grote Amerikaanse indices bijna 20%. Als belegger moet je het wel heel bont maken om in deze markt verlies te lijden.

Bitcoin bijna $10.000

Wie begin dit jaar zou voorspellen dat Bitcoin weer door de $10.000 zou breken, was waarschijnlijk voor gek verklaard. Nog $200 te gaan en het is zover. Ook het saaie goud heeft deze week een mooi ritje gemaakt. Een plus van 4,0% zien we bij het edelmetaal niet iedere week op de borden.

Rentes

Een beeld dat we niet iedere dag zien: fors oplopende rentes. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier stijgt vier basispunten, maar noteert nog 0,11% negatief.

Over naar de lijstjes

AEX deze week +1,7%

AEX deze maand +4,1%

AEX dit jaar +15,3%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar +17,9%

AEX

Tot de toppers van de week behoort een aandeel dat bijna iedere dag een all time high op het bord zet, maar niemand kan boeien. Het gaat over de distributeur van chemicaliën IMCD (+4,6%). Cyclische aandelen zoals Aalberts (+4,6%) en ArcelorMittal (+4,7%) krijgen ook een lift.

Daarentegen is Adyen (-2,8%) uit de gratie, omdat enkele grote aandeelhouders hun stukken lozen. De grootste tegenvaller is Unibail Rodamco (-1,3%). De rentes doken deze week naar nieuwe dieptepunten, maar het vastgoedfonds weet daar maar niet van te profiteren.

AMX

Geen groot nieuws bij TomTom (+9,9%), maar beleggers lijken het aandeel weer in de armen te hebben gesloten. Het navigatiebedrijf sluit op de hoogste koers sinds november 2017. Grote bleeder is Air France-KLM (-6,1%) dat last heeft van de fors opgelopen olieprijs.

ASCX

De ene Vastned (-5,6%) is de andere niet. Wat kent het vastgoedfonds een slecht jaar zeg. Dat geldt ook voor Kendrion (+8,8%), maar dit aandeel begint deze week wel met een aardig herstel. Alfen (-1,2%) dook deze week voor het eerst onder de introductiekoers.

Volgende week

Bedankt voor uw bezoek en reacties deze week en een fijn weekend toegewenst.