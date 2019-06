De kudde heeft er flink bovenop gezeten ja, en het zijn deze bewegingen die met een half jaar aangeven of, en waar, dit aandeel gekocht kan worden. Wachten met aankoop, of niet, als het om een beursgang aandeel gaat is meestal lucratiever, zo liet Ayden na een half jaar ook al z'n sporen na voor het verdere verloop.

De kudde heeft niet zoveel met bewegingen, die duikt er gelijk bovenop, en maar hopen dat het stijgt, of doorstijgt, daarom is de kudde vaak de Sjaak….