Met dank aan meevallende Europese inkoopmanagersindices koerst de AEX 0,2% hoger. Met name de Fransen kunnen tevreden zijn.

Vooral de Franse PMI voor de industrie (52,0 vs 51,0) is een prettige meevaller. Helemaal omdat de Duitsers het op dit vlak nog niet goed voor elkaar hebben. Onze oosterburen kwamen niet verder dan een stand van 45,4. Oftewel, groei in Frankrijk en krimp in Duitsland.

Ook de inkoopmanagersindices voor de dienstensector vielen in een brede lijn mee. Toch zien we vaak dat de markt vooral kijkt naar de industrie. Dit komt omdat de dienstensector meestal later reageert dan de maaksector.

Echter, we zien al een tijdje dat de services PMI's ruim boven het niveau van de industrie liggen. Of dat nu ook opgaat, is dus de vraag. In ieder geval is het sentiment goed en lijkt het een kwestie van tijd voordat de AEX-herbeleggingsindex een nieuwe all time high op het bord zet. Nog acht punten te gaan en het is zover.

Fastned helemaal los

Bijna niemand wilde zich inschrijven op een tientje, maar tegen een prijs van €26,90 (+169%) willen beleggers het aandeel Fastned wél hebben. De liquiditeit is zeer beperkt en als er dan een grote koper in de markt is, kan het snel gaan.

Er zijn slechts 30.000 stukken Fastned verhandeld, dus zijn dit soort uitslagen mogelijk. Een stijgende koers wekt al snel interesse, waardoor ik niet uitsluit dat er een paar particulieren graag meedoen.

De omzetgroei die het bedrijf de laatste jaren heeft neergezet is indrukwekkend (gemiddeld 30% per kwartaal), maar daar staat tegenover dat Fastned nog lang niet winstgevend is. Daar komt bij dat er de komende jaren de nodige obligaties moeten worden afgelost.

Brede markt

De AEX gaat 0,2% omhoog en presteert redelijk in lijn met de DAX (+0,2%) en CAC (+0,4%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 0,7% en noteert 12,1 punten.

De Amerikaanse futures staan ongeveer 0,1% in het rood.

De euro stijgt 0,1% en noteert 1,131 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,13%) en Duitse (-0,30%) rente lopen twee basispunten op.

Goud (-0,1%) koelt iets af, maar noteert nog altijd rond de hoogste koers in jaren.

Olie: WTI (+0,4%) en Brent (+0,8%) hebben de weg omhoog gevonden.

Bitcoin (+2,2%) zou vandaag weleens boven de $10.000 uit kunnen komen.

Het Damrak

De rentes lopen licht op en dan doen de verzekeraars het vaak goed. Vandaag is het niet anders. ASR (+1,5%) is de topper binnen de hoofdindex.

(+1,5%) is de topper binnen de hoofdindex. Galapagos (-0,7%) heeft warrants omgezet in 208.310 nieuwe aandelen. Topman Onno van de Stolpe heeft 15.000 warrants uitgeoefend.

(-0,7%) heeft warrants omgezet in 208.310 nieuwe aandelen. Topman Onno van de Stolpe heeft 15.000 warrants uitgeoefend. Air France-KLM (-0,3%) gaat van de verkooplijst van Deutsche Bank, maar het koersdoel wordt wel met €0,40 verlaagd naar €7,60.

(-0,3%) gaat van de verkooplijst van Deutsche Bank, maar het koersdoel wordt wel met €0,40 verlaagd naar €7,60. Heineken (+0,9%) zet een nieuwe all time high op het bord. De analisten van Jefferies verhogen het koersdoel naar €112. Het koopadvies blijft gehandhaafd.

(+0,9%) zet een nieuwe all time high op het bord. De analisten van Jefferies verhogen het koersdoel naar €112. Het koopadvies blijft gehandhaafd. Besi (-1,5%) en ASMI (-1,3%) liggen opvallend slecht. Groot nieuws kunnen we echter niet vinden.

(-1,5%) en (-1,3%) liggen opvallend slecht. Groot nieuws kunnen we echter niet vinden. Wereldhave (+2,0%) krabbelt in juni aardig op.

(+2,0%) krabbelt in juni aardig op. Een mooie plus voor ForFarmers (+2,1%). Ruim het gemiddelde dagvolume is er al doorheen gegaan.

