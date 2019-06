Hier is alvast de koersenpagina. Succes met de beursgang vandaag Fastned: veelbesproken, hoewel het uiteindelijk maar om €30 miljoen gaat... Leuk, we krijgen er in ieder geval een aandeel bij dat tot de verbeelding spreekt.

Bij Slack ging het zelfs even over €30 miljard. Wat een score. Anders bekeken: er zijn ook aandeelhouders die nu al op -10% staan, want het aandeel sloot niet op +60%, maar op +48,5%.

WATCH: Slack surges nearly 60% in public trading debut https://t.co/nlw5xqANr2 via @ReutersTV pic.twitter.com/MaOYMGskTl — Reuters Business (@ReutersBiz) 21 juni 2019

Intussen elders in deze grote boze wereld, de geopolitiek spreekt een woordje mee. Iran-VS dus.

-Japan, Korea, Australia shares ?

-S&P 500 Index closed at a record high overnight

-Oil soars after U.S.-Iran tensions

-Japan 10-year yields dip https://t.co/tMjvpBD66m pic.twitter.com/IORuIRpyYN — Bloomberg Markets (@markets) 21 juni 2019

De koersen dalen nu overwegend na het beursfeest en de records gisteren. Op één dingetje na: goud staat voor het eerst in zes jaar boven $1400. Best unheimisch dat álles hand-in-hand stijgt, ook items die eigenlijk tegen elkaar in horen te bewegen. Het is een rare markt door al die ingrepen van centrale banken.

Enfin, we doen het vandaag met de eerste schattingen van de inkoopmanagersindices over juni, ofwel wat is het economisch momentum? Japan is al door met een sneue 49,5, waar 50,0 werd verwacht. Verder nog Duitsland, Frankrijk en VS vandaag.

07:56 Nieuwe voorzitter Apple-toeleverancier Foxconn

07:55 Geplande aanval op Iran door Trump ingetrokken

07:47 TomTom past kredietfaciliteit aan

07:17 Arcadis rondt inkoopprogramma af

07:16 Galapagos verhoogt kapitaal met warrants

06:41 Bijna 7 procent meer geïnvesteerd in april

20 jun Galapagos verhoogt kapitaal met warrants

20 jun Markant debuut Slack op groen Wall Street

20 jun Walmart schikt omvangrijke corruptiezaak

20 jun Wall Street kleurt groen

20 jun Johnson en Hunt strijden om Brits premierschap

20 jun Trump rekent op renteverlaging door Fed

20 jun Slack noteert 60 procent hoger bij beursdebuut

Analistenadvies luidt als volgt en uitgerekend Deutsche Bank schiet onze minfin te hulp :-)

Heineken: naar €112 van €100 - Jefferies

Air France-KLM: naar hold van sell en naar €7,60 van €8 - Deutsche Bank

De agenda:

02:30 Japan manufacturing PMI flash jun

09:00 Beursgang Fastned

09:15 Frankrijk manufacturing flash PMI jun 50,0

09:15 Frankrijk services flash PMI jun 51,3

09:30 Duitsland manufacturing flash PMI jun 44,5

09:30 Duitsland services flash PMI jun 55,4

10:00 EU manufacturing Flash PMI jun 47,9

10:00 EU services flash PMI jun 53,0

15:45 VS Markit manufacturing flash PMI jun

15:45 VS Markit services flash PMI jun

16:00 VS verkopen bestaande woningen mei 5,24M

En dan nog even dit

Nog even over die geopolitiek...

The U.S. calls off military strikes against Iran on Thursday night that were approved by President Trump, according to an administration official https://t.co/ln4pOuSC0d — Bloomberg Politics (@bpolitics) 21 juni 2019

Slack was niet de enige gisteren... Doe nooit mee aan een beursgang in een bull market, is een beurswijsheid, laat staan op all time high-dagen?

Discount supermarket chain Grocery Outlet popped as much as 43% after raising $378 million in its IPO https://t.co/cdBrF6XKQ0 — Bloomberg (@business) 20 juni 2019

Het eerste echte commentaar van een centrale bankier:

WATCH: Facebook cannot expect new Libra currency to benefit from an unregulated free-for-all that allowed it to dominate social media: Bank of England Governor Mark Carney https://t.co/YxiKlMyKA4 pic.twitter.com/HYnCmUVZ63 — Reuters Business (@ReutersBiz) 21 juni 2019

Deze past er wel bij, het dwarsverband legt u zelf:

While global banks have been pouring around $1 trillion into digital efforts in recent years, only a handful appear to be fully committed and reaping the benefits https://t.co/G43fGFOphI — Bloomberg Markets (@markets) 21 juni 2019

Als Barron's het zegt.

Solar Power Is Starting to Shine https://t.co/0n7elca0wz — Barron's (@barronsonline) 20 juni 2019

Jammer dat ze hem niet even naar de beursgang van Fastned hebben gevraagd :-)

WATCH: Elon Musk reveals his approach to gaming and other apps in Tesla cars at #E3 conference in Los Angeles pic.twitter.com/Y0GkFHMTTn — Reuters Business (@ReutersBiz) 21 juni 2019

Hier kauwen we denk ik allemaal op:

The S&P 500 is up 18% and powering toward its biggest first half since 1997. But is it "too late to be bullish"? https://t.co/bItCAjYfs0 — Bloomberg Markets (@markets) 20 juni 2019

Want samengevat...

1) S&P closed at an all-time high today, up 17.8% year-to-date, best start to a year since 1997.

2) Economic expansion is 1 month away from being the longest in history (topping record expansion from '91-'01).

3) Market expecting Fed to cut rates 3 times before end of the year. pic.twitter.com/ZuaGXSD18e — Charlie Bilello (@charliebilello) 20 juni 2019

En Holger voegt er nog een en ander aan toe. Is a bullmarket has to climb a wall of worry dan het beursgezegde van dienst dit jaar?

Global stocks fail to catch Wall St’s Fed rally as plenty of red flags are present, incl soft data, earnings hiccups, trade disputes, Middle East tensions, totally crazy bond markets, Brussels deadlock. Gold und Bitcoin jump w/ Gold >1.4k and Bitcoin at $9.8k. Euro at $1.13. pic.twitter.com/fIZzwKSnXd — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 21 juni 2019

