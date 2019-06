TA: Beurzen slaan paaltjes voor campingrally

nou juni.. was leuk... verdiend? hhhhmmmm niet echt.. had nog 1 call laten lopen die ik op 4 euro terug heb moeten kopen.. de 558.

wel gewoon sec blijven zitten... dat verpest mijn winst een bietje maar had nog 200 euro netto winst met goud...

en zat vanaf de 540 short... resultaat... denk 0..

hetgeen best aardig is voor een short handelaar...



is dit de waarheid.... ja dat is de waarheid..



nu july sta ik 500 plus zoiets..



tot volgende week bel;eggers.