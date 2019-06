Slot: Trump VS Rutte

De AEX (+0,4%) heeft een relatief rustige beursdag achter de rug. Het nieuws van de dag vindt plaats in de VS, want de S&P500 zet met 2950 punten een nieuwe hoogste stand ooit neer.

Degene die als eerste het heugelijke nieuws meldt, is natuurlijk de Amerikaanse President Donald Trump. Uit de onderstaande tweet blijkt dat hij er zeer blij mee is.

S&P opens at Record High! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 20, 2019

Uiteraard laat de beste man even weten wie hoofdverantwoordelijk is voor deze rally op Wall Street. Wat blijft hij toch altijd bescheiden.

Since Election Day 2016, Stocks up almost 50%, Stocks gained 9.2 Trillion Dollars in value, and more than 5,000,000 new jobs added to the Economy. @LouDobbs If our opponent had won, there would have been a market crash, plain and simple! @TuckerCarlson @seanhannity @IngrahamAngle — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 20, 2019

Rutte Rally

Kunt u zich voorstellen dat onze eigen premier Mark Rutte continu roept hoeveel de AEX is gestegen sinds hij in het torentje zit? Rutte kwam op 14 oktober 2010 aan de macht. In deze periode heeft de hoofdindex een mooi ritje gemaakt.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

De AEX is gedurende de regeerperiode van Rutte met 120% gestegen. Inclusief dividend konden indexbeleggers 9,5% per jaar opstrijken. Halen we voor het gemak de kosten er vanaf, dan blijft er zo'n 9% over.

Trump VS Rutte

Om Trump toch enigszins tevreden te stellen, leggen we de rendementen van de AEX en S&P500 sinds zijn aantreden naast elkaar. De winst gaat nipt naar de Amerikaanse President. Eerlijk gezegd valt mij het verschil behoorlijk mee.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier maken weer eens een duikvlucht. Met name de Amerikaanse tienjaarsrente (-5 basispunten) gaat hard omlaag. Zojuist zakte de yield onder de 2%.

Brede markt

De AEX stijgt 0,4% en presteert in lijn met de DAX (+0,4%) en CAC (+0,3%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 0,4% omlaag en noteert 12,0 punten.

De Amerikaanse indices staan 0,5% in het groen. Bij opening stonden er nog winsten van 1% op het bord.

De euro klimt 0,5% en noteert 1,128 ten opzichte van de dollar.



Goud (+1,8%) zet de hoogste koers sinds jaren op het bord.

Olie: WTI (+5,4%) en Brent (+3,7%) spuiten omhoog op het nieuws dat een Amerikaanse drone door Iran is neergeschoten.

Bitcoin (+1,3%) loopt verder op.

Het Damrak

Akzo Nobel (+0,8%) krijgt een forse koersdoelverlaging om de oren van de analisten van ABN Amro. Daarnaast gaat het aandeel op de verkooplijst van de Nederlandse grootbank. Beleggers lijken zich er niet druk om te maken.

(+0,8%) krijgt een forse koersdoelverlaging om de oren van de analisten van ABN Amro. Daarnaast gaat het aandeel op de verkooplijst van de Nederlandse grootbank. Beleggers lijken zich er niet druk om te maken. Unibail Rodamco (-2,2%) noteert op het laagste niveau sinds de jaarwisseling. Opvallend hoe hard het aandeel weer omlaag gaat. Dalende rentes zouden toch goed moeten zijn voor het vastgoedfonds.

(-2,2%) noteert op het laagste niveau sinds de jaarwisseling. Opvallend hoe hard het aandeel weer omlaag gaat. Dalende rentes zouden toch goed moeten zijn voor het vastgoedfonds. Ook Wereldhave (-1,1%) en Vastned (-0,9%) stellen teleur.

(-1,1%) en (-0,9%) stellen teleur. De aandeelhouders van Galapagos (+2,0%) mogen we feliciteren met een nieuwe all time high.

(+2,0%) mogen we feliciteren met een nieuwe all time high. De banken ABN Amro (-1,5%) en ING (-2,8%) krijgen een pak rammel. De gehele sector gaat onderuit. De FBI onderzoekt of Deutsche Bank (-2,8%) voldoende heeft gehandeld in de strijd tegen witwassen.

(-1,5%) en (-2,8%) krijgen een pak rammel. De gehele sector gaat onderuit. De FBI onderzoekt of (-2,8%) voldoende heeft gehandeld in de strijd tegen witwassen. Een hogere olieprijs is natuurlijk dramatisch voor het geplaagde Air France-KLM (-4,4%).

(-4,4%). In de slotseconde geeft PostNL (-0,2%) de dagwinst prijs.

(-0,2%) de dagwinst prijs. TomTom (+3,5%) gaat helemaal los en koerst op de hoogste stand van het jaar.

(+3,5%) gaat helemaal los en koerst op de hoogste stand van het jaar. Brunel zakt 3,2%. De analisten van ABN Amro komen met een rapport. Helaas konden wij deze niet te pakken krijgen.

zakt 3,2%. De analisten van ABN Amro komen met een rapport. Helaas konden wij deze niet te pakken krijgen. U kunt wel raden waarom Fugro (+1,4%) en SBM Offshore (+1,9%) er zo goed bij liggen vandaag.

(+1,4%) en (+1,9%) er zo goed bij liggen vandaag. De chippers zijn on fire. ASML (+1,9%) krijgt een outperform advies van de analisten van Wells Fargo. Zij zijn onder de indruk van de sterke marktpositie op het gebied van EUV-machines.

(+1,9%) krijgt een outperform advies van de analisten van Wells Fargo. Zij zijn onder de indruk van de sterke marktpositie op het gebied van EUV-machines. Grote winnaar van de dag is Alumexx (+27,8%). De producent van aluminium ladders voerde de omzet met 50% op in het eerste kwartaal.

(+27,8%). De producent van aluminium ladders voerde de omzet met 50% op in het eerste kwartaal. Blijkbaar is er niet zoveel interesse in Fastned. Emissie #Fastned uitgesteld wegens 'marktomstandigheden' en 'plannen kabinet'. pic.twitter.com/FS7BO8o2IA — Nico A. Inberg (@NicoInberg) June 20, 2019

Adviezen

Aegon: naar €4,60 van €4,80 en houden - CFRA

Akzo Nobel: naar verkopen van houden en naar €66 van €83

ASML: starten met outperform - Wells Fargo

Euronext: starten met kopen en €81 - Bank of America

