Liveblog: Rally!

Update 17:00 uur: Waar zijn de stieren?

Gaat lekker, hé? Vooral obligaties. Zulke rentebewegingen heb ik jaren niet gezien.

Die aandelenscores zijn echter niets vergeleken bij het geweld op de vastrentende markt. Ik weet niet wat ik zie... #ECB pic.twitter.com/dKtsslvzdL — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 18 juni 2019

Helaas, dit mes snijdt aan meerdere kanten. Voor de gepensioneerden onder u doe ik er deze er ook maar bij. Maakt u zich ook voor de nabije toekomst geen illusies als u die rente voor uw ogen ziet kelderen...

De dekkingsgraad van ambtenarenpensioenfonds ABP is eind mei gedaald naar 96,1%. Eind april stond die nog boven de 100%https://t.co/gabfEOQ5zj — FD Nieuws (@FD_Nieuws) 18 juni 2019

Hoe ironisch is dit. De welbekende Bank of America Merrill Lynch survey - opinie-onderzoek onder fondsmanagers is ook vandaag uit en volgens de bank zijn ze sinds de kredietcrisis niet meer zo bearish geweest als nu. Mooi, dan kan de markt maar een één kant op, denkt u misschien ook bij u zelf en u nu de borden ziet.

Investors haven't been this bearish since the 2008 financial crisis https://t.co/NoCzJHQb5O — Bloomberg (@business) 18 juni 2019

De belangrijkste punten uit het onderzoek:

Inflows into government bonds and a rally in defensive stocks show that investors are increasingly positioned for bad news. The survey conducted between June 7 and 13 showed a rotation into fixed income, cash, utilities and staples and away from banking, tech and euro-area shares.

Being long U.S. Treasuries is now the world’s most crowded trade, replacing U.S. tech stocks

Trade-war concerns are soaring, with 56% of surveyed investors saying it’s the top tail risk

Fund managers expect the Fed to cut rates if the S&P 500 falls to 2,430 and expect President Trump to seek a comprehensive trade deal if the benchmark drops to 2,350

Interest rate expectations have tumbled as 32% of those in fund manager survey expect short-term interest rates to fall over the next 12 months

Update 16:45 uur: Bitcoin

Van particuliere naar institutionele beleggers, ofwel van dom naar slim geld, is de essentie van dit Barron's verhaal. Citaatje:

Michael Moro, ceo of Genesis Global Trading, an OTC digital currency trading firm, told MarketWatch via email:

“The first time Bitcoin crossed the $9,000 mark was in November 2017. That price movement was largely driven by international retail demand —South Korea, for example—in addition to hype around initial coin offerings. This time around, however, we believe that institutional money is playing a much bigger role than it did in 2017, which is evidenced by CME’s record of futures volumes.”

Ik geef grif toe at ik zelf eerder $1000 op het bord had verwacht dan nu die ruim $9000 na het klappen van de bubbel. De financiële industrie is blijkbaar echt geïnteresseerd geraakt. Neemt niet weg dat ik nog altijd geen fundamentele waardesom heb gezien en er ook nog geen praktische toepassing is.

Misschien dat die er komt. Of dan de sky the limit is, is dan ook nog vers twee en het kan ook bij experimenten blijven. Dan kan het spul alsnog naar $1000 dus. Blijvend hóógrisico dus.

Why Bitcoin Hasn’t Gone to Zero and Is Now Knocking on the Door of $10,000 https://t.co/WZNlrxCP2V — Barron's (@barronsonline) 18 juni 2019

Update 16:00 uur: Galapago$

Een blogje geleden vraag ik het me hardop en daar is ie al hoor, u kunt de flessn op het forum horen kanllen.

Feli's met de nieuwe al time high #Galapagos Was €111.80, nu €111.95 pic.twitter.com/anQibSutfJ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 18 juni 2019

Update 15:45 uur: Rally!

Risk-on! Het is ineens leuk op de beurs, de VS heeft er zin in. Op opening dan. Er zijn nu een paar opvallende bewegers: Galapagos aandeelhouders tellen de dubbeltjes af tot de all time high en ArcelorMittal knal ineens uiit eigen grafiek. AMG en Aperam volgen.

Eén sector deelt niet in de fesstvreugde - de mooie fles en de bos ruikers kunnen naar meneer en mevrouw Draghi in Frankfort - en wel de chippers. Het Duitse SilTronic winstwaarschuwt en doet -12%. Dit geldt als de boosdoener.

Update 15:30 uur: B&S

B&S gaat al harder op voor haar begrippen hoge onmzet. Voorbeurs was er al dit persbericht dat het bedrijf er zin in heeft en de tokeomst wel ziet zitten.

Ik zie geen headlines of andere nieuwtjes (er is ook niets op het forum te vinden), maar de almaar oplopende koers doet vermoeden dat er nog meer leuke dingen zijn gezegd tijdens de Capital Markets Day, die het bedrijf vandaag houdt. Zeg maar wat.

Update 12:10 uur: Facebooks Z-Mark!

Hier is ie dan, de Libra van de nieuwe Facebook loot Calibra. Ja en toen? Seilen de Fed Seals al ab langs de gevel van het HQ? Facebook:

This is the challenge we’re hoping to address with Calibra, a new digital wallet that you’ll be able to use to save, send and spend Libra. From the beginning, Calibra will let you send Libra to almost anyone with a smartphone, as easily and instantly as you might send a text message and at low to no cost.

And, in time, we hope to offer additional services for people and businesses, like paying bills with the push of a button, buying a cup of coffee with the scan of a code or riding your local public transit without needing to carry cash or a metro pass.

De Z-Mark had ik zelf leukere naam gevonden, maar hier is ie dan: #Facebook's digitale munt #Calibra Aandeel nu pre-market +2,5% op nog laag, maar toch aardig volume voor dit uur https://t.co/ylFJtAv1sN pic.twitter.com/6aBuhtkTLX — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 18 juni 2019

Verder staan in het persbericht hele uitwijdingen hoe geweldig uw privacy weer gewaarborgd is en dat Facebook echt niet aan uw data gaat zitten. Denk er het uwe van. Ik mis essentials als hoe de waarde van de munt wordt bepaald, waar die al dan niet is aan gekoppeld, verhandelbaarheid, spreads, garanties et cetera.

Want dat is toch wel een dingetje. De lol is denk ik snel van de libra af, als die net zo volatiel is als andere cryptomunten. Als u er net een paar hebt gekocht en de boel is in een paar koerstikken zo maar 20% meer of minder waard, verlangt u of uw nachtrust denk ik snel terug naar aloude dollar, euro, pond, yen en franc.

Last but not least: wat vinden centrale banken en monetaire autoriteiten hiervan? Want met 2 miljard maandelijkse gebruikers heeft Facebook op papier heel wat meer bereik dan de individuele centrale banken en kent het geen grenzen. Spannend, leuk, fantasievol en ongewis tegelijk deze libra. Wat Geert zegt:

Het lanceren van de "Libra" -een eigen munt- door bedrijfsgiganten is een tipping point voor het financiële systeem. — Geert Noels (@GeertNoels) 18 juni 2019

Geen idee wie Bart is, maar hij heeft denk ik een puntje. Als aandeelhouder zit u denk ik sowieso wel goed. Of Facebook nu wint (domination, in haar eigen woorden), of verliest (grondig opsplitsen van de tent).

In tegenstelling tot bitcoin, geef je in dit geval al je financiele informatie the Zuck. Facebook gaat bank spelen. En we weten hoe facebook met je gevens omgaat. Anyway, facebook neemt hiermee weer een stap voor in totale wereld dominatie, dus goed instapmoment..... — Bart Opsteeg (@OpsteegBart) 18 juni 2019

Update 12:00 uur: Weet u wie Nasser Sawiris is?

Hij is misschien wel de onbekendste, maar zeker niet de minste ceo van de aan het Damrak genoteerde bedrijven. Al is het maar omdat hij onnoemelijk rijk is; hij is telg uit een vooraanstaande Arabische handelsfamilie. Nassir Sawiris van OCI dus. CNBC heeft een interview met hem.

'Uncertainty is our middle name:' Egyptian billionaire Nassef Sawiris isn't worried about trade war https://t.co/R5wesnlf5B — CNBC (@CNBC) 18 juni 2019

Helaas heeft hij niet al te hemelbestormende quotes, hoewel dat bij een ceo eerder een pré is. Hij vertelt ook amper iets over die joint venture met Adnoc, waar OCI gisteren voor tekende. Als kunstmestproducent zit hij wel in de voorste loopgraaf in de handelsoorlog. Daar is hij vrij laconiek over. Verder:

Looking at markets, the CEO sees Europe as potentially undervalued, but is not holding out hope for a major uptick in growth from developed markets anytime soon.

“From a valuation perspective, you could argue that Europe continues to be discounted vis-a-vis North America,” he said. “But the whole market looks to be running out of steam, not just in terms of trade issues, but the growth in the U.S. has been going on for 11 years and all good things have to come to some slowdown at one point.”

Asked if he predicted a U.S. recession, he replied, “Not necessarily, but a slowdown I think is more realistic to be expected than continuous growth for another ten years.”

Update 11:40 uur: Ahold, Unies, de boeren en Carola

Zal wel toeval zijn, al is het maar omdat zowel de Zaanse grootgrutter als de Rotterdamse eten-, drinken- en verzorgingsgigant slechts een deel van hun omzet in ons land halen. Voor Ahold Delhaize is dat 22%. Unilever vermeldt het niet expliciet, maar haalt 45% uit Azië, 31% uit Amerika en 24% uit Europa.

#AholdDelhaize is stijger vd dag vandaag op Damrak en #Unilever zet all time high neer https://t.co/wK70XvHwbS — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 18 juni 2019

Haha, of is het geen toeval dat vooral Ahold Delhaize lekker draait vandaag?

Bij Albert Heijn zijn het Carola Schouten-weken https://t.co/m4xxAlYs9w — De Speld (@DeSpeld) 18 juni 2019

Update 11:00 uur: Kijk die Zwiters eens gaan

Het kan allemaal in het IEX Theater, van de all time low-blogjes hieronder naar nu de all time highs. Want die zijn er ook. Op het Damrak spot ik - gefeliciteerd - in ieder geval IMCD, Relx en Wolters Kluwer. Er is echter ook een hele beurs die de champagne kan opentrekken.

Laat Heidi en Peter maar schuiven, Zwitserse beurs zet all time high neer. Hier alle vergelijkingen met het omringende continent (herbelegd en in euro's). Wat een verschil. En dat met peperdure franc en rente op -0,5% pic.twitter.com/lwWgw2P2tZ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 18 juni 2019

Die Zwitserse beurs is echt bijzonder. Ja, er zitten (veel te) veel financials in, maar kijk vooral naar die reusachtig grote Top 3.

En die Zwitserse beurs is er niet voor de vorm, ze herbergt de grootse Europese bedrijven in beurswaarde pic.twitter.com/XIXFfEhI4A — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 18 juni 2019

Vergelijk dat met de hele EU. Overigens geldt voor beide een schrijnend gebrek aan technologie, maar die strijd heeft dit continent al lang aan de VS en het Verre Oosten (China) verloren.

Vergelijk maar met de 20 grootste bedrijven uit de #EuroStoxx50. #RoyalDutchShell (€228mld) valt volgens internationale beleggingsmaatstaven onder Londen. Kortom, die Zwitsers doen iets heel erg goed pic.twitter.com/MCeCbOoTSY — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 18 juni 2019

Update 10:30 uur: Mario is er helemaal klaar voor

U ziet de euro naar beneden tikken, ECB-president Mario Draghi speecht. Heel verhaal, maar CNBC vat kort en bondig samen, waardoor u die koersreactie meteen begrijpt. Hoe luidt We gaan ertegenaan, er komt geen einde aan in het Italiaans?

ECB's Draghi defends policy tools and says it has further room to act https://t.co/g7LsEtezEs — CNBC (@CNBC) 18 juni 2019

Dit zie er uit als de betreffende quote:

"In the absence of improvement, such that the sustained return of inflation to our aim is threatened, additional stimulus will be required." https://t.co/bgpMrWWcoC — Frederik Ducrozet (@fwred) 18 juni 2019

En de rentes dan, vraagt u zich af? Inderdaad...

"The #ECB has further room to act", speecht president Mario Draghi net. Euro daalt en de rentes zetten zelfs met verve nieuwe lagere standen neer. Sinds de Batavieren in paniek Frankfort ontvluchtten, de Rijn afzakten en in onze contreien neerstreken was onze rente niet zo laag pic.twitter.com/muoT45difR — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 18 juni 2019

Dit is volgens Bloomberg de trade van dienst hierop:

Bond investors are preparing for another wave of quantitative easing from the European Central Bank by returning to some of their favorite post-crisis trades. First up: buy the debt of nations such as France that have greater scope for purchases by the ECB. Next, bet on a drop in longer-maturity yields relative to near-term rates. Then go for the region’s higher-returning bonds, like Spain.

The ECB’s latest easing hints spur an investor rush to restart QE plays https://t.co/5zVIPum8PT — Bloomberg (@business) 18 juni 2019

Update 09:45 uur: Buy de banken?

Voor Deutsche Bank, de andere Europese banken en PostNL en Alfen uit mijn blogje hieronder is inderdaad, kopen, wegleggen en over zoveel maanden of jaren maar weer eens zien, een aardig idee. Het risico is alleen dat de koersen nog lang kunnen tegenstribbelen tegen de brede markt in, zodat u er uiteindelijk niks mee opschiet.

Now is the time to buy Deutsche Bank! German lender’s mkt value has shrunk to €13bn, or 20% of book value. Retail lending & fund management units alone justify higher price. If CEO Sewing can shrink investment bank w/o major stumbles, shares will rebound. https://t.co/aZJpD161kw pic.twitter.com/l6Fef5N0o2 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 17 juni 2019

Ja, een teruglopende economie en vooral die onzekerheden rond de handelsoorlog zijn funest voor de zo gevoelige banken. Dat kan er inderdaad inhakken via stroppen, maar dit risico is inherent aan de business en lijkt ingeprijsd? En het bankensentiment is me daar slecht! Inderdaad, u zou ze er bijna spontaan van kopen.

Morgan Stanley vroeg aan haar klanten wat ze van Europese banken denken. Dat is duidelijk: die worden redelijk uitgekotst. Nu kan ik me ik dat wel voorstellen, waarom zou je in een bank willen beleggen. Maar als je contrair wil zijn, is dit the place to be. pic.twitter.com/dOTKUcMe88 — Corne van Zeijl (@beursanalist) 18 juni 2019

Eindig ik weer met Holger. De geldstromen en niet alleen bij banken, zijn momenteel duidelijk: bearish.

BofAML June fund manager survey is most bearish in terms of investor confidence since GFC. Pessimism is driven by concerns about trade war, recession, monetary policy impotence, among other factors. Poll shows biggest jump in cash holdings since 2011 US debt ceiling crisis. pic.twitter.com/ZsJcKMYwB4 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 18 juni 2019

Update 09:10 uur: PostNL en Alfen

De trend is neergaand, om het zo droog en zakelijk mogelijk samen te vatten.

Tante Pos, wat ben je aan het doen? €1,45 rond nu, helaas zakte #PostNL net onder de all time low €1,457 uit 2013 #AEX pic.twitter.com/WkcwNuiJFd — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 18 juni 2019

Waarom die almaar lagere koersen, want dat winst en omzet onder druk staan en dat het dividend wordt gepasseerd is lang en breed bekend. Verdampt wellicht het vertrouwen dat na het zuur van dit en volgend jaar - met onder andere de voorgenomen overname van Sandd - het zoet wacht? Dit is echter pure speculatie.

PostNL is niet de enige die een nieuw dieptepunt neer zet. Dat doet Alfen ook, maar dat is nog maar een jaar genoteerd. Laadpalen en elektrisch rijden: wat op een nobrainer lijkt om anno nu in te beleggen, hoeft nog geen mooi aandeel op te leveren (Alfen), of dat het geld vanzelf de ramen inwaait, zie Fastned dat vrijdag debuteert.

Kleine moeite om deze grafiek er ook nog even bij te doen. U ziet het, Alfen boekt gewoon (een fraai groeiende) omzet en winst. Is de waardering wellicht aan de hoge kant?

Gelet op de groeicijfers en het hoge sexy gehalte van haar business zie ik gekkere waarderingen voorbijkomen op de beurs. Nee, ik kan de vinger er niet meteen opleggen waarom Alfen zo slecht ligt.