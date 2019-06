Liveblog: Draghi, Post, Alfen en banken

Update 10:30 uur: Mario is er helemaal klaar voor

U ziet de euro naar beneden tikken, ECB-president Mario Draghi speecht. Heel verhaal, maar CNBC vat kort en bondig samen, waardoor u die koersreactie meteen begrijpt. Hoe luidt We gaan ertegenaan, er komt geen einde aan in het Italiaans?

ECB's Draghi defends policy tools and says it has further room to act https://t.co/g7LsEtezEs — CNBC (@CNBC) 18 juni 2019

Dit zie er uit als de betreffende quote:

"In the absence of improvement, such that the sustained return of inflation to our aim is threatened, additional stimulus will be required." https://t.co/bgpMrWWcoC — Frederik Ducrozet (@fwred) 18 juni 2019

En de rentes dan, vraagt u zich af? Inderdaad...

"The #ECB has further room to act", speecht president Mario Draghi net. Euro daalt en de rentes zetten zelfs met verve nieuwe lagere standen neer. Sinds de Batavieren in paniek Frankfort ontvluchtten, de Rijn afzakten en in onze contreien neerstreken was onze rente niet zo laag pic.twitter.com/muoT45difR — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 18 juni 2019

Dit is volgens Bloomberg de trade van dienst hierop:

Bond investors are preparing for another wave of quantitative easing from the European Central Bank by returning to some of their favorite post-crisis trades. First up: buy the debt of nations such as France that have greater scope for purchases by the ECB. Next, bet on a drop in longer-maturity yields relative to near-term rates. Then go for the region’s higher-returning bonds, like Spain.

The ECB’s latest easing hints spur an investor rush to restart QE plays https://t.co/5zVIPum8PT — Bloomberg (@business) 18 juni 2019

Update 09:45 uur: Buy de banken?

Voor Deutsche Bank, de andere Europese banken en PostNL en Alfen uit mijn blogje hieronder is inderdaad, kopen, wegleggen en over zoveel maanden of jaren maar weer eens zien, een aardig idee. Het risico is alleen dat de koersen nog lang kunnen tegenstribbelen tegen de brede markt in, zodat u er uiteindelijk niks mee opschiet.

Now is the time to buy Deutsche Bank! German lender’s mkt value has shrunk to €13bn, or 20% of book value. Retail lending & fund management units alone justify higher price. If CEO Sewing can shrink investment bank w/o major stumbles, shares will rebound. https://t.co/aZJpD161kw pic.twitter.com/l6Fef5N0o2 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 17 juni 2019

Ja, een teruglopende economie en vooral die onzekerheden rond de handelsoorlog zijn funest voor de zo gevoelige banken. Dat kan er inderdaad inhakken via stroppen, maar dit risico is inherent aan de business en lijkt ingeprijsd? En het bankensentiment is me daar slecht! Inderdaad, u zou ze er bijna spontaan van kopen.

Morgan Stanley vroeg aan haar klanten wat ze van Europese banken denken. Dat is duidelijk: die worden redelijk uitgekotst. Nu kan ik me ik dat wel voorstellen, waarom zou je in een bank willen beleggen. Maar als je contrair wil zijn, is dit the place to be. pic.twitter.com/dOTKUcMe88 — Corne van Zeijl (@beursanalist) 18 juni 2019

Eindig ik weer met Holger. De geldstromen en niet alleen bij banken, zijn momenteel duidelijk: bearish.

BofAML June fund manager survey is most bearish in terms of investor confidence since GFC. Pessimism is driven by concerns about trade war, recession, monetary policy impotence, among other factors. Poll shows biggest jump in cash holdings since 2011 US debt ceiling crisis. pic.twitter.com/ZsJcKMYwB4 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 18 juni 2019

Update 09:10 uur: PostNL en Alfen

De trend is neergaand, om het zo droog en zakelijk mogelijk samen te vatten.

Tante Pos, wat ben je aan het doen? €1,45 rond nu, helaas zakte #PostNL net onder de all time low €1,457 uit 2013 #AEX pic.twitter.com/WkcwNuiJFd — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 18 juni 2019

Waarom die almaar lagere koersen, want dat winst en omzet onder druk staan en dat het dividend wordt gepasseerd is lang en breed bekend. Verdampt wellicht het vertrouwen dat na het zuur van dit en volgend jaar - met onder andere de voorgenomen overname van Sandd - het zoet wacht? Dit is echter pure speculatie.

PostNL is niet de enige die een nieuw dieptepunt neer zet. Dat doet Alfen ook, maar dat is nog maar een jaar genoteerd. Laadpalen en elektrisch rijden: wat op een nobrainer lijkt om anno nu in te beleggen, hoeft nog geen mooi aandeel op te leveren (Alfen), of dat het geld vanzelf de ramen inwaait, zie Fastned dat vrijdag debuteert.

Kleine moeite om deze grafiek er ook nog even bij te doen. U ziet het, Alfen boekt gewoon (een fraai groeiende) omzet en winst. Is de waardering wellicht aan de hoge kant?

Gelet op de groeicijfers en het hoge sexy gehalte van haar business zie ik gekkere waarderingen voorbijkomen op de beurs. Nee, ik kan de vinger er niet meteen opleggen waarom Alfen zo slecht ligt.