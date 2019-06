Tja, het shorten in A'dam was weer heftig vandaag, zie ook de AMX....



De AEX is 0,2% lager gesloten op 552,3 punten. De AMX daalde 0,8% naar 767,5 punten. De meeste overige Europese beursgraadmeters boekten winst. De Duitse DAX sloot fractioneel hoger en de Franse CAC 40 klom 0,6%.