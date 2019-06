Liveblog: AF-KLM, IMCD en huizenprijzen

Update 17:15 uur: IMCD

Alweer een all time high vandaag.

Op 27 juni is IMCD vijf jaar beursgenoteerd. In die tijd maakte het aandeel herbelegd ruim €3,50 van €1. Wedden dat velen van u niet eens weten waar IMCD voor staat (Internatio-Müller Chemical Distribution) - ofwel, dit is misschien wel de stilste rally op het Damrak van de laatste jaren.

Gezien de omzet- en winstontwikkeling in die jaren is de rally zeker niet op drijfzand gebouwd, maar niettemin werd het aandeel fors duurder. Dik twintig keer de winst is veel voor in essentie chemische distributie, waar niet de hoogste wiskunde bij komt kijken.

Of valt de hoge waardering te rechtvaardigen dor de omzet-, winst- en margeverwachtingen? Die zien er best goed uit, maar niet dusdanig dat u nog zomaar ritjes van bijna 40% mag verwachten. Want die +40% staat voor dit jaar al op het bord.

Update 16:15 uur: London calling?

Zo rond 2012-2014 waren ze er ook in Amsterdam, de durfals die huizen kochten toen niemand anders durfde. Het zijn de speculanten die nu de schuld krijgen van bijvoorbeeld de oververhitte Amsterdamse huizenmarkt. Noteert u de namen vast van hen die straks de schuld krijgen van misschien weer een bullrun in Londen?

Super rich Americans are snapping up bargains in London's luxury housing market https://t.co/pFviREGdLA — Bloomberg Economics (@economics) 17 juni 2019

Wat mij nog het meest verbaast, is dat de huizenprijzen in de Britse metropool weliswaar zijn gedaald, maar meer dan een correctie is het vooralsnog niet te noemen. Niet ongewoon, want ook tijden de kredietcrisis - waarin ook de huizen- en hypothekenmarkt zich niet onbetuigd liet - daalde Londen maar zo'n 15%.

Okee, het gaat nu vooral om het hoogste, peperdure segment en per saldo is het pond afgekomen de laatste jaren, maar de kopers laten zich blijkbaar niet afschrikken door een mogelijke harde brexit en economische winter. En in dit segment worden er gedegen risico-analyses gemaakt. Is dit de zogenaamde metropool-put?

Hiermee bedoel ik dat in belangrijke hoofdsteden en economisch belangrijke plaatsen (San Francsico, München, Milaan, Zurich et cetera) kort door de bocht buitenlandse kopers actief worden, zodra de binnenlandse het laten afweten. Er ligt zo als het ware een put onder de huizenprijzen.

Nu staat de Londense huizenmarkt officieus te boek als bubbel. Het zijn data van vorig jaar september, maar het jaarlijkse vastgoedonderzoek van UBS geldt als toonaangevend. Daar ziet u Londen om de verkeerde reden schitteren, naast een bekende Nederlandse stad...

... waar de huizenprijzen in de afgelopen vijf jaar 45% stegen.

Amsterdam Property Values 2014-18, source: amsterdam.nl, animated by AmsterdamTips.com

Helaas heb ik niet apart de Amsterdamse huizenprijzen, maar alleen de Nederlandse sinds 1995. Tijdens de laatste crisis - let wel, de ergste sinds 1929 - ging er een kwart van de prijzen af. Wellicht dat bij een nieuwe dip de waaghalzen nu eerder instappen. Daar zeg ik wat: wordt het dan buy the dip (-10%)?

Update 15:25 uur: De AEX en winstbelasting

Plaatje uit Elsevier van deze week. Ja, we hebben het nog niet zo slecht getroffen met onze banken en wellicht brengt de staat ABN Amro verder helemaal niet naar de beurs. Verder gaan we natuurlijk allemaal meteen een EUV-machine bestellen bij dat toffe ASML. En goh, wat heeft NN het toch slecht. Shell en Philips ook.

Unilever beperkt zich ook tot jaarlijks een doosje Magnums richting Belastingdienst. Elsevier zegt de data van Heineken, AkzoNobel, Wolters Kluwer en DSM niet te kunnen achterhalen.

Het is maar dat u het weet. Bij mijn weten opereren al deze bedrijven binnen de wet - wie zelf aftrekposten onbenut laat werpe de eerste steen - en ik ben vooral benieuwd of institutionele beleggers hier net als van duurzaam een punt van gaan maken. Dan zou het echt een issue kunnen worden voor beurs en beleggers.

Update 14:35 uur: Fluisterstille Hummer

Elektrische Hummers, dan is de elektrieke auto echt wel here to stay.

#Fastned heeft momentum mee met beursgang vrijdag. Elektrische Hummers, toe maar. Die moeten vast drie weken aan Duitse bruinkoolcentrale hangen voor ritje naar PC Hooft https://t.co/25X6yUeO9X — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 17 juni 2019

Update 10:25 uur: ABN Amro

Nee, Kees had het tij en momentum niet mee als ceo tot dusverre. Hij heeft nog tien maanden. Misschien is zijn belangrijkste wapenfeit wel dat hij het dividend gestaag heeft opgetrokken. ABN Amro doet nu liefst 7,7% dividendrendement. Dat is erg veel en duidt er wellicht op dat de beurs niet zeker weet of het houdbaar is.

Als grootaandeelhouder bepaalt de staat nu in feite wie zijn opvolger wordt. En wanneer brengt, zoals beloofd, de overheid weer eens aandelen naar de markt? Op de huidige koers en met dat fraaie dividend heeft de minister vast geen haast. Officieus geldt €25 euro als break-even point tussen winst en verlies voor de staat.

Kees van Dijkhuizen vertrekt op 21-4-2020 dus als CEO #ABNAmro. Hij is dat nog maar sinds 1-1-2017. Ten opzichte van #AEX bleef hij tot nu toe duidelijk achter, maar hij deed goed in relatie tot sector (hier vs EU bankenindex en een of andere Duitse bad bank) pic.twitter.com/ErtCuvC2K5 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 17 juni 2019

Update 09:50 uur: Adyen?

Geen nieuws, geruchten of wat dan ook te zien of te horen, maar er staat wel dik -3% tegen de markt in op het bord. Nu zijn zulke koersschommelingen eerder regel dan uitzondering bij deze hippe fintech, maar dat nu al de hele dagelijkse omzet van de laatste tijd erdoor is, duidt toch op iets...?

Update 09:30 uur: Kies maar, Heineken of Heineken?

Ja en de Raketjes en Magnums van Unilever liggen natuurlijk ook te rillen van de kou in eigen verpakking in de vriezer, om de oude Heineken, Unilever & Het Weer Beurswijsheid maar meteen af te maken.

Europe’s terrible weather is really bad news for Carlsberg and Heineken https://t.co/H7ccuD6gWw — Bloomberg (@business) 16 juni 2019

Deze is leuker en vooral intelligenter, Corné haalt de oude wissel-trade Heineken- Heineken Holding van stal. Kort: de familie Heineken trekt via haar meerderheid in de holding als het erop aankomt volledig aan de touwtjes bij Heineken. Dat werd bijvoorbeeld een paar jaar terug bij het vergeefse bod van SABMiller duidelijk.

Hoe dan ook, beide fondsen vertegenwoordigen wel hetzelfde bedrijf, maar de koers van die twee is bijna nooit hetzelfde. Dat heeft vooral te maken met dat Heineken veel minder free float en omzet kent. Dat brengt in de regel korting met zich mee, maar dat moet natuurlijk niet te veel en niet te weinig worden.

Daarmee begrijpt u meteen de wissel-trade Heineken- Heineken Holding, waar Corné het over heeft. Wordt het nu tijd om van Heineken in de holding te gaan...? Dit is natuurlijk vooral voor de buy & hold beleggers pur sang in Heineken de mogelijkheid om nog iets van actie in deze prettig loeisaaie belegging te hebben.

Aan de andere kant, als u met heel veel geld in Heineken zit, kan een procentje al gauw toch een hoop harde pecunia zijn. Moet u wel goed timen, want dat geld kan u ook verliezen als u een verkeerde wissel toepast. En nu niet allemaal deze trade doen, want dan staat de holding misschien nog eerder op €100 dan het aandeel.

He, de korting op Heineken bij de holding loopt eindelijk weer eens wat op. Nu 7%. Gemiddelde discount afgelopen 10 jaar is 10%. pic.twitter.com/OzYNoxIdPL — Corne van Zeijl (@beursanalist) 17 juni 2019

Hier nog even een gewone grafiek van die twee, u ziet dat de holding altijd achter het aandeel aanhobbelt, maar dat de percentages inderdaad flink kunnen verschillen.

Update 09:00 uur: Winstwaarschuwing Lufthansa

U ziet Air France-KLM een tik krijgen, want dat zit wellicht in hetzelfde schuitje... Ofwel: omzet- en winstwaarschuwing van Lufthansa, ANP:

Lufthansa rekent voor dit jaar op een winst voor rente en belastingen van 2 miljard tot 2,4 miljard euro, met een brutowinstmarge van 5,5 tot 6,5 procent. Dit was 2,5 miljard tot 3 miljard euro winst met een marge van 6,5 tot 8 procent. Ook neemt het bedrijf een voorziening van 340 miljoen euro in de eerste helft van dit jaar om een belastingrisico af te dichten.

De eerste reacties, dit meldt Reuters. Niet zo heel vrolijk dus.