Liveblog: AF-KLM, Adyen, ABN en Heineken

Update 10:25 uur: ABN Amro

Nee, Kees had het tij en momentum niet mee als CEO tot dusverre. Hij heeft nog tien maanden. Misschien is zijn belangrijkste wapenfeit wel dat hij het dividend gestaag heeft opgetrokken. ABN Amro doet nu liefst 7,7% dividendrendement. Dat is erg veel en duidt er wellicht op dat de beurs niet zeker weet of het houdbaar is.

Als grootaandeelhouder bepaalt de staat nu in feite wie zijn opvolger wordt? En wanneer brengt, zoals beloofd, de overheid weer eens aandelen naar de markt? Op de huidige koers en met dat fraaie dividend heeft de minster vast geen haast. Officieus geldt €25 euro als break-even point tussen winst en verlies voor de staat.

Kees van Dijkhuizen vertrekt op 21-4-2020 dus als CEO #ABNAmro. Hij is dat nog maar sinds 1-1-2017. Ten opzichte van #AEX bleef hij tot nu toe duidelijk achter, maar hij deed goed in relatie tot sector (hier vs EU bankenindex en een of andere Duitse bad bank) pic.twitter.com/ErtCuvC2K5 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 17 juni 2019

Update 09:50 uur: Adyen?

Geen nieuws, gerichten of wat dan ook te zien of te horen, maar er staat wel dik -3% tegen de markt in op het bord. Nu zijn zulke koersschommelingen eerder regel dan uitzondering bij deze hippe fintech, maar dat nu al de hele dagelijkse omzet van de laatste tijd er door is, duidt toch op iets...?

Update 09:30 uur: Kies maar, Heineken of Heineken?

Ja en de Raketjes en Magnums van Unilever liggen natuurlijk ook te rillen van de kou in eigen verpakking in de vriezer, om de oude Heineken, Unilever & Het Weer Beurswijsheid maar meteen af te maken.

Europe’s terrible weather is really bad news for Carlsberg and Heineken https://t.co/H7ccuD6gWw — Bloomberg (@business) 16 juni 2019

Deze is leuker en vooral intelligenter, Corné haalt de oude wissel-trade Heineken- Heineken Holding van stal. Kort: de familie Heineken trekt via haar meerderheid in de holding als het er op aan komt volledig aan de touwtjes bij Heineken. Dat werd bijvoorbeeld een paar jaar terug bij het vergeefse bod van SABMiller duidelijk.

Hoe dan ook, beide fondsen vertegenwoordigen wel hetzelfde bedrijf, maar de koers van die twee is bijna nooit hetzelfde. Dat heeft vooral te maken met dat Heineken veel minder free float en omzet kent. Dat brengt in de regel korting met zich mee, maar dat moet natuurlijk niet te veel en niet te weinig worden.

Daarmee begrijpt u meteen de wissel-trade Heineken- Heineken Holding, waar Corné het over heeft. Wordt het nu tijd om van Heineken in de holding te gaan...? Dit is natuurlijk vooral voor de buy & hold beleggers pur sang in Heineken de mogelijkheid om nog iets van actie in deze prettig loeisaaie belegging te hebben.

Aan de andere kant, als u met heel veel geld in Heineken zit, kan een procentje al gauw toch een hoop harde pecunia zijn. Moet u wel goed timen, want dat geld kan u ook verliezen als u een verkeerde wissel toepast. En nu niet allemaal deze trade doen, want dan staat de holding misschien nog eerder op €100 dan het aandeel.

He, de korting op Heineken bij de holding loopt eindelijk weer eens wat op. Nu 7%. Gemiddelde discount afgelopen 10 jaar is 10%. pic.twitter.com/OzYNoxIdPL — Corne van Zeijl (@beursanalist) 17 juni 2019

Hier nog even een gewone grafiek van die twee, u ziet dat de holding altijd achter het aandeel aan hobbelt, maar dat de percentages inderdaad flink kunnen verschillen.

Update 09:00 uur: Winstwaarschuwing Lufthansa

U ziet Air France-KLM eem tik krijgen, want dat zit wellicht in hetzelfde schuitje...? ofwel omzet- als winstwaarschuwing van Lufthansa, ANP:

Lufthansa rekent voor dit jaar op een winst voor rente en belastingen van 2 miljard tot 2,4 miljard euro, met een brutowinstmarge van 5,5 tot 6,5 procent. Dit was 2,5 miljard tot 3 miljard euro winst met een marge van 6,5 tot 8 procent. Ook neemt het bedrijf een voorziening van 340 miljoen euro in de eerste helft van dit jaar om een belastingrisico af te dichten.

De eerste reacties, dit meldt Reuters. Niet zo heel vrolijk dus.