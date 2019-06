De komende week lopen de juni-opties af en is de eerste jaarhelft zo goed als verteerd. Tot nog toe hebben de beurzen een aardig rendement gemaakt sinds 1 januari. Ik vind het echter niet fair om de koersstanden te vergelijken met begin dit jaar: liever neem ik de koersen van een jaar geleden als vergelijkingsmateriaal.

Zowel in oktober als in december maakten de financiële markten een afschuwelijke duikvlucht die uitmondde in een Kerst-selloff. Gelukkig hadden de Amerikanen de dag erna (Tweede Kerstdag) de euvele moed om alles weer terug te kopen.

Maar de AEX stond virtueel even rond de 460. Laten we daarom eens kijken hoe de AEX het precies een jaar geleden deed:

Op 14 juni 2018 sloot onze AEX op 567,53 om na een klein dipje vervolgens een jaartop neer te zetten op 576,24. Daarna ging het in de glijbaan naar beneden. Uiteindelijk is er in een jaar tijd niet veel gebeurd, zo lijkt het, maar onderling zijn de verschillen groot.

Ik licht er een paar aandelen uit, en bespreek een paar aandelen waar ik (en IEX Premium) met speciale interesse naar kijken. Achtereenvolgens ziet u de koersbeweging in 12 maanden tijd en het advies van IEX Premium.

ArcelorMittal -50% Positief

Uiteraard mag AM niet ontbreken op dit lijstje. Precies een jaar geleden deed het aandeel twee keer zoveel als nu, het sloot op 15 juni op €29. Twee voor de prijs van één dus. Mittal is op de beurs het grootste slachtoffer van de handelsoorlog.

De staalmarkt zit ingewikkeld in elkaar. Mittal is wereldwijd aanwezig, zowel ín de VS, als daarbuiten. Het grootste deel van de omzet komt echter uit Europa. Omdat de Amerikanen de staalgrenzen feitelijk hebben dichtgegooid, zoekt het overtollige staal uit Azië (lees: China) naar andere afzetgebieden.

Europa heeft ook bepaalde tarieven ingesteld, maar op één of andere manier weet het Aziatische staal toch op de Europese markt te belanden. Volgens Mittal zelf is de staalinvoer met 30% gestegen dit jaar.

Daarbij gaat het toch al niet zo geweldig op het oude continent én is Mittal bezig met het optuigen van de oude Italiaanse fabrieken van Ilva. Dat komt nu eigenlijk helemaal niet uit, want er is staal in overvloed. Daarom worden elders fabrieken stilgelegd of produktie verminderd.

Enig soelaas heeft Mittal nog van de hoge (beschermde) Amerikaanse staalprijs en de hoge ijzerertsprijs. De damramp in Brazilië bij mijnbouwer Vale (231 doden) heeft gezorgd voor krapte op die markt en dus hogere prijzen. Hieronder ziet u wat grondstofprijzen. Let ook op kobalt.

Afbeelding: grondstofprijzen (bron: Tradingeconomics)

Sterke staalprijs in VS

De afgelopen jaren was de staalprijs vooral in de VS wat sterker. Eerst door de hernieuwde economische opleving, daarna door het invoeren van de tarieven voor Mexicaans en Canadees staal, vorig jaar mei. In de onderstaande tabel ziet u de gemiddelde verkoopprijzen (in $) per ton staal in de vier regio's die ArcelorMittal gemaakt heeft:

Van belang voor Mittal is dat de Chinese economie tractie krijgt en daar is een goede uitkomst van de handelsoorlog toch wel bepalend in. Wellicht dat Xi en Trump er eind juni een klap op kunnen geven, anders blijft het voortmodderen.

Moet ik er wel bij zeggen dat de stemming de laatste tijd wel enigszins aan het verbeteren is rond de staalmarkt. Afgelopen week ging de ijzerertsprijs opnieuw fors omhoog en trok staalprijzen mee. Naar verluidt is er minder voorraad in de Chinese havens dan men dacht, wat zou kunnen betekenen dat er meer vraag is dan verwacht.

Goldman Sachs, en wie zijn wij om deze nobele bankiers niet te geloven, gaf een aantal staalboeren, waaronder AM en Aperam, alvast een koopadvies mee.

Fugro: -44% Positief

Komende weken zullen we Fugro nader onder de loep nemen. Het duurt nu allemaal wel erg lang en de druk op de convenanten blijft aanwezig. De grote oliebedrijven spreken inmiddels weer over dividendverhogingen maar investeren in oliezoektocht is er nog nauwelijks bij.

De oliemarkt ligt onder een vergrootglas: hoe gaat de energietransitie straks uitpakken voor de oliebedrijven? Zijn zij op tijd gedraaid naar andere energiebronnen? De elektrificatie van de samenleving neemt steeds grotere vormen aan met de auto straks als belangrijk symbool.

Volgens Fastned, dat volgende week naar de beurs komt, is de toekomst elektrisch en gaan we uiteindelijk allemaal aan de stekkerauto. De grote automobielbedrijven krijgen dat ook door en komen met veel nieuwe EV-modellen.

Dat maakt investeren in nieuwe oliebronnen even minder aantrekkelijk. Fugro spreekt zelf wel steeds van een stijgende omzet maar het is algemeen bekend dat in 2021 de eerste grote converteerbare obligatie afloopt. Voor die tijd moet er substantieel verbetering opgetreden zijn: de tijd begint dus te dringen. Binnenkort meer bij Premium.

PostNL -50% Kopen

Ja laten we het nog eens over PostNL hebben. Ook -50% in een jaar tijd. Via onderstaande link kunt u het webinar zien met ceo Herna Verhagen en cfo Pim Berendsen. De markt heeft geen geduld meer met de postgroep en de grote vraag is waarom hedge funds inmiddels 15% short interest hebben opgebouwd.

Het goede nieuws is natuurlijk dat onze vrienden in Londen deze 75 miljoen aandelen ooit nog terug moeten kopen, dus je zou ook kunnen zeggen dat er een kooporder ligt van 75 miljoen stukken. Het is echter aan Herna en Pim om die kooporder te activeren.

Het wachten is nu eerst op de verkoop van de twee bedrijven in Duitsland (Postcon) en Italië (Nexive), dat nieuws wordt waarschijnlijk op 5 augustus, bij de H1-cijfers, bekendgemaakt. Of eventueel eerder indien mogelijk.

ABN Amro -16% Positief

De banken hebben het niet gemakkelijk dit jaar. De lage rente blijft een probleem voor Europese banken, geld stallen bij de ECB kost geld en de marge op lenen/uitlenen, blijft laag. Grosso modo is het ook niet onlogisch dat banken het slecht doen.

De prijs van hetgeen zij verkopen (of eigenlijk: uitlenen) is laag. Rente is de prijs van geld en geld is kennelijk goedkoop. Dus valt er weinig aan te verdienen. De staat heeft nog een aanzienlijk belang en heeft ook het momentum gemist.

ABN Amro op zoek naar nieuwe ceo https://t.co/yefnIeniVZ via @telegraaf — Gert van Harskamp (@GertvanHarskamp) June 15, 2019

Wordt wel interessant om te zien hoe de stoelendans rond de opvolging van ceo van Dijkhuizen zich gaat ontwikkelen. Van Dijkhuizen wordt volgend jaar 65 en gaat waarschijnlijk het commissarissencircuit in.

Unibail Rodamco Westfield -30% Positief

De aanvoerder van de winkelvastgoedclub liet het er lelijk bij zitten afgelopen jaar. De overname van het Australische Westfield was nou net de verkeerde zet. Terwijl wereldwijd de retailvastgoeddominostenen omvielen, ging URW nog eens even all-in.

Wanneer de omstandigheden moeilijker worden, is het verstandig juist dicht bij huis te blijven. Risico afbouwen. Ik sprak enige weken geleden de ceo van Vastned, Taco de Groot. Hij vertelde over de Turkse vastgoedportefeuille die Vastned ooit had.

De Groot zei:'Wie ben ik, dat ik meer verstand heb van de Turkse markt dan die mensen daar zelf?'. Hij verkocht met veel pijn en moeite de Turkse winkels aan een aantal lokale vastgoedbaronnen en dat was een uitstekende keuze. De huidige huuropbrengsten zijn nog ongeveer 22% van de huren van destijds.

Met de koop van het Amerikaanse en Britse vastgoed deed UR eigenlijk net het omgekeerde. URW liep in hetzelfde mes als waarin zij zelf Wereldhave liet lopen vijf jaar geleden. Uit een persbericht van juni 2014:

Today, Wereldhave N.V. takes a decisive step towards realizing its strategy of becoming the leading specialist in mid-sized shopping centres in North-Western Continental Europe. The company announces that it has entered into an agreement with Unibail-Rodamco SE pursuant to which Wereldhave is to acquire six shopping centres in France for a consideration of € 850 million.

The portfolio consists of high quality mid- sized shopping centres with a net initial yield of 5.5%, contributing immediately to Wereldhave’s earnings. Wereldhave intends to finance the acquisition via a rights issue of up to € 550 million, available cash of circa € 150 million and existing debt facilities. The proposed rights issue will be submitted for approval to shareholders at an extraordinary general meeting which will be held on 28 November 2014 in Amsterdam. Completion of the transaction is envisaged by the end of December 2014.

Het commentaar van Dirk Anbeek destijds:

“Entering the French market with the acquisition of these mid-sized centres makes a lot of strategic sense for us, despite the well-known macro-economic situation in the country. At the end of the day, it is the quality of the portfolio in a micro-environment that is key to its long-term success.

The centres we intend to acquire have proven to be resilient, even in the recent years of economic downturn. Our focus in the coming year will be on integrating this new French retail portfolio, while at the same time continuing to work on further strengthening our portfolio in our existing markets ”.

Achteraf is het mooi wonen, dus ik wil ook vooral niet de wijsneus uithangen, maar het moge duidelijk zijn dat het schip een iets andere richting op ging dan de intentie was. In juni 2014 deed een aandeeltje Wereldhave nog €68. Drie voor de prijs van één nu.

KPN: +17% - Neutraal

Ja, ja ons eigen KPN, gewoon 17% hoger in een jaar tijd! Dat is wel een verrassende ontwikkeling. Sinds de nieuwe ceo er zit, Ibarra, gaat het langzaam maar zeker de goede kant op. Binnenkort komen de 5G-veilingen eraan, dat gaat nog wel even wat geld kosten, maar het vertrouwen in onze nationale telefoonmaatschappij keert terug.

Speelt wel mee dat KPN al enige tijd onderwerp van overnamefantasie is. Sinds de interesse van de Canadese asset manager Brookfield is doorgesijpeld zit men toch met iets andere ogen naar KPN te kijken.

Wat gaat er gebeuren? Normaal gesproken zou je denken dat KPN zich aansluit, of wordt opgezogen, door een grote Europese speler. Er komen grote investeringen aan in het netwerk en dat moet KPN straks allemaal zelf bekostigen.

Betekent wel dat er ook beter verdienmodel uitkomt, want voor 5G-aansluitingen zullen consumenten meer willen en moeten betalen. Daarbij gaan de prijzen al langzaam omhoog in telecomland zodat iedereen het straks wat ruimer heeft.

Ik kan me nog steeds niet voorstellen dat Brookfield enige potten kan breken op het Binnenhof maar je weet nooit hoe een koe een haas vangt en wellicht wordt er op een andere manier toegang tot het kapitaal van KPN verkregen. We gaan het zien.

OCI: UNCH - Positief

Toch nog even snel langs kunstmestfabrikant OCI. In een jaar tijd niets opgeschoten, maar vanaf eind vorig jaar toch een mooie herstelfase laten zien. OCI investeerde de afgelopen jaren veel in produktiecapaciteit en liep daardoor een hoge schuld op. Kost en baat, zoiets.

Toen de rente vorig jaar omhoog ging, werden alle aandelen met een netdebt/ebitda hoger dan 3 overboord gekieperd. OCI zat bijna op 9...Inmiddels is meer duidelijk hoe de toekomst eruit gaat zien en hoe OCI zich gaat ontwikkelen de komende tijd.

Door steeds hogere afzet en omzet wordt de schuld versneld afgebouwd. Eind dit jaar zit OCI al onder de 3, want de ebitda, onder de streep dus, loopt ook op. En als klap op de vuurpijl is er nu al voor de tweede keer overnamespeculatie.

Eerst was de methanoltak onderwerp van gesprek, nu de Noord-Afrikaanse fabrieken in Egypte en Algerije. Het hoeft niet per se een overname te worden, een verregaande vorm van samenwerking is ook mogelijk.

Egypte, waar twee van de drie OCI-fabrieken staan, is een gashub voor de omgeving en heeft nog twee grote gasterminals, waar gas wordt omgezet in liquide vorm zodat het met tankers afgevoerd kan worden. Binnenkort meer.

En dan houden we er mee op. Hieronder ziet u nog de agenda voor de komende week. Geniet van de zon en alle vaders van vaderdag, ik heb in ieder geval mijn sokken weer binnen voor dit jaar.

Agenda

17 juni

14:30 VS New York Fed manufacturing index jun12,8

18 jun

11:00 Duitsland ZEW economisch sentiment jun-5,0

11:00 EU consumentprijzen mei0,2% MoM

19 juni

08:00 Duitsland inflatie PPI mei0,1% MoM

20:00 Fed rentebesluit2,25-2,50%

20 juni

06:30 Nederland consumentenvertrouwen jun

06:30 Nederland consumentenbestedingen apr

06:30 Nederland werkloosheidspercentage mei

13:00 BoE rentebesluit

14:30 VS wekelijkse jobless claims

14:30 VS Philadelphia Fed Index jun12,0

21 juni

02:30 Japan manufacturing PMI flash jun

09:00 Beursgang Fastned

09:15 Frankrijk manufacturing flash PMI jun50,0

09:15 Frankrijk services flash PMI jun51,3

09:30 Duitsland manufacturing flash PMI jun44,5

09:30 Duitsland services flash PMI jun55,4

10:00 EU manufacturing Flash PMI jun47,9

10:00 EU services flash PMI jun53,0

15:45 VS Markit manufacturing flash PMI jun

15:45 VS Markit services flash PMI jun

16:00 VS verkopen bestaande woningen mei5,24M

Ter afsluiting: voor iedereen die vader is, vader wordt, een vader heeft of zijn of haar vader mist. Geniet van de tijd samen die er is of nog resteert. Tijd is het enige dat we niet kunnen kopen, ook niet op de beurs. Wees er dus zuinig op.

Uitsmijter:

Never, ever underestimate the importance of having fun - Randy Pausch

