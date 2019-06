Slot: Stuivertje wisselen

Het was een onstuimige week waarin goede berichten werden afgewisseld door slechte. Uiteindelijk weet de AEX (+0,6%) er een klein plusje uit te persen.

De week begon uitstekend met de handelsdeal tussen de VS en Mexico. Een signaal dat er ondanks het geschreeuw via twitter prima te praten valt met de Amerikaanse President Trump. Er kwam wat fantasie in de markt dat misschien hetzelfde spelletje wordt gespeeld met China.

Dat valt te betwijfelen, omdat er achter de schermen nauwelijks voorbereidingen zijn getroffen voor de komende ontmoeting tussen Trump en de Chinese leider Xi Jinping. Vooralsnog lijkt het er dus op dat we geen goed nieuws hoeven te verwachten op dit front.

Als er wel een deal ophanden zou zijn, dan waren diplomaten hier op de achtergrond wel mee bezig geweest. Daar komt bij dat China hogere invoertarieven heft op hoogwaardige stalen pijpleidingen uit de VS en Europese Unie. Geen signaal dat er verbetering komt in de handelsrelatie tussen China en het westen.

ArcelorMittal

Vandaag krijgt ArcelorMittal een pak rammel, omdat de industriële productie in China tegenvalt. En die dekselse handelstarieven helpen ook niet mee. Toch eindigt de staalgigant bovenaan het weeklijstje. Dit keer is het niet het lijstje dalers.

Het bedrijf ging woensdag op de kooplijst van Goldman Sachs. Op die dag ging het aandeel omlaag, maar de twee dagen daarvoor had de koers al een flink sprongetje gemaakt. Vrij toevallig allemaal.

Ok, het bericht dat de vraag naar ijzererts beter was dan verwacht, gaf het aandeel een zetje in de rug. Beleggers konden dit weekje wel gebruiken, want tot dusver is het niet veel soeps dit jaar.



Klik op het plaatje voor een grote versie

Meestal gaan cyclische aandelen harder omhoog als de beurs de klimt, maar dat geldt niet voor ArcelorMittal.

Bitcoin stoomt op

Bitcoin (+9,6%) breekt deze week door de $8000-grens heen. Nog 20% te gaan en de $10.000 staat weer op het bord. Dat lijkt misschien ver weg, maar bij deze digitale munt kan het zomaar binnen één dag gepiept zijn.

De AMX (+2,8%) is de outperformer van de week. TKH (+16,1%) heeft met haar indexgewicht van 4,4% de grootste bijdrage geleverd. Het technologiebedrijf verhoogt de middellange termijn doelstellingen en dat kunnen beleggers wel waarderen.

Rentes

De Nederlandse tienjaarsrente zakt twee basispunten en noteert bijna een nieuwe all time low. De Italiaanse regering kan de ontwikkelingen op de rentemarkt waarschijnlijk wel waarderen. Ik denk dat er beleggingen zijn die een hoger dividendrendement uitkeren en minder risicovol zijn.

Over naar de lijstjes

AEX deze week +0,6%

AEX deze maand +2,4%

AEX dit jaar +13,3%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar +16,0%

AEX

Galapagos (+5,4%) kwam deze week met het bericht dat de resultaten van een onderzoek naar artrose vier tot vijf maanden eerder kunnen worden gepresenteerd. Mede daardoor is het aandeel slechts 2% verwijderd van een all time high.

ING (-0,4%) is nog steeds uit de gratie. Er zijn geruchten dat de Nederlandse grootbank niet meer geïnteresseerd is in een overname van Commerzbank. Dat zorgde slechts voor een kleine opleving. ASML (-1,6%) heeft last van de beroerde outlook van Broadcomm.

AMX

TKH (+16,1%) hebben we al even behandeld. Verder ziet Deutsche bank Altice (+11,2%) wel zitten. De kabelaar krijgt een koersdoel van €7, wat ruim 140% boven de huidige koers ligt.

Van top naar flop. CEO Herna Verhagen en CFO Pim Berendsen kunnen beleggers niet overtuigen in PostNL (-2,0%) te stappen. De post- en pakketbezorger zet de laagste koers ooit op de borden. Geen schokkend nieuws over Intertrust (-2,9%), maar het aandeel staat wel bovenaan het rijtje dalers.

ASCX



Eindelijk krabbelt Vastned (+2,6%) iets op. Vorige week donderdag tikte het vastgoedfonds de laagste koers sinds de zomer van 2012 aan. Grote uitschieters zijn er eerlijk gezegd niet. Alleen Kendrion (-3,7%) krijgt weer een flinke tik te verwerken. De IEX Beleggersdesk volgt het aandeel met interesse, maar vindt het nog te vroeg om te kopen.

Volgende week

Zondag schrijft Arend Jan de vooruitblik. Bedankt voor uw bezoek en reacties deze week en een fijn weekend toegewenst.