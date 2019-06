Fondsenrondje: Chippers onderuit

Door een tegenvallende industriële productie in China en zwakke outlook van chipproducent Broadcom doet de AEX (-0,7%) een stap terug. Hogere Chinese heffingen op stalen pijpleidingen uit de VS en EU helpen ook bepaald niet mee.

Het is een cocktail van slecht nieuws. Zwaargewicht ASML (-3,0%) trekt de hoofdindex omlaag. Broadcom heeft de omzetverwachting voor dit jaar naar beneden gesteld en wijdt dit aan de handelsoorlog tussen de VS en China.

Als een grote verrassing komt dit bericht eerlijk gezegd niet. Het Chinese telecombedrijf Huawei behoort tot de belangrijkste klanten. Deze onderneming staat op de Amerikaanse zwarte lijst, wat leidt tot het uitstellen van orders. Broadcom staat voorbeurs 8% lager.

ArcelorMittal (-1,6%) was vroeger een zwaargewicht, maar is dat door de jarenlange koersdaling allang niet meer. De staalgigant zakt door een tegenvallend cijfer over de Chinese industriële productie. Deze steeg slechts met 5,0%, terwijl de markt uitging van 5,4%. Gedoe rondom de handelsoorlog tussen de VS en China doet het sentiment rond dit fonds ook geen goed.

Besi keihard onderuit

Als er slechte berichten zijn rondom chipbedrijven, behoort Besi (-4,5%) standaard tot de grootste dalers. Sinds afgelopen zomer blijft de chipper ver achter ten opzichte van sectorgenoten.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Het aandeel Besi is gecorrigeerd voor het dividend ruim 20% kwijtgeraakt de laatste twaalf maanden. Dat terwijl de Philadelphia SemiConductors Index (mandje met chippers) licht in waarde is gestegen. Vooral ASMI presteert goed.

Brede markt

De AEX gaat 0,7% omlaag en presteert daarmee slechter dan de DAX (-0,6%) en CAC (-0,3%). Hoofdschuldige is zwaargewicht ASML.

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 3,7% en noteert 12,9 punten.

De Amerikaanse futures staan ongeveer 0,2% in het rood. De zwakke broeder is de Nasdaq met een min van 0,6%.

De euro blijft stabiel en noteert 1,128 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,09%) en Duitse (-0,26%) rente dalen twee basispunten.

Goud (+1,0%) moet u op dit soort dagen hebben.

Olie: WTI (+1,4%) en Brent (+1,7%) zetten het herstel door.

Bitcoin (-0,7%) blijft wat hangen boven de $8000-grens.

Het Damrak

Vopak (+1,7%) gaat aan kop binnen de AEX. Het aandeel profiteert van de hogere olieprijs en koersdoelverhoging van Jefferies

ING (-0,9%) heeft waarschijnlijk ruzie met Barclays. De Britse bank verlaagt het advies naar Verkopen.

Lagere rentes zijn niet goed voor verzekeraars. Met name NN Group (-1,6%) gaat gevoelig omlaag.

PostNL (-1,6%) zakte zojuist door de €1,50.

TKH (+3,8%) is de laatste weken niet kapot te krijgen. Vandaag spuit het aandeel omhoog op een forse koersdoelverhoging van Berenberg. Het aandeel gaat naar €70 van €55,50 en het advies blijft kopen.

B&S Group (+3,5%) is bezig aan een opmars. Er zijn inmiddels 13.000 stukken verhandeld en dat is best redelijk voor dit fonds.

Avantium (-5,4%) is een duikboot geworden. Bijna iedere koerstik lijkt lager te zijn. De IEX Beleggersdesk rekent op een emissie. Twijfels rond Avantium #Avantium https://t.co/uFxbCeWKja — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 14, 2019

Adviezen