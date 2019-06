Liveblog: Recessie op komst?

Update 12:30 uur: Te hoog fictief rendement

De Hoge Raad zegt dat de Nederlandse regering in 2013 en 2014 ten onrechte uit is gegaan van een fictief rendement van 4%. In die periode daalde de spaarrente fors, waardoor de meeste huishoudens na belasting verlies maakten op hun spaargeld.

Helaas heeft deze uitspraak geen directe gevolgen voor mensen die vinden dat zij teveel geld hebben overgemaakt aan de fiscus. Toch kunnen mensen die bezwaar willen maken wel gebruik maken van deze uitspraak.

Hoge Raad: belasting over vermogen was oneerlijk https://t.co/6xf1miX2eU — NOS (@NOS) June 14, 2019

Update 12:05 uur: Goed punt

Volledig mee eens Corné

Even voor de goede orde. Lagere rente centrale bank moet economie aanzwengelen. Maar of een bedrijf nou tegen 0.9% leent of nu tegen 0.7%, dat maakt voor investering niet uit. Als je business plan daar van afhangt, heb je een probleem. pic.twitter.com/u1bzw5toh9 — Corne van Zeijl (@beursanalist) June 14, 2019

Update 11:25 uur: Recessie op komst?

De New York Fed indicator geeft een kans van 30% dat de Verenigde Staten komend jaar in een recessie belandt.

De kans op een recessie neemt toe aldus deze New York Fed indicator pic.twitter.com/yngCKvt7px — Corne van Zeijl (@beursanalist) June 14, 2019

Update 11:15 uur: Goed nieuws voor bouwbedrijven

Bouwers liggen vandaag slecht op de beurs. BAM (-1,5%), Heijmans (-0,6%) en VolkerWessels (-0,6%) noteren allemaal in het rood. Bouwers kampen met minder personeels- en materiaaltekorten.

De groei van de bouwproductie valt wel iets terug, maar niemand klaagt over stijgingspercentages van 3,5%.

Lagere groei van de bouwproductie in 2019 & 2020. Eerder zat de woningbouw in de lift. Nu verschuift de groei naar de aanleg van wegen & bedrijfspanden.#ING Vooruitzicht bouw: https://t.co/5uDWD5rZvT @MauricevanSante pic.twitter.com/8YFffTdqHX — ING Economie (@INGnl_Economie) June 14, 2019

Update 09:15 uur: Porceleyne Fles

Porceleyne Fles doet een claimemissie. Met 31 claims mag u inschrijven voor 6 nieuwe aandelen à €10,89. Hiermee wordt de verbouwing gefinancierd van het in 2008 overgenomen Royal Leerdam Crystal.

Porceleyne Fles doet een claimemissie om verbouwing te financierenhttps://t.co/94k24G25fu — Nico A. Inberg (@NicoInberg) June 14, 2019

Leerdam staat bekend om zijn glasblazerij, meer nog dan om de kazen.

Uit Wikipedia: De Vereenigde Glasfabrieken werden in 1995 overgenomen door het Franse Danone en samen gingen ze vanaf 1999 verder als BSN Glasspack. In 2003 verkocht BSN Glasspack de Leerdamse afdelingen tafelglas en Crystal aan het Amerikaanse Libbey, maar behield zij de afdeling Flessen tot 2004 toen BSN Glasspack werd overgenomen door Owens-Illinois.

In januari 2008 is Royal Delft Group ontstaan door de overname van de kristalafdeling Royal Leerdam Crystal (Glasfabriek Leerdam) door De Porceleyne Fles en de daaropvolgende samenvoeging met BV Koninklijke Van Kempen & Begeer.

Weten we dat ook weer. We noemen het nog steeds Porceleyne Fles maar dat is feitelijk onjuist, het is de Royal Delft Group. Waarvan akte.

Update 09:00 uur: Chinese cijfers

De industriële productie van China in mei valt tegen. De markt rekende op een verbetering tot 5,5% (in april was het 5,4%) maar het werd 5,0%.

De detailhandelsverkopen (retail sales) vielen hoger uit op 8,6% (verwacht 8,1%).

China May eco data. Trade war takes its toll:

* Industrial output: weakest since 2002

* Fixed asset investment: slowed most since Sept. 2018

* Retail sales: beat (8.6%)#China #TradeWar — Tom Mackenzie (@TomMackenzieTV) June 14, 2019

En het was al geen feest de afgelopen jaren:

Moeten we er wel bij zeggen dat de 5% van vandaag natuurlijk veel meer is dan 5% pakweg 15 jaar geleden.