Liveblog: China valt tegen Categorie: Beurs vandaag

Update 09:00 uur: Chinese cijfers De industriële productie van China in mei valt tegen. De markt rekende op een verbetering tot 5,5% (in april was het 5,4%) maar het werd 5,0%. De detailhandelsverkopen (retail sales) vielen hoger uit op 8,6% (verwacht 8,1%). China May eco data. Trade war takes its toll:

* Industrial output: weakest since 2002

* Fixed asset investment: slowed most since Sept. 2018

* Retail sales: beat (8.6%)#China #TradeWar — Tom Mackenzie (@TomMackenzieTV) June 14, 2019 En het was al geen feest de afgelopen jaren: #China industrial production growth in one chart! pic.twitter.com/pEs2Tb3yFa — jeroen blokland (@jsblokland) June 14, 2019

