Fondsenrondje: Olie door het dak

Op een rustige beursdag kiest de AEX (+0,1%) vooralsnog de weg omhoog. We blijven iets achter bij de overige Europese indices. Met name de DAX (+0,5%) verrast positief.





Toch is het vooral de olieprijs die vandaag in de spotlights staat. Een vat Brentolie koerst 2,7% hoger op het nieuws dat twee olietankers zijn beschadigd bij een vermoedelijke aanval in de Golf van Oman. Het is in deze zee niet het eerste incident geweest, waardoor analisten speculeren op verstoringen van olietransporten.

Opvallend dat oliegerelateerde waarden er nauwelijks van profiteren. Royal Dutch Shell (+0,3%), Fugro (+0,4%) en SBM Offshore (+0,5%) gaan slechts fractioneel omhoog.



De olieprijs loopt redelijk in de pas met de koers van Royal Dutch Shell, al beweegt het zwarte goud veel heviger.

OCI topper van juni

Voor de aandeelhouders van OCI was de maand mei er een om snel te vergeten. In de eerste twee weken van juni is het sentiment volledig gedraaid. Het is onduidelijk wat precies de trigger is.

Op 24 mei publiceerde de kunstmest- en chemicaliënproducent beroerde eerstekwartaalcijfers, maar een optimistische outlook. Beleggers wisten niet precies hoe zij moesten reageren. In eerste instantie dook de koers omlaag, maar nu herstelt die zich weer.

Het management verwacht dat het tweede kwartaal een record aan omzet op het bord gezet wordt. De IEX Beleggersdesk volgt het aandeel in ieder geval met interesse.



Sinds de beursgang van begin 2013 wil het maar niet vlotten met OCI op de beurs. Zelfs met het dividend meegerekend hebben de mannen van het eerste uur niets verdiend. Dat terwijl de AEX zo'n 90% is gestegen gedurende deze periode.

Brede markt

De AEX gaat 0,1% omhoog en blijft iets achter ten opzichte van de overige Europese indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 3,3% en noteert 12,8 punten.

De Amerikaanse futures staan ongeveer 0,3% in het groen.

De euro blijft stabiel en noteert 1,130 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,07%) en Duitse (-0,25%) rente dalen een basispuntje.

Goud (+0,4%) gaat verder omhoog.

Olie: WTI (+2,3%) en Brent (+2,7%) zijn al aan bod gekomen.

Bitcoin (-0,3%) maakt een pas op de plaats, maar noteert nog wel boven de $8000-grens.

Het Damrak

De nulletjes voor de komma schieten ons om de oren. Bedrijfsnieuws is er nauwelijks. Alleen Galapagos (+0,1%) krijgt een koopadvies van Wainwright & Co.

Altice (+6,1%) vliegt omhoog. Deutsche Bank verhoogt het advies naar €7 van €5.

De chipsector staat vandaag onder druk. Besi is de grootste daler met een min van 1,8%.

Vastned (+1,6%) lijkt uit te bodemen, al is het herstel bijzonder fragiel.

