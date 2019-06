Slot: Outperformance

De AEX (-0,2%) komt per saldo niet zoveel van zijn plek. Toch geven de CAC (-0,7%) en DAX (-0,3%) meer terrein prijs.

Het zijn vooral Relx (+0,9%) en Unilever (+1,0%) die de hoofdindex omhoog stuwen. Gezamenlijk hebben de twee fondsen een weging van 20% binnen de AEX. Zonder deze defensieve havens was de AEX 0,4% in het rood geëindigd.

Veel richtinggevend nieuws was er vandaag niet. Anonieme bronnen melden dat er vooralsnog nauwelijks voorbereidingen zijn getroffen voor de ontmoeting van Donald Trump met de Chinese leider Xi Jinping.

Dat is slecht nieuws, omdat de kans op een handelsdeal daarmee fors afneemt. Opvallend dat beurzen er nauwelijks van onder de indruk zijn. Misschien zijn beleggers er inmiddels aan gewend geraakt.

Akzo Nobel richting all time high

Het is maar goed dat het bod van PPG op Akzo Nobel (+1,5%) niet is doorgegaan. De Amerikanen waren in april 2017 bereid €90 per aandeel te betalen voor het Nederlandse vergbedrijf. Dat is weliswaar meer dan dat er nu op het bord staat, maar inmiddels heeft Akzo Nobel al meerdere keren een superdividend uitgekeerd.

Daar komt bij dat een aanzienlijk deel van de overname betaald zou worden met aandelen PPG. Sinds de lente van 2017 heeft Akzo Nobel zijn belager ruimschoots verslagen op de beurs.



Meestal zien we de koers dalen na een mislukte overname, maar daar is bij Akzo Nobel geen sprake van. Het aandeel is sindsdien met ruim 20% gestegen.

Rentes

Geen spectaculaire bewegingen in renteland. Alleen de Italiaanse vergoeding op tienjaars staatspapier loopt fors op (+11 basispunten). De Nederlandse yield zakt één basispunt naar -0,06%.

Brede markt

De AEX daalt 0,2% maar blijft wel een stuk beter liggen dan de overige Europese indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 1,3% omhoog en noteert 13,3 punten.

De Amerikaanse indices maken een pas op de plaats. Grootste daler is de Nasdaq met een min van 0,6%.

De euro zakt 0,2% en noteert 1,131 ten opzichte van de dollar.



Goud (+0,5%) vertoont weer een teken van leven.

Olie: WTI (-2,4%) en Brent (-1,9%) kijken de laatste tijd vooral in de achteruitkijkspiegels.

Bitcoin (+3,8%) breekt door de $8000-grens heen.

Het Damrak

DSM (+1,4%) zet voor het eerst sinds haar bestaan €106,40 op het bord. Eind december kon u ze nog onder de €70 kopen. Wie durfde het destijds aan?

(+1,4%) zet voor het eerst sinds haar bestaan €106,40 op het bord. Eind december kon u ze nog onder de €70 kopen. Wie durfde het destijds aan? Royal Dutch Shell (-1,1%) heeft last van de lagere olieprijs.

(-1,1%) heeft last van de lagere olieprijs. Gisteren lagen de verzekeraars er nog goed bij, maar vandaag wordt de gehele winst weer verspeeld. Met name Aegon (-1,9%) en NN Group (-1,8%) gaan gevoelig omlaag.

(-1,9%) en (-1,8%) gaan gevoelig omlaag. ArcelorMitta l (-2,8%) ging vanochtend op de kooplijst van Goldman Sachs. Opvallend dat de koers gisteren fors opliep en vandaag op het goede nieuws weer terugzakt. Het woord 'voorkennis' neem ik maar niet in de mond.

l (-2,8%) ging vanochtend op de kooplijst van Goldman Sachs. Opvallend dat de koers gisteren fors opliep en vandaag op het goede nieuws weer terugzakt. Het woord 'voorkennis' neem ik maar niet in de mond. Aperam (+1,1%) profiteert wel van het koopadvies van Goldman Sachs.

(+1,1%) profiteert wel van het koopadvies van Goldman Sachs. TKH (+9,9%) komt langs met een opwaartse bijstelling van de lange termijn doelstellingen. De polonaise wordt nog net niet gelopen door beleggers. Veel scheelt het niet.

(+9,9%) komt langs met een opwaartse bijstelling van de lange termijn doelstellingen. De polonaise wordt nog net niet gelopen door beleggers. Veel scheelt het niet. Takeaway.com (+1,7%) mogen we maandag 24 juni verwelkomen in de AEX. Het aandeel van de maaltijdbezorgers sluit precies op een all time high.

(+1,7%) mogen we maandag 24 juni verwelkomen in de AEX. Het aandeel van de maaltijdbezorgers sluit precies op een all time high. PostNL (-1,8%) staat de gehele dag in de bovenste regionen van het lijstje dalers. Dit ondanks/dankzij het interview van CEO Herna Verhagen en CFO Pim Berendsen in het online programma 'in the boardroom'.

Adviezen

Adyen: naar verkopen en €500 - Oddo & Cie

ArcelorMittal: naar kopen van houden en naar €19,50 van €20,50 - Goldman Sachs

Aperam: naar kopen van houden en naar €30 van €31,50 - Goldman Sachs

OCI: naar kopen en €27 - Credit Suisse

De dag van morgen